TC Media vend son hebdomadaire Courrier Laval

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 nov. 2017) - Le secteur des médias de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), TC Media, annonce aujourd'hui la vente de son hebdomadaire Courrier Laval, ainsi que la propriété web s'y rattachant, à 2M Média. Cette entreprise est dirigée par monsieur Martin Olivier, président, et monsieur Martin Routhier, vice-président, qui sont tous deux d'anciens gestionnaires de TC Media. Quatorze employés du Courrier Laval sont transférés chez l'acquéreur, en plus de deux employés en poste au sein de l'équipe de Production de TC Media. Par ailleurs, la Société a également conclu une entente pluriannuelle pour l'impression et la distribution de cette publication.

TC Transcontinental cède donc les rênes à 2M Média pour poursuivre les activités du Courrier Laval, un fleuron du paysage des hebdomadaires du Québec. La Société tient à remercier tous les employés qui, au fil du temps, ont fait preuve de dévouement et de professionnalisme et leur souhaite bonne continuité auprès de 2M Média.

Martin Olivier a travaillé durant près de 13 ans au sein de TC Media, notamment en tant que directeur général du Courrier Laval. Martin Routhier a été, pour sa part, directeur général des publications de l'ouest de Montréal chez TC Media pendant des années. Les acquéreurs ont à cœur la pérennité du Courrier Laval qui a célébré cette année son 71e anniversaire.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre du processus visant la vente des journaux locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario de TC Media rendu public par voie de communiqué par Transcontinental inc. le 18 avril dernier.

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 7000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc