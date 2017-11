TC Media vend 21 de ses publications ainsi que son site InMemoriam.ca à Renel Bouchard et Marc-Noël Ouellette d'Icimédias inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 nov. 2017) - Le secteur des médias de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), TC Media, annonce aujourd'hui la vente de 21 de ses publications, ainsi que les propriétés web s'y rattachant, en plus de son site InMemoriam.ca, à Icimédias inc., une entreprise présidée par Renel Bouchard et ayant pour directeur général Marc-Noël Ouellette. Au total, 140 employés en poste au sein de ces différentes publications et 28 employés de l'équipe de Production de TC Media sont transférés chez Icimédias. TC Transcontinental a également conclu une entente pluriannuelle pour l'impression et la distribution de l'ensemble de ces publications. Cette transaction s'avère la plus importante à ce jour dans le cadre du processus visant la vente des journaux locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario de TC Media. D'ailleurs, avec la conclusion de cette transaction, près de 50 % des titres inclus dans ce processus se retrouvent maintenant dans les mains d'acteurs locaux.

Les publications vendues à Icimédias sont : L'Avenir de l'Érable, La Nouvelle union - édition du mercredi et La Nouvelle union - édition du dimanche, au Centre-du-Québec; Beauce Média, L'Éclaireur Progrès, Hebdo Régional, La Voix du Sud et Courrier Frontenac, en Chaudière-Appalaches; Le Progrès de Coaticook et Le Reflet du Lac, en Estrie; Le Courrier Sud, L'Écho La Tuque/Haut-St-Maurice, L'Écho de Maskinongé, L'Hebdo du St-Maurice et L'Hebdo Journal, en Mauricie; L'Avenir et des Rivières, Granby Express, Journal Le Guide, Le Canada Français, Le Richelieu et Coup d'œil, en Montérégie.

« Avec la vente aujourd'hui de 21 de nos publications dans le cadre d'une seule transaction, nous franchissons un pas important dans le processus de vente de nos journaux locaux au Québec et en Ontario, a dit François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. C'est avec fierté que nous passons le flambeau à Renel Bouchard et Marc-Noël Ouellette, des partenaires d'affaires de longue date de TC Transcontinental, qui sont désireux de contribuer à la pérennité de ces publications. Nous tenons à remercier tous nos employés de leur dévouement au fil des ans et leur souhaitons bonne continuité chez Icimédias. »

« C'est pour nous un grand honneur d'accueillir au sein d'Icimédias ces journaux de qualité et le site Web InMemoriam.ca, de même que les employés de talent reconnus dans le milieu, a expliqué Renel Bouchard, président d'Icimédias. La transaction d'aujourd'hui se traduira d'ailleurs par la création du plus important groupe indépendant de journaux régionaux au Québec. Nous croyons à l'avenir de la presse hebdomadaire régionale et nous sommes persuadés que les hebdos sont essentiels à la vitalité et au développement de nos communautés, de nos villes et villages, et de leur région. »

Pour sa part, Marc-Noël Ouellette, directeur général d'Icimédias, a poursuivi en disant : « Nous croyons que chaque hebdo est unique et fait partie de l'identité, de l'ADN de sa communauté. C'est pourquoi nous sommes si fiers d'acquérir ces publications. Certes, les hebdos se transforment pour s'adapter à l'univers du numérique, mais leur évolution ne doit pas renier leur identité, et encore moins leur volonté de rejoindre toute leur population, dans tous les milieux, dans tous les groupes d'âge et d'intérêt. »

M. Bouchard a conclu en résumant son expérience et celle de Marc-Noël Ouellette dans le milieu de la presse hebdomadaire : « Nous sommes déjà présents grâce à Cahiers du Textuel qui offre des produits papier et numériques à tous les hebdos francophones du Québec et à près de 800 autres journaux communautaires anglophones au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. J'ai été, pour ma part, actionnaire du Groupe Le Canada Français, tandis que Marc-Noël a fait partie de l'équipe de direction de TC Media pendant plus de 15 ans, notamment à titre de vice-président principal, Groupe des Solutions aux communautés locales. Nous sommes ravis de poursuivre notre essor avec l'acquisition de ces publications. »

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 7000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc