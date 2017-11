Technologies D-BOX est attristée d'apprendre le décès de Monsieur Jean Lamarre, Président du Conseil d'administration de l'entreprise

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 nov. 2017) - Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO), a appris la triste nouvelle du décès de Monsieur Jean Lamarre, président du conseil d'administration de la société depuis 2013. Monsieur Lamarre est décédé mercredi à la suite d'une foudroyante maladie, à l'âge de 63 ans.

« C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Jean Lamarre. Jean était un ami. J'admirais chez lui ses nombreuses qualités, sa générosité, son altruisme naturel et son esprit vif qui ont certainement contribué à façonner sa personnalité. Jean était un homme d'affaires exceptionnel, un homme de conviction, un homme engagé et infatigable », résume Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX Technologies.

« C'est une immense perte pour nous tous, Jean Lamarre était un homme d'action, impliqué dans divers conseils d'administration, il aura été un grand bâtisseur pour le Québec, un travailleur rigoureux, toujours accessible et disponible » se souvient Louis P. Bernier, président du comité de la gouvernance d'entreprise et administrateur de D-BOX.

Au nom de toute la famille de D-BOX et du conseil d'administration, nous offrons nos plus sincères condoléances à sa conjointe, madame Diane Fugère, ainsi qu'à leurs enfants, Catherine et David. Nos pensées les plus affectueuses vous accompagnent pendant cette difficile épreuve.

Réunissant des visionnaires et des innovateurs, Technologies D-BOX crée des expériences immersives hyperréalistes pour le secteur du divertissement en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX est une entreprise canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). D-BOX est présent dans plus de 660 salles de cinéma réparties dans 39 pays.