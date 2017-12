TC Media vend 12 de ses journaux à Groupe Lexis Média inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 déc. 2017) - Le secteur des médias de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), TC Media, annonce aujourd'hui la vente de 12 de ses publications, ainsi que les propriétés web s'y rattachant, à Groupe Lexis Média inc., une entreprise détenue par M. Elie Akoury et M. Frédéric Couture, qui en assurera la présidence. Au total, 75 employés en poste au sein des différentes publications et 16 employés de l'équipe de Production de TC Media sont transférés chez Groupe Lexis Média inc. Par ailleurs, TC Transcontinental a également conclu une entente pluriannuelle pour l'impression et la distribution de l'ensemble de ces titres, ainsi que pour l'impression des magazines déjà détenus par Lexis Média inc. Avec la conclusion de cette transaction, 60 % des publications incluses dans le processus visant la vente des journaux locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario de TC Media, amorcé en avril 2017, se retrouvent maintenant dans les mains d'acteurs locaux.

Les journaux vendus à Groupe Lexis Média inc. sont : Le Citoyen Rouyn-Noranda, Le Citoyen de la Vallée-de-l'Or, L'Écho Abitibien et La Frontière, diffusés en Abitibi-Témiscamingue; L'Action D'Autray, L'Action - édition du mercredi, L'Action - édition du week-end, L'Express Montcalm et Hebdo Rive-Nord, dans Lanaudière; Le Bulletin, La Petite-Nation et La Revue, en Outaouais.

« C'est avec enthousiasme que nous cédons à Groupe Lexis Média nos 12 publications de l'Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière et de l'Outaouais, a dit monsieur François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Ces journaux sont bien ancrés au sein de leurs collectivités grâce au talent et au dévouement des employés qui y ont œuvré au fil des ans. Au nom de TC Transcontinental, je tiens à les remercier sincèrement du travail accompli et je leur souhaite bonne continuité. Je sais qu'ils pourront continuer à faire rayonner ces publications locales aux côtés de l'équipe de Groupe Lexis Média et de son président, Frédéric Couture. »

Pour sa part, monsieur Frédéric Couture, président de Groupe Lexis Média inc., a ajouté : « C'est pour moi un honneur d'acquérir ce portefeuille de publications de qualité de TC Media et j'entrevois d'ores et déjà de belles réalisations à accomplir ensemble, avec nos gens, au bénéfice des lecteurs et des annonceurs. Depuis ses débuts, Lexis Média a su se tailler une place de choix au sein de l'industrie des médias, en sachant s'entourer d'une équipe de rédaction et de collaborateurs passionnés, et de représentants hautement professionnels. Nous comptons poursuivre cette tradition alors que nous franchissons avec confiance cette nouvelle étape de notre développement, marquée notamment par la relocalisation prochaine de nos bureaux à Saint-Hubert dans un nouveau complexe à condos commerciaux. Les équipes des journaux locaux qui se joignent à nous aujourd'hui demeurent toutefois en poste dans leurs bureaux respectifs en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais et dans Lanaudière. »

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 7000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc.