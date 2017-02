TandemLaunch annonce un partenariat d'investissement avec le fonds Cap Vista du Singapour

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 fév. 2017) - TandemLaunch, créateur d'entreprises et fonds de prédémarrage axé sur la création, l'incubation et l'accélération d'entreprises technologiques en démarrage, a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau partenariat d'investissement avec Cap Vista Private Limited (« Cap Vista »), la division responsable des investissements stratégiques de l'agence de la défense, des sciences et de la technologie du Singapour. Cette collaboration pourrait ouvrir de nouvelles portes pour les start-ups de TandemLaunch qui œuvrent dans les domaines de technologie de pointe.

« Notre capacité unique à réunir les plus brillants technologues, entrepreneurs et partenaires investisseurs est au cœur de notre processus de création de valeur, » a déclaré Helge Seetzen, Associé principal de TandemLaunch. « Au-delà de leur investissement original dans le Fonds TandemLaunch Ventures II, ce partenariat formalise un processus par lequel Cap Vista peut appuyer nos entreprises en leur donnant accès à de nouvelles sources potentielles de fonds et de développement à l'international. »

«Nous investissons dans des start-ups technologiques avec des applications et des produits prometteurs qui cherchent à développer leurs activités sur le marché asiatique de la défense et de la sécurité » a dit Chee Wei Nga, président et chef de la direction de Cap Vista Investissements. «Nous pensons que ces technologies et partenariats novateurs sont bénéfiques pour nos écosystèmes entrepreneuriaux, ainsi que pour les besoins de défense et de sécurité de Singapour».

TandemLaunch a clôturé son Fonds TLV II en novembre 2016, avec une capitalisation totalisant 15 millions de dollars canadiens avec la participation de BDC Capital et d'un groupe exceptionnel d'investisseurs privés et internationaux. Ce capital permettra à TandemLaunch de créer au moins une nouvelle douzaine d'entreprises qui auront accès au soutien financier et commercial d'un groupe sélect de partenaires investisseurs. L'objectif du fonds est de mettre sur pied des entreprises qui développeront une forte propriété intellectuelle avec un potentiel de commercialisation mondial.

À propos de Cap Vista Private Limited

Cap Vista Private Limited est la division d'investissement stratégique de la Defence, Science and Technology Agency du gouvernement du Singapour. La mission de Cap Vista est de trouver et de conclure des investissements stratégiques en capital de risque dans des entreprises locales et outremer au stade de prédémarrage et de démarrage qui ont développé des technologies de pointe.

Cap Vista apporte de la valeur en facilitant les entrées vers un vaste groupe de partenaires locaux et internationaux, et au sein d'autres agences du gouvernement du Singapour. Pour les entreprises cibles qui misent sur les marchés commerciaux, Cap Vista aide à découvrir des débouchés à double usage pour leurs technologies de pointe. Pour plus d'information, visiter : www.capvista.com.sg

À propos de TandemLaunch

TandemLaunch est un investisseur en prédémarrage et incubateur axé sur la création d'entreprises technologiques en démarrage. TandemLaunch travaille en étroite collaboration avec les entreprises de l'industrie de l'électronique grand public et les universités afin de dénicher des technologies de rupture qui ont un potentiel de marché important. Cette approche unique axée sur la demande réduit le risque de marché dès le processus de démarrage. Depuis sa fondation en 2010, TandemLaunch a créé 13 projets évalués à plus de 100 millions de dollars et qui emploient plus de 250 travailleurs du domaine des hautes technologies dans la région montréalaise. Landr, SPORTLOGiQ et wrnch sont quelques entreprises de portefeuille reconnues. www.tandemlaunch.com