Taux de participation record hier au scrutin par anticipation : Exercez votre droit de vote dimanche pour élire le prochain conseil municipal

BEACONSFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 30 oct. 2017) - Les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre et tous les électeurs et électrices éligibles sont invités à exercer leur droit de vote afin de choisir leurs élu(e)s de la Ville pour les quatre prochaines années.

Déjà, la journée de vote par anticipation, tenue dimanche, a connu une participation record alors que 1 302 résidents se sont prévalus de leur droit de vote, soit l'équivalent de 9,13 % des électeurs inscrits sur la liste électorale, comparativement à 8,12 % en 2013. Il s'agit d'une augmentation de 169 voteurs, soit une hausse de 14,9 %.

Cette participation record a été obtenue même si la journée de vote par anticipation a été momentanément interrompue hier à cause d'un problème technique du système de sécurité au Centre récréatif. Un déclencheur d'alarme d'incendie s'est activé à cause d'une défectuosité technique. L'évacuation des lieux s'est déroulée à 17 h et toutes les procédures de sécurisation des urnes, définies par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), ont été suivies à la lettre. Le vote a pu se poursuivre dans les 90 minutes suivantes à l'Annexe Herb Linder située au 303, boulevard Beaconsfied. Les heures de votation ont été prolongées de 90 minutes en conséquence et les électeurs qui se sont présentés ensuite au Centre récréatif ont été dirigés vers l'Annexe Herb Linder.

La rigueur et la qualité des procédures mises en place par la présidente d'élection ont permis de garantir la sécurisation de tous les bulletins de vote se trouvant déjà dans l'urne. Le transfert rapide du matériel et du personnel électoral s'est fait dans l'ordre, du lieu de votation du Centre récréatif à l'Annexe Herb Linder.

Pour connaître votre bureau de votation le jour du scrutin, le dimanche 5 novembre, rendez-vous sur le site web de la Ville pour y consulter l'adresse des bureaux de vote sous Élections 2017.