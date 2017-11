T3-2017 : Dynacor publie un résultat net de 1,2 M $ et procède à un paiement partiel anticipé de 1,7 M $ sur sa dette à long terme

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 nov. 2017) - Mines d'or Dynacor inc. (« Dynacor » ou la « Société ») (TSX:DNG)(OTC:DNGDF) qui exerce des activités de traitement de minerai d'or et d'argent et détient des projets d'exploration minière au Pérou vient de déposer ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et son rapport de gestion pour les périodes de trois mois et neuf mois closes le 30 septembre 2017.

(Tous les montants dans ce communiqué sont en million de dollars américains, à moins d'indication contraire. Le résultat par action et les flux monétaires par action sont en dollars américains. Les montants de % de variation, à l'exception de celui du résultat net, ont été calculés à partir des chiffres arrondis. Certaines additions peuvent être incorrectes du fait des arrondis.

Dynacor a enregistré pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017 (« T3-2017 »), un 26ième trimestre bénéficiaire consécutif, soit un résultat net de 1,2 M $ (0,03 $ par action) comparé à 1,3 M $ (0,03$ par action) pour la période de trois mois close le 30 septembre 2016 (« T3-2016 ») et un flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 2,6 M $ ou 0,07 $ par action en T3-2017 (5,8 M $ ou 0,15 $ par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparativement à 2,4 M $ ou 0,06 $ par action en T3-2016 (5,4 M $ ou 0,14 $ par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016).

Faits saillants du troisième trimestre de 2017

(% de variation ont été calculés à partir des chiffres arrondis)

Encaisse de 10,6 M $ au 30 septembre 2017 comparativement à 6,2 M $ au 31 décembre 2016 ;

Paiement partiel anticipé de 1,7 M $ sur la dette à long terme ;

Production de 20 521 onces d'or en T3-2017 (55 831 onces pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparée à 19 131 onces d'or en T3-2016 (cumulatif neuf mois de 52 462 onces en 2016), soit une augmentation de 7,3 % de trimestre à trimestre (une augmentation de 6,4 % comparée à la période de neuf mois close le 30 septembre 2016) ;

Ventes de 26,8 M $ en T3-2017 (73,3 M $ pour la période de neuf mois closes le 30 septembre 2017) comparées à 27,3 M $ en T3-2016 (69,3 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016), soit une diminution de 1,8 % de trimestre à trimestre (une augmentation de 5,8 % comparée à la période de neuf mois close le 30 septembre 2016) ;

Marge brute d'opération de 3,7 M $ (13,8 %) en T3-2017 (9,5 M $ ou 12,9 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparée à 3,9 M $ (14,2%) en T3-2016 (10,0 M $ ou 14,4 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016), soit une diminution de 5,1 % de trimestre à trimestre (une diminution de 5,0 % comparée à la période de neuf mois close le 30 septembre 2016);

Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement de 2,6 M $ ou 0,07 $ par action (2) en T3-2017 (5,8 M $ ou 0,15 $ par action (2) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparativement à 2,4 M $ ou 0,06 $ par action (2) en T3-2016 (5,4 M $ ou 0,14 $ par action (2) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016) ;

en T3-2017 (5,8 M $ ou 0,15 $ par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparativement à 2,4 M $ ou 0,06 $ par action en T3-2016 (5,4 M $ ou 0,14 $ par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016) ; BAIIA (1) de 3,3 M $ en T3-2017 (7,9 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparativement à 3,2 M $ en T3-2016 (7,7 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016) ;

Évènement récent

Subséquent à la fin du trimestre, la Société a effectué un paiement partiel additionnel de 1,2 M $ sur sa dette en cours, pour un montant total remboursé de 2,9 M $ en 2017, réduisant ainsi le solde de la dette à 3,4 M $. La Société privilégie le remboursement anticipé de la dette. Ainsi si possible, la société procédera à un paiement anticipé additionnel d'ici la fin de l'exercice.

(1) BAIIA ''Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement" est une mesure du rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information comme indicateur de trésorerie généré par ces opérations et permet aux investisseurs de comparer la rentabilité de la Société avec d'autres en éliminant l'effet de différentes bases d'actifs, l'effet dû aux différentes structures fiscales et l'effet des différentes structures de capital (2) Les flux de trésorerie des activités opérationnelles par action sont est une mesure de rendement non conforme aux IFRS. Il est en conséquence possible que cette mesure ne soit pas comparable avec une mesure similaire d'une autre société. La Société utilise cette information, qui peut également être utile aux investisseurs comme élément comparatif vis-à-vis le prix de l'action sur le marché.

Aperçu

L'usine de Veta Dorada a été officiellement inaugurée le 3 octobre 2016. Cette usine est un tremplin pour la croissance future de nos activités de traitement au Pérou.

