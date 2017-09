Technologies D-BOX présente la toute première expérience cinématographique en réalité virtuelle au cinéma Cineplex Scotiabank Theatre Ottawa

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 sept. 2017) - Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial dans les expériences de divertissement immersif et Cineplex Divertissement (TSX:CGX), importante société de divertissement et de médias, ont annoncé aujourd'hui l'installation prochaine de 10 fauteuils de réalité virtuelle (RV) intégrant le mouvement D-BOX au complexe Cineplex Scotiabank Theatre Ottawa.

Les amateurs de cinéma de tout âge pourront plonger dans une histoire qui fait honneur aux grandes traditions narratives cinématographiques et qui est enrichie par le pouvoir immersif de la RV. Cineplex commencera la construction de son espace RV au cinéma Scotiabank Theatre Ottawa dès cet automne afin de pouvoir présenter en première canadienne Raising a Rukus. Créé et produit par The Virtual Reality Company (VRC), ce film d'animation en RV entraîne les spectateurs dans une série d'aventures fantastiques mettant en vedette un frère et une sœur ainsi que leur chien espiègle appelé Rukus.

De l'avis de tous, la RV intéresse essentiellement les joueurs de jeux vidéo et les adolescents. Toutefois, la salle de cinéma D-BOX pour la RV a été conçue spécialement pour présenter des œuvres cinématographiques en RV inédites et construites autour d'intrigues passionnantes qui captiveront les spectateurs de tout âge de la première scène jusqu'à la fin du générique.

« Notre société de divertissement de premier plan accueille annuellement plus de 75 millions de cinéphiles, alors le potentiel de ce créneau est immense, explique Pat Marshall, vice-présidente, Communications et relations avec les investisseurs. Nous sommes animés par une volonté constante d'offrir de nouvelles expériences innovantes de divertissement à notre clientèle et nous sommes ravis de travailler avec D-BOX pour présenter cette nouvelle expérience VR immersive à la communauté d'Ottawa.»

« Notre partenariat fructueux avec Cineplex remonte à 2009 déjà, rappelle Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Aujourd'hui, plus de 80 salles de cinéma Cineplex sont dotées de fauteuils intégrant la technologie de mouvement D-BOX et proposent aux cinéphiles des projections en salle exceptionnelles. Cette nouvelle entreprise conjointe souligne notre volonté de plonger dans l'univers de la RV, grâce à un processus de narration immersif, et d'offrir à l'industrie du cinéma une façon fiable, flexible, sûre et efficiente de générer des recettes. Sur le plan technique, elle nous offre une formidable vitrine pour démontrer comment notre technologie de mouvement encodé permet de rendre la réalité virtuelle vraiment immersive. »

La salle de cinéma D-BOX pour la RV sera aménagée au complexe Cineplex Scotiabank Theatre, situé au 2385, City Park Drive, à Ottawa.

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Technologies D-BOX crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX est une entreprise canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine).

CINEPLEX DIVERTISSEMENT

Cineplex est l'une des plus importantes entreprises de divertissement au Canada et exploite l'un des réseaux de cinéma les plus modernes et les plus numérisés dans le monde. Figurant parmi les plus grandes marques canadiennes, Cineplex mène de nombreuses activités dans divers secteurs, notamment ceux de l'exploitation de salles de cinéma, des services alimentaires, des jeux, de la programmation complémentaire (les Événements Cineplex), de la vente de contenu de divertissement sur le site Boutique.Cineplex.com et des applications intégrées à différents dispositifs électroniques, ainsi qu'au sein de Cineplex Média et de Cineplex Média numérique. Cineplex est également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Cineplex, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, exploite 164 cinémas à l'échelle nationale, ce qui représente un total de 1 677 écrans, et accueille environ 75 millions de clients annuellement dans les cinémas des marques reconnues suivantes : Cinémas Cineplex, Cineplex Odeon, Cineplex VIP, Galaxy, StarCité et Banque Scotia. Cineplex possède et exploite également les marques UltraAVX, Poptopia et Restoplex. Les actions de Cineplex sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « CGX ». De plus amples renseignements sont fournis sur le site Cineplex.com.