Suncor Energie publie son Rapport sur le développement durable 2017

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 13 juillet 2017) - Suncor publie aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2017, lequel décrit la performance environnementale, sociale et économique de l'entreprise ainsi que son approche pour continuer à offrir de la valeur dans un monde sobre en carbone.

« Comme entreprise, industrie et société dans son ensemble, nous avons progressé sur le plan de la gestion des changements climatiques en passant en mode solution, mentionne Steve Williams, président et chef de la direction. Nous y sommes arrivés grâce à notre reconnaissance collective qu'en ce moment, nous ne pouvons déterminer une solution permanente pour un défi à long terme comme les changements climatiques. Cependant, nous pouvons agir de façon à nous diriger dans la bonne direction. »

En plus de présenter les progrès de Suncor sur le plan environnemental, social et économique, le rapport propose le point de vue des hauts dirigeants sur l'avenir de Suncor dans ces domaines :

- Une discussion avec Steve Williams, président et chef de la direction, à propos de la performance de Suncor et des défis et occasions avec lesquels l'entreprise doit composer.

- Une séance de questions et réponses sur la manière dont nous continuons à offrir de la valeur dans un monde sobre en carbone avec Fiona Jones, directrice générale, Développement durable.

- Une conversation avec Arlene Strom, vice-présidente, Développement durable et communications, et le Chef Robert Joseph, cofondateur de Reconciliation Canada, sur le renforcement des relations avec les peuples et communautés autochtones.

En 2016, Suncor a annoncé deux nouveaux objectifs de développement durable; le premier est un objectif social visant à renforcer nos relations avec les peuples autochtones. Suncor a progressé de manière importante vers cet objectif en signant des ententes de partenariat avec participation historiques avec la Première Nation de Fort McKay et la Première Nation crie Mikisew, permettant à celles-ci de devenir des partenaires dans le développement du Parc de stockage Est une fois les ententes finalisées.

Au cours de l'année, Suncor a également réalisé des progrès vers son deuxième objectif visant à réduire l'intensité des gaz à effet de serre (GES) provenant de la production pétrolière et gazière de 30 % d'ici 2030. Pour ce faire, nous devons déterminer des occasions à fort potentiel pour la réduction de l'intensité des GES à l'échelle de l'entreprise. Certaines de ces initiatives potentielles comprennent l'étude de possibilités d'adopter des carburants plus sobres en carbone à toutes nos installations, la mise en œuvre d'une technologie stratégique pour réduire les émissions de l'extraction et de la valorisation et les investissements dans une énergie sobre en carbone comme la cogénération et l'énergie renouvelable.

Faits saillants supplémentaires des indicateurs de durabilité pour l'exercice clos en 2016 :

- Amélioration de la transparence en ce qui a trait à la manière dont nous évaluons, atténuons et intégrons le risque associé au carbone à la prise de décisions opérationnelles et stratégiques grâce à notre Rapport climat : une stratégie de résilience (PDF).

- Maintien de l'accent sur les efforts de collaboration technologique par l'entremise de la Canada's Oil Sands Innovation Alliance (COSIA). En 2016, la COSIA a reçu 113 nouvelles technologies qui ont coûté 111 millions $ à mettre au point, portant le total de technologies à 936 et le montant pour les mettre au point à 1,33 milliard $. En 2016, Suncor a dirigé 43 études et projets conjoints de l'industrie dans le cadre de la COSIA.

- Suncor a cofondé Evok Innovations, une initiative qui regroupe BC Cleantech CEO Alliance et Cenovus Energy Inc. Evok Innovations réunit l'industrie des technologies propres de la Colombie-Britannique et le secteur pétrolier et gazier de l'Alberta pour promouvoir les technologies en démarrage. Evok a financé six entreprises spécialisées dans la technologie depuis sa création en janvier 2016.

- Suncor, la Fondation Suncor Énergie et les employés de Suncor ont versé plus de 3 millions $ en soutien financier et en nature à la municipalité régionale de Wood Buffalo afin de soutenir les efforts de rétablissement à la suite des feux de forêt de 2016.

Mise en garde - renseignements de nature prospective

Le présent communiqué, de même que le Rapport sur le développement durable 2017 de Suncor vers lequel des liens sont fournis aux présentes, contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques. Certains énoncés prospectifs et renseignements se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend à », « anticipe », « estime », « planifie », « prévu », « envisage », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « prévisions », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué comprennent des références à l'objectif en matière de GES et à l'objectif social de Suncor, incluant les axes stratégiques que suivra Suncor pour atteindre ces objectifs et les impacts liés à leur atteinte.

Les énoncés et les renseignements prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et comportent des risques et incertitudes, dont certains sont similaires à ceux des autres entreprises pétrolières et gazières et d'autres qui sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor pour le premier trimestre de 2017 daté du 26 avril 2017 et la notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel à l'intention des actionnaires, tous datés du 1er mars 2017, et les autres documents déposés périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières décrivent d'autres risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et ces facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

