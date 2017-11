Technologies D-BOX poursuit son expansion rapide à l'international grâce à l'aménagement de 16 nouvelles salles de cinéma en Amérique latine

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 nov. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial dans le secteur des expériences de divertissement immersif, et Cinemark, le plus grand exploitant de cinéma en Amérique latine, annoncent fièrement l'aménagement de 16 nouvelles salles de cinéma D-BOX en Argentine, au Brésil et, pour la toute première fois, au Honduras.

Ces salles additionnelles portent à 120 le nombre d'écrans D-BOX en Amérique latine et consolident par la même occasion la réputation de l'entreprise à titre de fournisseur de divertissements haut de gamme dans la région.

Un nombre élevé et croissant de cinéphiles latino-américains recherchent des façons innovatrices de plonger dans l'intrigue des films, et D-BOX a maintes fois prouvé que ses expériences immersives s'avéraient les plus captivantes et marquantes pour les amateurs de cinéma. Par ailleurs, les succès remportés jusqu'à ce jour démontrent que les produits D-BOX constituent une solution de choix pour assurer à long terme la croissance de la marque des exploitants de cinémas et les recettes de leurs billetteries.

« Ce partenariat renouvelé avec la formidable équipe de Cinemark est très important pour nous puisqu'elle a vraiment à cœur d'offrir à sa clientèle des divertissements innovateurs sans pareil, a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Chef de file de la technologie de mouvement immersive destinée à des fauteuils et intégrée dans plus de 650 salles de cinéma réparties dans près de 40 pays, notre entreprise sait qu'une vive concurrence règne dans l'industrie du divertissement. Nous sommes donc ravis de mettre notre technologie et notre expertise éprouvées à la disposition de Cinemark pour lui permettre d'offrir les expériences D-BOX à un plus grand nombre de cinéphiles en Amérique centrale et en Amérique du Sud. »

« Cinemark a toujours cherché à proposer des divertissements originaux haut de gamme à sa clientèle, a rappelé Bob Raposo, vice-président des ventes - Europe, Moyen-Orient et Afrique de D-BOX. Voilà pourquoi nous sommes enchantés d'élargir notre partenariat avec cet exploitant. Grâce aux nombreux succès qu'elle continue de récolter, D-BOX demeure le fournisseur par excellence pour les expériences de qualité supérieure en Amérique latine, notamment sur le plan du rendement et des emplacements choisis. »

« Nous focalisons plus que jamais sur notre offre d'expériences de divertissement haut de gamme que nous désirons aussi exaltantes pour nos clients que rentables pour nous, affirme Valmir Fernandes, président de Cinemark International.

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Réunissant des visionnaires et des innovateurs, Technologies D-BOX crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX est une entreprise canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine).

CINEMARK HOLDINGS, INC.

Cinemark est un exploitant de cinémas de premier plan dans les marchés américain et internationaux. Au 31 décembre 2016, Cinemark exploitait 526 cinémas comptant 5 903 écrans dans 41 États américains, au Brésil, en Argentine et dans 13 autres pays d'Amérique latine. Pour plus d'information, veuillez visiter www.cinemark.com

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/D-BOXArgentina.jpg