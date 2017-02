Technologies D-BOX annonce ses résultats pour son troisième trimestre

LONGUEUIL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 fév. 2017) - Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), chef de file novateur de la technologie de mouvement immersive, annonce aujourd'hui des revenus de 6,8 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2016 en comparaison des revenus de 8,2 millions $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2015.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les revenus trimestriels sont passés de 8 221 k $ l'an dernier à 6 803 k $ cette année, en raison principalement : de nouvelles réglementations techniques d'importation dans un pays d'Amérique latine qui a ralenti la livraison; et d'un changement de tendances du marché créant une demande pour un nouveau produit à haute valeur ajoutée dans certains marchés géographiques. Nous nous attendons à voir les bénéfices de ce nouveau produit au cours des prochains trimestres.

Le bénéfice brut trimestriel s'est élevé à 3 546 k $, comparativement à 4 294 k $ l'an dernier. Excluant l'amortissement, la marge brute a augmenté passant de 61 % l'année dernière à 62 % cette année.

Perte nette trimestrielle de 1 638 k $ comparée à un bénéfice net de 397 k $ l'année dernière.

BAIIA ajusté* trimestriel de (595 k) $, incluant une charge de restructuration de 359 k $, comparé à un BAIIA ajusté de 1 371 k $ l'an dernier.

Fonds disponibles de 10 084 k $ au 31 décembre 2016 comparé à 16 454 k $ au 31 mars 2016.

Troisième trimestre et période de neuf mois clos le 31 décembre

(en milliers de $ CA sauf pour les données par action) Troisième trimestre Neuf mois 2016 2015 2016 2015 Revenus 6 803 6 803 8 221 20 796 20 430 Bénéfice net (perte nette) (1 638 ) 397 (3 178 ) 219 BAIIA ajusté * (595 ) 1 371 (451 ) 2 654 Bénéfice net (perte nette) de base et diluée par action (0,009 ) 0,002 (0,018 ) 0,001 Données du bilan consolidé Au 31 décembre 2016 Au 31 mars 2016 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 084 16 454

* Se référer au tableau du rapprochement du BAIIA ajusté à la perte nette à la page suivante du présent communiqué et à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de D-BOX daté du 9 février 2017.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Développement continu des activités entourant le marché du divertissement en Asie suite au lancement d'un premier auditorium complet équipé de notre technologie avec Shanghai Bestar Cinemas Management Co. Ltd en Chine avec 1) l'installation de deux nouvelles salles de cinéma complètes avec la collaboration du distributeur Link China à Chenddu et à Shanghai. Les deux théâtres seront marqués sous le nom Bestar D-BOX Cinema, 2) l'installation d'un premier auditorium D-BOX complet avec AEON Cinema au Japon.

D-BOX a signé une entente de distribution exclusive avec Hangzhou JC City Management Investment Group Limited, filiale en propriété exclusive de Gold Finance Group, pour la distribution et la promotion en Chine de son système de cinéma maison haut de gamme intégrant sa technologie de mouvement immersive, incluant une valeur de 3,1 millions de dollars américains à être expédiée au cours des 15 prochains mois. Afin de conserver son exclusivité de distribution en Chine (excepté à Taïwan, à Macao et à Hong Kong), le groupe est tenu d'acheter des systèmes de mouvement D-BOX pour un minimum de 22 millions de dollars américains au cours des cinq prochaines années. Gold Finance peut résilier l'entente, suivant un préavis de 30 jours, sans aucune responsabilité ni obligation de sa part, sauf en ce qui concerne les commandes déjà passées.

Augmentation de 16 % des écrans installés ou prévus être installés passant de 528 au 31 décembre 2015 à 615 au 31 décembre 2016.

Ouverture du plus grand centre de simulateurs de mouvement en course automobile à Mirabel, Canada avec ICAR, complexe multidisciplinaire ultra moderne au Canada.

