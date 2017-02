Suncor Énergie annonce le départ à la retraite de James W. Simpson, président du Conseil d'administration et la nomination de Michael Wilson comme président entrant

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Suncor a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de James (Jim) W. Simpson, président du Conseil d'administration de la Société. Sa retraite prendra effet à la clôture de l'Assemblée générale annuelle de Suncor le 27 avril 2017, lorsque Michael Wilson, membre actuel du Conseil d'administration et de ses comités de gouvernance et des ressources humaines et de la rémunération, deviendra président.

M. Simpson s'est joint au Conseil d'administration de Suncor en 2009 après la fusion; il était auparavant administrateur du Conseil de Petro-Canada. Il a été nommé au Conseil d'administration de Suncor en 2014, après avoir été président du comité des ressources humaines et de la rémunération. Il a été président de Chevron Canada Resources, ainsi que président du conseil de l'Association canadienne des producteurs pétroliers et vice-président du conseil du Canadian Association of the World Petroleum Congress. Il est membre actif de l'Institut des administrateurs de sociétés et fait partie du conseil consultatif de la section de Calgary.

« L'impact que Jim a eu sur Suncor a été considérable, a affirmé Steve Williams, président et chef de la direction. Comme président, il a aidé Suncor à mettre en œuvre avec succès des stratégies pour s'assurer qu'elle continuait à créer de la valeur pour ses actionnaires malgré une conjoncture extrêmement difficile, ce qui nous a permis de nous différencier de nos pairs. Nous avons apprécié son accent soutenu sur la gouvernance, sa vision stratégique à long terme et son engagement envers un Conseil plus diversifié. Nous apprécions l'approche collaborative axée sur les solutions qu'il adopte constamment en sollicitant différents points de vue, en envisageant des solutions de rechange et en mettant l'accent sur les intérêts des actionnaires et des parties intéressées.

« Nous sommes heureux d'accueillir Michael Wilson à titre de nouveau président du Conseil, ajoute Steve. Nous sommes impatients de travailler avec lui alors qu'il tirera profit de son expérience de la Société et au sein du Conseil d'administration pour s'assurer que Suncor respecte sa stratégie commerciale. Ses racines profondes dans la province de l'Alberta ainsi que sa vaste expérience comme dirigeant d'une entreprise canadienne seront pour lui un atout à ce poste. »

M. Wilson a été nommé au Conseil d'administration de Suncor en février 2014. Il a été président et chef de la direction d'Agrium Inc. et il occupait auparavant les fonctions de vice-président directeur et de chef de l'exploitation de cette entreprise, jusqu'à ce qu'il soit nommé à ses récentes fonctions en 2003. Il possède une vaste expérience de l'industrie pétrochimique, ayant occupé le poste de président de Methanex Corporation ainsi que divers postes de responsabilités croissantes en Amérique du Nord et en Asie à Dow Chemical.

La biographie complète de M. Wilson de même que d'autres renseignements sur le Conseil d'administration de Suncor se trouvent à suncor.com.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy.