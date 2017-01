Technologies D-BOX s'associe à ICAR pour offrir un essai routier en réalité virtuelle lors du Salon international de l'auto de Montréal

LONGUEUIL, QUEBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) -

Technologies D-BOX inc. (ci-après « D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial en matière de technologie de mouvement immersive destinée à des fauteuils, est fière de participer à l'édition 2017 du Salon international de l'auto de Montréal (SIAM) au Palais des congrès de Montréal du 20 au 29 janvier 2017. Pour marquer l'événement, D-BOX s'est associée à ICAR, le complexe de sports motorisés par excellence au Canada, afin d'offrir aux visiteurs une expérience de conduite immersive sans précédent.

Durant cette présentation originale de la réalité virtuelle et de son potentiel immersif, les visiteurs prendront place à bord d'une voiture de course pilotée par Bertrand Godin, porte-parole du SIAM 2017.

Conçue en collaboration avec UNLTD, cette présentation originale de quatre minutes transporte les passagers sur le circuit ICAR, à Mirabel, pour un tour de piste palpitant. Installé derrière le volant, Godin montre de quoi le véhicule est capable tout en expliquant aux passagers ce qu'ils sont sur le point de ressentir dans cette expérience des plus réalistes : à chaque virage, arrêt et phase d'accélération spectaculaire, les passagers ont l'impression d'être assis dans une véritable voiture de course. Cette exaltante démonstration de la réalité virtuelle vise à donner un aperçu aux visiteurs de ce que leur réservent les simulateurs de conduite D-BOX qui seront installés et lancés ce printemps au complexe ICAR, à Mirabel.

« Nous sommes très heureux de participer au Salon international de l'auto de Montréal, déclare Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Cet événement attire les passionnés d'automobiles de partout au pays et ceux-ci souhaitent être éblouis par le nec plus ultra en ce qui a trait à l'innovation. Notre partenariat avec ICAR nous permet de présenter à un tout nouveau public notre technologie de mouvement à la fine pointe à l'aide d'une aventure en réalité virtuelle extrêmement convaincante qui fait monter l'adrénaline. »

« Notre technologie avant-gardiste permet de susciter la même exaltation que celle qu'on ressent comme passager dans un véhicule de course conduit par Bertrand Godin, l'un des pilotes automobiles les plus expérimentés au pays, renchérit Yannick Gemme, vice-président des ventes, simulation et formation, de D-BOX. L'essai routier que nous proposons sera assurément l'une des principales attractions du Salon. »

Ne ratez pas cette chance inouïe de vivre l'expérience proposée par D-BOX et ICAR, au stand 14 du niveau 5, lors du Salon international de l'auto de Montréal, qui aura lieu du 20 au 29 janvier 2017.

Situé à Mirabel, ICAR est un complexe multidisciplinaire ultra moderne qui propose des expériences fortes en adrénaline. Ses installations comprennent une longue piste de 3,4 km offrant 16 virages, une piste de course d'accélération (drag) et de dérapage contrôlé (drift) en plus d'un circuit tout-terrain. Le circuit, conçu par des pilotes de course professionnels, détient une certification de la FIA et de l'ASN. Plus qu'une simple piste de course, ICAR est le terrain de jeux des aventuriers en quête d'adrénaline et de sensations fortes. La mission d'ICAR est d'offrir à ses clients une expérience inoubliable. www.icarexperience.ca

Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés aux marchés du divertissement et de la simulation et formation. Cette technologie unique et brevetée utilise des effets de mouvement programmés spécifiquement pour chaque contenu visuel et envoyés à un système de mouvement intégré dans une plateforme, un siège ou tout autre produit. Les mouvements qui en résultent sont parfaitement synchronisés aux images projetées à l'écran et offrent ainsi une expérience immersive d'un réalisme sans précédent. www.d-box.com

UNLTD est un studio de création et de production de contenu immersif et interactif destiné à des expériences en réalité virtuelle. Les services de la firme montréalaise sont mis à profit dans une variété de médias et à différentes fins, notamment au cinéma, à la télévision, dans les jeux, en marketing, en publicité et lors d'événements promotionnels. Les fondateurs possèdent ensemble plus de 50 ans d'expérience en cinéma et en télévision, de même que de vastes connaissances en distribution, en production de contenu et en technologie 3D. www.go-unlimited.co

