Surplus RD dans le paysage lavallois

Une 21e succursale ouvre ses portes à Laval

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 fév. 2017) - Le samedi 11 février prochain, 10h, Surplus RD ouvrira officiellement les portes de sa 21e succursale, à Laval. Située au 3954, autoroute 440 Ouest, la nouvelle succursale Surplus RD en est à finaliser son installation. Pour célébrer en grande pompe, les propriétaires offriront un prix de présence aux 50 premiers clients à franchir les portes samedi, ainsi que 50 autres prix le dimanche.

Avec nos points de services bien établis à Saint-Léonard, Saint-Eustache, Châteauguay, Brossard, Joliette et St-Jean-sur-Richelieu, la nouvelle succursale de Laval, d'une grandeur de 20 000 pieds carrés, vient bonifier nos services offerts à la clientèle de l'ouest de la province. Richard Lemieux, copropriétaire, souligne que « Surplus RD est fière de créer une dizaine de nouveaux emplois dans la région! Étant une jeune entreprise dynamique en pleine expansion, nous faisons en sorte de vous faire vivre une expérience de magasinage hors du commun! »

Bien que l'inventaire se compose majoritairement de meubles commandés directement au fabricant, on y retrouve également de meubles en provenance de surplus, de fins de lignes et de faillites. De plus, depuis maintenant 3 ans, Surplus RD a pris un virage web avec son nouveau site transactionnel, où on y retrouve plus de 2500 produits neufs. C'est le temps de venir faire des économies au maximum en vous meublant en neuf, car Surplus RD liquide son inventaire à des prix atteignant 30% à 70% de moins que ceux suggérés par le fabricant.

Surplus RD est une compagnie dynamique qui se spécialise dans la liquidation de meubles et matelas au Québec. Depuis plus de 10 ans, son objectif demeure toujours d'offrir des produits de qualité supérieure à des prix compétitifs. Ainsi, Surplus RD révolutionne votre expérience d'achat pour des produits de grande valeur. Surplus RD est également reconnue pour sa grande expertise dans la gestion des opérations lors de divers évènements de liquidation d'inventaire. Cette compagnie québécoise, dont le siège social est à Victoriaville, compte aujourd'hui plus de 240 employés œuvrant dans toutes ses installations.