Commentant les réalisations du troisième trimestre, M. Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX, a déclaré : « Au cours du dernier trimestre, la Société a poursuivi l'exécution de son plan stratégique à long terme en investissant dans le développement de produits ainsi que de nouveaux marchés. Nous sommes confiants que ces initiatives de développement des affaires donneront des résultats au cours des prochains trimestres ».

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L'ÉGARD DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

L'information financière à l'égard du troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 31 décembre 2016 devrait être lue en parallèle avec les états financiers intermédiaires résumés consolidés non audités et le rapport de gestion de la société en date du 9 février 2017. Ces documents sont disponibles sur le site internet www.sedar.com.

PERSPECTIVES

D-BOX priorise deux axes majeurs de développement : le marché du divertissement et le marché de la simulation et formation, ceux-ci ayant chacun leurs sous marchés respectifs. À la lumière de ses activités de développement des affaires dans ces deux marchés, D-BOX anticipe que la tendance à long terme de ses revenus devrait se maintenir. De concert avec cette croissance prévisible des revenus, D-BOX prévoit augmenter de façon graduelle le niveau de ses charges d'exploitation qui supporteront, notamment, l'accélération de la pénétration du marché chinois et la commercialisation de nouvelles innovations technologiques. Ceci viendrait solidifier la position de D-BOX dans certains sous-marchés spécifiques et faciliter la pénétration de nouveaux marchés.

Avec l'avènement du monde de la réalité virtuelle et l'expertise de D-BOX dans le domaine de la simulation immersive de mouvement, D-BOX a développé de façon active de nouvelles applications pour la réalité virtuelle et d'autres marchés clés. De facto, D-BOX est bien positionné pour devenir un acteur important dans l'industrie de la réalité virtuelle étant donné que sa technologie peut réduire les symptômes de vertiges souvent associés aux mouvements dans ce genre d'expériences. Ceci pourrait être le chaînon manquant qui résoudra l'un des principaux défis que la réalité virtuelle doit surmonter. D-BOX est particulièrement enthousiaste de faire partie de cette nouvelle tendance étant donné que le marché de la réalité virtuelle pourrait bientôt atteindre plusieurs milliards de dollars selon de nombreuses sources de l'industrie.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ AU BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)**

L'objectif du BAIIA ajusté est d'évaluer la rentabilité et la capacité de D-BOX à générer de la trésorerie avec les activités d'exploitation. Il désigne le bénéfice net (la perte nette) avant les éléments sans effet sur la trésorerie, le gain ou la perte de change, les charges financières, les intérêts créditeurs et les impôts sur le résultat. Le tableau suivant explique le rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice net (à la perte nette).

Troisième trimestre

clos

le 31 décembre Neuf mois

clos

le 31 décembre (en milliers de $ CA) 2016 2015 2016 2015 Bénéfice net (perte nette) (1 638 ) 397 (3 178 ) 219 Amortissement des immobilisations corporelles 743 738 1 855 1 805 Amortissement des actifs incorporels 146 132 446 399 Amortissement des autres actifs 7 22 9 104 Radiation d'immobilisations corporelles 10 24 10 158 Charge au titre des paiements fondés sur les actions 32 59 94 178 Perte (gain) de change (18 ) (118 ) (28 ) (452 ) Résultat financier (charges financières et intérêts créditeurs) 123 129 341 244 Impôts sur le résultat (recouvrement) - (12 ) - (1 ) BAIIA ajusté (595 ) 1 371 (451 ) 2 654

** Se référer à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion de D-BOX daté du 9 février 2017.

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie destinés au marché du divertissement et au marché de la simulation et formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et dirigés vers un système de mouvement intégré dans une plate-forme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés au visuel à l'écran, créant ainsi une expérience immersive d'un réalisme sans précédent.

D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, Motion ArchitectsMC et Architectes du MouvementMC sont des marques de commerce de Technologies D-BOX inc. Les autres noms sont uniquement publiés à titre indicatif et peuvent représenter des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE À L'ÉGARD D'ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société décline par ailleurs toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres.