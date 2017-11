Suncor Énergie annonce une réduction supplémentaire de sa dette

Toutes les données financières sont présentées en dollars canadiens

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 22 nov. 2017) - Conformément à ce qui a été annoncé plus tôt aujourd'hui, Suncor a conclu la vente d'une participation de 49 pour cent dans le projet d'agrandissement du Parc de stockage Est pour un produit global de 503 millions $. Suncor affecte le produit de cette vente, de même que le produit du placement de billets non garantis de premier rang émis plus tôt ce mois-ci d'un capital global de 750 millions $ US à 4,000 pour cent venant à échéance en 2047, au rachat anticipé de billets non garantis de premier rang en circulation de 600 millions $US à 6,05 pour cent et de billets non garantis de premier rang à moyen terme de 700 millions $ CA à 5,80 pour cent, venant à échéance dans les deux cas en 2018 (collectivement, les « Billets »).

Suncor a avisé du remboursement The Bank of New York Mellon et la Société de fiducie Computershare du Canada (collectivement, les « Fiduciaires ») et un avis de rachat a été envoyé aux détenteurs des Billets le 15 novembre 2017. La date de rachat sera le 15 décembre 2017 et le prix de rachat sera payé conformément aux actes régissant les Billets.

Au moment du rachat des Billets, Suncor aura remboursé toute sa dette à long terme en cours due en 2018.

Le présent communiqué ne constitue pas un avis de rachat des Billets. Les détenteurs inscrits des Billets doivent se reporter à l'avis de rachat qu'ils recevront de leur Fiduciaire respectif.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada.