La première moitié de 2017, a été frappé par des pluies extrêmement fortes, principalement en mars et jusqu'au milieu avril, qui ont affecté les conditions générales de production et de transport des mineurs au début du deuxième trimestre de 2017. De même, en juillet, le sud du Pérou a été touché par un important tremblement de terre qui a endommagé les routes et les ponts interrompant l'accès du minerai d'or par les principales routes.

En dépit de ces défis, la marge brute d'opération continue de s'améliorer dans la mesure où les volumes augmentent pour atteindre 13,8 % en T3-2017 comparativement à 12,4 % en T2-2017 et meilleur comparativement à la marge de 9,5 % enregistré lors du premier trimestre d'activité à l'usine de Veta Dorada en T4-2016.

Après un début de trimestre lent, comme anticipé, la production d'or a augmenté à partir du mois d'août ce qui a permis de compléter le T3-2017 sur une note très positive (voir le communiqué de presse du 16 octobre 2017 - Dynacor produit 20 521 onces d'or au 3E trimestre de 2017).

La Société a produit 55 831 onces d'or pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 comparativement à 52 462 onces d'or au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, soit une augmentation de 6,4 %.

Résultats des opérations:

Les ventes totales de la période se sont élevées à 26,8 M $ (73,3 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparées à 27,3 M $ en T3-2016 (69,3 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016), soit une légère diminution de 1,8 % de trimestre à trimestre (une augmentation de 5,8 % comparée à la période de neuf mois close le 30 septembre 2016). Cette augmentation est due à des volumes d'or vendus plus élevés dans la mesure où le prix de vente moyen de l'or est légèrement plus bas qu'en T3-2016.

La marge brute d'opération pour la période s'est élevée à 3,7 M $ (9,5 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparée à 3,9 M$ et 10,0 M $ pour les mêmes périodes en 2016. En 2017, la marge brute d'opérations comparée à 2016 est affectée par un prix de vente moyen de l'or plus faible ainsi que des frais d'exploitation plus élevés dû aux plus grandes infrastructures d'opération à l'usine Veta Dorada. Ces frais d'exploitation par unité vont diminuer dans la mesure où les volumes de production augmenteront.

Le résultat net de la période s'est élevé à 1,2 M $ (2,5 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017) comparativement à 1,3 M $ en 2016 (3,1 M $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016). La baisse du résultat net trimestrielle comparée à 2016 s'explique par la diminution de 0,2 M $ de la marge brute d'opération ainsi que par l'augmentation de frais de transition de 0,5 M $ relatifs au site de Huanca, une diminution de la perte de change de 0,3 M $ et de la charge d'impôts sur les résultats de 0,2 M $.

Principales données financières

Pour les périodes de

trois mois closes

le 30 septembre Pour les périodes de

neuf mois closes

le 30 septembre (en 000 $) 2017 2016 2017 2016 Ventes 26 797 27 317 73 278 69 266 Coût des ventes 23 111 23 449 63 795 59 295 Marge brute d'opération 3 685 3 868 9 483 9 971 Frais généraux et d'administration 863 990 2 992 2 989 Résultat opérationnel 2 339 2 707 5 619 6 190 Résultat net et global 1 239 1 310 2 460 3 077 BAIIA (1) 3 308 3 174 7 885 7 725 Flux de trésorerie provenant des activitésopérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement 2 614 2 358 5 775 5 379 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 3 436 2 049

7 928

3 075 Résultat par action De base 0,03 $ 0,03 $ 0,06 $ 0,08 $ Dilué 0,03 $ 0,03 $ 0,06 $ 0,08 $ Conciliation du résultat globalau BAIIA(1) Résultat net et global 1 239 1 310 2 460 3 077 Impôts sur les résultats 701 850 2 088 2 137 Frais financiers 363 248 947 571 Amortissement 1 005 766 2 296 1 969 Radiation d'un actif au titre de la prospection et de l'évaluation - - 94 - Gain sur réévaluation d'un instrument financier - - - (29 ) BAIIA 3 308 3 174 7 885 7 725 Calcul du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement par action(2) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement 2 614 2 358 5 775 5 379 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation, de base 38 765 38 400 38 730

37 798 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des éléments du fonds de roulement par action(2) 0,07 $ 0,06 $ 0,15 $ 0,14 $

Jean Martineau, Président et chef de la direction de Dynacor, a déclaré : « Malgré la pire saison des pluies des 20 dernières années au Pérou, qui a été suivie par une catastrophe naturelle, nous avons réalisé de solides résultats opérationnels jusqu'à présent en 2017. Nous avons surmonté nos défis, augmenté notre production d'or ainsi que nos achats de minerai comparativement à 2016. Nous avons réduit notre dette d'un montant supplémentaire de 1,7 M $ grâce à un flux de trésorerie solide. Nous continuons à travailler pour atteindre la pleine capacité et améliorer nos coûts d'exploitation. »

