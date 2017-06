TC Media vend trois de ses hebdomadaires en Gaspésie : Le Pharillon, L'Echo de la Baie et Le Havre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 juin 2017) - Le secteur des médias de Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), TC Media, a annoncé aujourd'hui la vente de trois de ses hebdomadaires en Gaspésie, soit Le Pharillon, L'Écho de la Baie et Le Havre, ainsi que les propriétés web s'y rattachant, à Radio du Rocher Percé inc., une entreprise détenue et contrôlée conjointement par messieurs André Méthot et Claude Dauphin.

Huit employés de TC Media sont transférés chez l'acquéreur. La Société désire remercier les employés du travail accompli et leur souhaite bonne continuité.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre du processus visant la vente des journaux locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario de TC Media rendu public par voie de communiqué par Transcontinental inc. le 18 avril dernier. En ce qui a trait aux trois autres titres du portefeuille de la Gaspésie, soit L'Avantage Gaspésien, L'Avant-Poste et Vision Terre et Forêt, ils font toujours partie du processus en cours de mise en vente de nos publications et suscitent un intérêt dans le marché.

Profil de TC Transcontinental

