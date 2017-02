Technologies D-BOX et Minority Media présentent un expérience de jeu en réalité virtuelle au salon Game Developers Conference

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial en matière de technologie de mouvement immersive, et Minority Media, un concepteur de jeux vidéo en réalité virtuelle (RV) de premier plan, présenteront le jeu Time Machine VR lors du salon Game Developers Conference (GDC) qui aura lieu cette année à San Francisco du 1er au 3 mars 2017. Le jeu Time Machine VR activé par la technologie de mouvement de D-BOX sera présenté au stand PL4240 dans le pavillon du Canada, situé dans l'espace GDC Play.

En fusionnant leur savoir-faire en RV et en conception d'effets de mouvement stupéfiants, les deux entreprises ont réussi à créer une remarquable aventure qui transporte les joueurs à la période jurassique.

« Minority Media a créé un récit en RV qui est aussi palpitant qu'exceptionnel, affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Il nous offre une formidable plateforme pour démontrer le pouvoir d'immersion de nos effets de mouvement, lesquels permettent aussi de réduire, voire d'éliminer les symptômes de vertiges souvent associés au mouvement. »

« L'édition 2017 du salon Game Developers Conference est l'occasion idéale de présenter notre technologie de pointe à un tout nouveau public, ajoute Richard LaBerge, vice-président du développement des affaires et de l'acquisition de contenu de D-BOX. Il s'agit, selon moi, du meilleur événement pour montrer à quel point nos effets de mouvement sans égal rehaussent un récit. »

Quant à Vander Caballero, fondateur et chef de la direction de Minority Media, il est aussi enthousiasmé par les résultats obtenus. « Minority concrétise le potentiel de la RV depuis 2013, souligne M. Caballero. La seule chose qui manquait à nos créations de RV haut de gamme et l'unique élément que nos adeptes nous réclamaient était l'intégration de mouvements immersifs réalistes. Grâce à notre association avec D-BOX et à sa technologie évoluée, nous pouvons enfin offrir à nos adeptes l'expérience immersive dont ils rêvaient. »

Mieux connu pour le jeu d'aventure Time Machine VR proposant un voyage dans le temps, le studio Minority Media a consacré les trois dernières années à tisser la trame du récit et à collaborer avec les programmeurs de D-BOX pour créer une expérience immersive de RV inédite.

D-BOX, qui s'y connaît en en réalité virtuelle, a récemment fait l'objet de critiques élogieuses pour sa contribution à l'expérience de RV Seul sur Mars, première incursion de 20th Century Fox dans l'univers du divertissement en RV.

Le jeu Time Machine VR sera présenté au stand PL4240 dans le pavillon du Canada, situé dans l'espace GDC Play, du 1er au 3 mars 2017. Une expérience à ne pas manquer !

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Technologies D-BOX inc. conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie destinés au marché du divertissement et à celui de la simulation et de la formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des codes de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et transmis à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements ainsi produits sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l'écran pour créer une expérience immersive d'un réalisme sans précédent.

MINORITY MEDIA INC.

Minority Media est un studio reconnu et engagé dans la conception de jeux à la fine pointe exploitant la réalité virtuelle. Fondé en 2010 par Vander Caballero, figure de premier plan dans l'industrie canadienne des jeux vidéo, Minority a contribué au lancement de la réalité virtuelle avec le jeu Time Machine VR. Celui-ci propose une aventure mettant en vedette des créatures préhistoriques représentées avec une rigueur scientifique. La mission de Minority Media est d'établir la norme du divertissement en réalité virtuelle en concevant des jeux mémorables compatibles avec toutes les principales plateformes.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Rommel2_DSC_8738.jpg