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement

et fonds de roulement

Activités opérationnelles

Au cours du trimestre, les flux générés par les activités opérationnelles avant les variations des éléments du fonds de roulement se sont élevés à 2,6 M $ (cumulatif neuf-mois de 5,8 M $ en 2017), comparativement à 2,4 M $ en T3-2016 (cumulatif de 5,4 M $ en 2016). Cette augmentation entre les trimestres est principalement attribuable à la diminution des frais de ventes et l'augmentation des frais d'amortissement, légèrement compensé par une hausse des frais d'intérêts de 0,1 M $.

Au cours du trimestre, les flux monétaires provenant des activités opérationnelles se sont élevés à 3,4 M $, comparé à 2,0 M $ en T3-2016. La variation des éléments du fonds de roulement a augmenté de 0,8 M $ comparativement à une diminution de 0,3 M $ en T3-2016.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, les flux générés par les activités opérationnelles se sont élevés à 7,9 M $ comparés à 3,1 M $ en 2016. La variation des éléments du fonds de roulement s'est élevée à 2,2 M $ (diminution de 2,3 M $ pour la période comparative en 2016) relié à la diminution des stocks de 2,1 M $.

Activités d'investissement

Au cours de la période, il y a eu des investissements mineurs 0,1 M $ (0,6 M $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2017) pour l'acquisition d'immobilisations corporelles comparé à 1.9 M $ et 8.3 M $ pour les mêmes périodes en 2016 alors que la société complétait la construction de l'usine Veta Dorada. Les additions d'actifs au titre de la prospection et de l'évaluation se sont chiffrées à 0,1 M $ en T3-2017 (0,4 M $ pour la période de neuf mois en 2017) (0.2 M $ et 1.0 M $ pour les mêmes périodes en 2016).

Activités de financement

Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2017, la Société a effectué des paiements partiels anticipés totalisant 1,7 M $ (cumulatif de 1,7 M $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2017). En 2016 il y avait eu une augmentation de la dette de 2,0M $ (cumulatif 7,0 M $). Les frais d'intérêts de la période se sont élevés à 0,2 M $ (0,1 M $ en 2016) et 0,5 M $ pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2017 (0,3 M $ en 2016).

Fonds de roulement

Au 30 septembre 2017, la Société avait un fonds de roulement de 18,3 M $, incluant 10,6 M $ en encaisse comparativement à 15,8 M $, dont 6,2 M $ en encaisse au 31 décembre 2016.

Fermeture de l'usine de Huanca-Metalex

La société annonce la décision de fermer définitivement sa vielle usine de Huanca et d'entamer immédiatement le nettoyage et la restauration du site.

"Considérant les conditions actuelles du marché du minerais au Pérou et l'habilité de pouvoir augmenter notre niveau de production à notre nouvelle usine Veta Dorada, il n'y avait plus de besoin de conserver l'usine de Huanca en mode de soins et maintenance. De plus, pour des fins de sécurité, la décision de fermer et restaurer les lieux était la meilleure dans les circonstances" a commenté Jean Martineau. Le programme de restauration s'étalera sur une période de six mois. La Société a fait une évaluation des coûts et procéder aux provisions estimées à cet égard. On ne prévoit pas encourir de coûts supplémentaires importants à cet égard.

Perspectives 2017

Activités de traitement de minerais

L'objectif pour le reste de l'année 2017 est de contrôler les coûts de production et augmenter la production de la nouvelle usine de Veta Dorada à sa pleine capacité de 300 tpj, L'approbation d'augmenter la capacité à 360 tpj. ayant été obtenue, dès que la production de l'usine atteindra de façon constante le niveau maximum actuel de 300 tpj. alors la Société procédera à l'investissement en capital pour accroître la capacité.

Suite aux divers événements naturels et météorologiques qui ont affecté le Pérou, les objectifs de production pour 2017 avait été révisés en août dernier, entre 78 000 et 80 000 onces d'or. Au 30 septembre 2017, la production d'or de la Société s'élève à 55,831 onces d'or. La Société est confiante qu'elle réalisera ses objectifs.

Profil de Mines d'or Dynacor Inc.

Mines d'or Dynacor Inc. est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai approuvées par le Gouvernement du Pérou. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante a des décennies d'expérience. En 2016, la Société a produit 73 476 onces d'or, correspondant à une augmentation de 9% par rapport à 2015 (67 603 onces en 2015). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Mines d'or Dynacor Inc. (TSX:DNG)

