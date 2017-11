Suncor Energie et PetroNor annoncent la signature d'une entente de participation

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - Suncor et PetroNor ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par Suncor d'une participation de 41 pour cent dans PetroNor, un distributeur de produits pétroliers dans les régions de la baie James et de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec.

Détenue et exploitée par les Cris de la baie James, PetroNor dessert des clients des secteurs commercial, industriel, de l'aviation, de l'exploitation minière et résidentiel. L'expertise technique et les capacités logistiques de PetroNor lui ont permis de répondre aux besoins uniques et spécialisés des clients et des collectivités nordiques depuis de nombreuses années.

« Cette annonce démontre clairement que nous jouons un rôle déterminant en affaires et que nous disposons de la capacité et des outils requis pour bâtir des relations solides. Nous croyons que la volonté soutenue de Suncor d'établir des relations d'affaires à long terme avec les Cris de la baie James démontre une conviction commune des possibilités de croissance à long terme pour PetroNor et les régions du nord-ouest du Québec », déclare Dr. Ted Moses, président de PetroNor.

En vertu des modalités de l'entente, Suncor, par le truchement de sa marque Petro-Canada, maintiendra son accord d'approvisionnement exclusif avec PetroNor, fournissant du carburant et des distillats à la région du nord-ouest du Québec à partir de la raffinerie de Suncor à Montréal. En outre, Suncor et PetroNor continueront à rechercher d'autres occasions de mieux servir les clients de la région.

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des relations que nous entretenons avec PetroNor depuis 14 ans. Au fil des ans, nous avons acquis une meilleure compréhension de nos forces mutuelles et avons adopté une approche de collaboration qui rendra possible notre réussite à long terme, a indiqué Kris Smith, vice-président directeur, Aval, à Suncor. Nous voyons des possibilités de croissance intéressantes dans la région et nous sommes impatients de travailler ensemble pour faire croître nos activités. »

Suncor a fait part d'un objectif social à long terme en 2016, objectif qui reconnaît la valeur des relations et vise à changer notre façon de penser et d'agir, de façon à renforcer les relations avec les Autochtones et à accroître leur participation dans le développement énergétique. Ce partenariat est un autre exemple du renforcement des relations avec les collectivités où nous exerçons nos activités.

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des références aux éléments suivants : Suncor maintenant son accord d'approvisionnement exclusif avec PetroNor, fournissant du carburant et des distillats à la région du nord-ouest du Québec à partir de la raffinerie de Suncor à Montréal; l'attente selon laquelle Suncor et PetroNor continueront à rechercher d'autres occasions de mieux servir les clients de la région; la conviction que PetroNor est en mesure de bâtir des relations solides et que la volonté soutenue de Suncor d'établir des relations d'affaires à long terme avec les Cris de la baie James démontre une conviction des possibilités de croissance à long terme pour PetroNor et les régions du nord-ouest du Québec; et les références à l'objectif social de Suncor, incluant les impacts de travailler à l'atteinte d'un tel objectif.

Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

La notice annuelle de Suncor, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 1e mars 2017, et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent d'autres risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

PetroNor est une entreprise florissante qui se démarque dans sa communauté ainsi qu'à l'échelle du nord du Québec : Eeyou Istchee (Baie-James) et Abitibi-Témiscamingue et dont le désir d'atteindre l'excellence n'est plus à démontrer. C'est dans cette optique que PetroNor est rapidement devenue, depuis sa création, le principal fournisseur de produits pétroliers sur le territoire Eeyou-Istchee. Ayant son bureau administratif inauguré à Val-d'Or en 2008, l'entreprise est composée d'une équipe dynamique dont le mandat est de desservir de façon novatrice, rapide, professionnelle et efficace l'ensemble des régions d'Eeyou Istchee et de l'Abitibi-Témiscamingue, en offrant un service sur mesure satisfaisant aux besoins les plus spécifiques de ses clients. PetroNor assure à sa clientèle l'accès à l'ensemble des carburants et des lubrifiants nécessaires aux activités résidentielles, commerciales et industrielles ainsi qu'à des produits spécialisés à des prix concurrentiels.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Suncor collabore avec les communautés autochtones à l'échelle du Canada pour accroître leur participation au développement énergétique. L'une des façons d'y arriver est d'offrir des occasions de développement commercial. Suncor a travaillé avec plus de 150 communautés autochtones, y compris dans la Municipalité régionale de Wood Buffalo, où sont situées nos activités d'exploitation des sables pétrolifères, et dans le domaine des ventes au détail, ventes en gros, lubrifiants et services par le biais de notre marque Petro-Canada. En 2015, nous avons dépensé 599 millions $ en biens et services auprès d'entreprises autochtones, amenant notre total à près de 3 milliards $ depuis 1999. Vingt-six stations-service de la marque Petro-Canada appartiennent à des communautés des Premières Nations et un projet éolien est en partenariat financier avec une communauté des Premières Nations.

