Stingray répond à la demande croissante de contenu multiplateforme en format 4K

Stingray fait l'acquisition de la chaîne télévisée consacrée à la détente NatureVision TV

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2017) - Le groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises, a annoncé plus tôt aujourd'hui l'acquisition de NatureVision TV, une chaîne spécialisée offrant des centaines d'heures d'images de la nature invitant à la détente en ligne et à la télévision, 24 heures sur 24. NatureVision TV permet aux spectateurs de contempler les plus beaux paysages du monde comme s'ils y étaient grâce à la clarté inégalée des formats vidéo HD et 4K.

Faisant suite à l'acquisition de Festival 4K en juin 2016, cette transaction consolide la position de Stingray à titre de chef de file de l'offre de contenu en format 4K à la télévision, sur mobile et sur le Web. NatureVision TV bonifie la programmation existante de Stingray en matière de « Slow TV » (télévision lente) en s'ajoutant à la chaîne Stingray Ambiance 4K, actuellement offerte sous forme de chaîne linéaire et de vidéo sur demande aux fournisseurs de services télé payants du monde entier.

Selon les modalités de l'acquisition, Stingray deviendra propriétaire, exploitant et distributeur de NatureVision TV. L'entreprise profitera du vaste réseau de distribution de fournisseurs de services par contournement de la chaîne, tandis que les clients de Stingray auront accès à une offre bonifiée de contenu en format 4K.

NatureVision TV en bref :

Lancée en novembre 2015

Des centaines d'heures de contenu en formats HD et 4K éblouissants

Accessible par l'intermédiaire de Apple TV, Roku, Android TV, Amazon Fire TV, Pluto TV, Xumo, Rabbit TV et Tubi TV, ainsi que sur certaines plateformes populaires, dont Netflix et Amazon Prime

Possibilité de s'abonner au contenu de NatureVision TV directement sur le site Web de la chaîne ou en téléchargeant l'appli mobile

Paysages à couper le souffle filmés sur le terrain par une équipe de vidéastes chevronnés

Citations :

« Le potentiel de synergies opérationnelles et promotionnelles entre Stingray et NatureVision TV est immense », estime Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray. « Les statistiques actuelles sur la télévision 4K - notamment les mesures de notoriété du produit et des ventes - sont indicatrices d'une croissance certaine à long terme. Le succès de Stingray Ambiance 4K, une chaîne unique qui invite les téléspectateurs à découvrir la nature dans toute sa splendeur, a déjà prouvé la soif du public pour un contenu favorisant la détente, offert en ultra-haute définition. Nous sommes enchantés d'ajouter NatureVision TV à notre portefeuille de produits, et de profiter de cette occasion d'étendre le réseau de distribution de la chaîne en collaboration avec certains des plus importants fournisseurs de contenu de divertissement par contournement au monde. »

« La feuille de route impressionnante de Stingray, son vaste réseau de distribution international et son équipe de direction remarquable menée par Eric Boyko me rendent extrêmement enthousiaste quant à l'avenir de NatureVision TV », a affirmé Jon Gorchow, chef de la direction de NatureVision TV. « Le succès de Stingray Ambiance 4K prouve l'intérêt marqué et l'expertise de Stingray en matière de "Slow TV". Parmi le portefeuille de produits musicaux et télévisuels exceptionnels proposés par Stingray à une panoplie de fournisseurs de services de divertissement, NatureVision TV se trouve désormais dans une position enviable pour faire croître sa présence à l'échelle internationale. »

Pour de plus amples renseignements sur NatureVision TV, visitez le site : naturevisiontv.com

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 152 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4 K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement plus de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, en Israël, en Australie et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté le grand prix dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » dans le cadre de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.