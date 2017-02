TDDC et des organisations de Nouvelle-Écosse annoncent leur intention de collaborer au soutien des technologies des réseaux intelligents

OTTAWA, ON--(Marketwired - 22 février 2017) - Aujourd'hui, Technologies du développement durable Canada (TDDC) a annoncé une collaboration avec le ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse et Innovacorp, société d'État néo-écossaise, sur un programme pilote afin de soutenir le développement et la démonstration de technologies de réseaux électriques intelligents dans cette province.

Innovacorp fait équipe avec le ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse pour aider les chercheurs néo-écossais et des entreprises en phase de démarrage à rapprocher leurs innovations énergétiques du stade de la commercialisation.

TDDC s'associe aux efforts de ces deux organisations. Il fournira un appui à l'évaluation de projet et étudiera la possibilité pour les demandeurs qui présentent leur dossier au Smart Energy Innovation Program de bénéficier du processus des technologies du DD.

Les projets examinés pour ce programme peuvent porter sur tout aspect de l'énergie intelligente, y compris la production d'électricité faible en carbone, les réseaux électriques intelligents, le stockage de l'énergie et des façons de mieux utiliser nos ressources énergétiques renouvelables existantes.

Citations

" TDDC est enchanté de s'associer à ces organismes néo-écossais dont il partage l'optique pour aider des entrepreneurs à rapprocher leurs innovations du stade de la commercialisation. Ce partenariat permettra sans doute à des entrepreneurs d'obtenir des fonds d'organismes provinciaux et fédéraux en passant par un processus de demande simplifié. Ces technologies auront des retombées économiques et environnementales pour les Néo-Écossais et pour tous les Canadiens ", a déclaré Leah Lawrence, présidente-directrice générale de TDDC.

" Notre gouvernement est fier d'appuyer des entreprises canadiennes qui cherchent à développer des technologies propres, a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Ces entreprises créeront de nouveaux produits et services qui seront plus écoénergétiques, qui auront moins d'émissions de carbone et qui seront plus sains pour les collectivités. Les entreprises qui mettent au point des technologies propres créeront aussi de toutes nouvelles possibilités d'emploi et d'affaires pour les Canadiens. Voilà comment l'innovation est une bonne chose pour le Canada. "

" L'innovation est essentielle à la durabilité énergétique et à la réussite économique, a souligné le ministre de l'Énergie Michel Samson. En appuyant des innovateurs locaux, nous pouvons aider les Néo-Écossais dans leurs réalisations extraordinaires dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, rendre l'énergie plus abordable et faire en sorte que les entreprises néo-écossaises se taillent une part plus grande de ce marché mondial multimilliardaire. "

" Ce partenariat permet à Innovacorp de tirer parti de compétences et de financements extérieurs pour aider des entreprises en démarrage néo-écossaises à faire la démonstration de technologies des réseaux intelligents qui peuvent améliorer le réseau électrique de la province et au-delà, a ajouté Stephen Duff, président et chef de la direction d'Innovacorp. Des collaborations comme celle-ci entre des organismes fédéraux et provinciaux permettront à des entreprises novatrices canadiennes très prometteuses de progresser plus vite. "

À propos de TDDC

TDDC est une fondation indépendante créée par le gouvernement du Canada afin de promouvoir le développement durable et d'appuyer des projets mettant au point et démontrant de nouvelles technologies qui permettent de régler des problèmes liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air et à la propreté de l'eau et des sols. TDDC investit dans des entreprises canadiennes qui, par leurs technologies novatrices, contribuent de façon positive à la création d'emplois de qualité, à la croissance économique et à la protection de l'environnement au Canada.

À propos du ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

Le secteur de l'énergie évoluant dans le monde entier, le ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse travaille en collaboration avec d'autres ministères, avec des équipes de recherche, des investisseurs, des industries et des membres du public pour transformer l'avenir énergétique de la province. En mettant l'accent sur la façon dont on achète, exploite et utilise l'énergie en Nouvelle-Écosse, le ministère de l'Énergie cherche à faire en sorte que l'économie énergétique de la province prospère de manière à créer un avenir énergétique dynamique, divers et durable qui soit logique et que notre province puisse se permettre.

À propos d'Innovacorp

Innovacorp est l'organisme de capital-risque spécialisé dans les entreprises en démarrage de la Nouvelle-Écosse. Il trouve, finance et encourage de jeunes entreprises néo-écossaises qui aspirent à changer le monde. Le but est de les aider à commercialiser leurs technologies et à réussir sur le marché mondial. En plus du capital-risque, Innovacorp permet aux entrepreneurs d'accéder à des incubateurs de tout premier ordre et d'obtenir des conseils d'experts et d'autres soutiens pour accélérer le développement de leur entreprise. Les secteurs cibles sont, notamment, les technologies de l'information, les sciences de la vie, les technologies propres et les technologies océaniques.