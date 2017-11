TC Transcontinental annonce la consolidation de ses activités d'impression de journaux au Québec

Transcontinental inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 nov. 2017) - Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) annonce aujourd'hui la consolidation de ses activités d'impression de journaux au Québec dans trois usines, et par conséquent la fermeture de Transcontinental Métropolitain, à Montréal, à la fin janvier 2018. Les activités d'impression seront transférées principalement vers l'usine Transcontinental Transmag, à Montréal, munie d'équipements à la fine pointe de la technologie. Les usines régionales Transcontinental de la Capitale à Québec et Transcontinental Qualimax à Gatineau accueilleront également du volume dans le cadre du transfert des activités qui se déroulera progressivement à compter du début janvier.

Cette décision s'inscrit dans le contexte de la décroissance du marché de l'impression de journaux, et plus particulièrement de la fin prochaine de l'impression du journal La Presse. La fermeture de l'usine permettra à la Société d'optimiser sa plateforme d'impression de journaux au Québec afin de demeurer concurrentielle. Les clients continueront d'être desservis par le réseau de TC Imprimeries Transcontinental, avec des produits de qualité, par des équipes de grand talent.

L'usine Transcontinental Métropolitain compte actuellement près de 60 employés. TC Transcontinental estime qu'elle pourra offrir des opportunités d'emploi à la majorité d'entre eux au sein de ses autres entités d'affaires puisque plusieurs postes sont déjà à pourvoir et d'autres le seront dans les mois à venir. Néanmoins, certaines pertes d'emploi découleront de la fermeture de l'usine. TC Transcontinental tient à remercier l'ensemble des employés pour le travail exceptionnel qu'ils ont accompli chez Transcontinental Métropolitain et leur souhaite le meilleur des succès dans leur parcours professionnel, qu'il se poursuive au sein de l'organisation ou qu'il les mène vers de nouveaux horizons.

Rappelons que l'usine Transcontinental Métropolitain avait été construite en 2003 et était principalement dédiée, à ses débuts, à l'impression du quotidien La Presse et de ses produits connexes. Au fil des ans, d'autres produits, notamment des journaux d'éditeurs indépendants et ceux de TC Media, se sont greffés au carnet de commandes de l'usine.

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 7000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc.