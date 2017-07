TECSYS annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2017

Chiffre d'affaires record; contrats conclus avec deux grands réseaux hospitaliers au quatrième trimestre

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 12 juillet 2017) - TECSYS inc. (TSX:TCS), important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2017, qui se terminaient le 30 avril 2017. Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

« Il y a de quoi se réjouir du quatrième trimestre de 2017, en ce qui concerne autant le chiffre d'affaires que les bénéfices, le BAIIA et la poursuite de notre exercice de contrôle des coûts; ce chiffre d'affaires trimestriel n'a été dépassé qu'une seule fois dans toute l'histoire de la société, signale Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS inc. Le quatrième trimestre marque une augmentation de 6 % par rapport au trimestre précédent et couronne une année qui augure la poursuite de notre croissance. »

« Pour le quatrième trimestre, la société a inscrit 4,6 millions de crédits d'impôt fédéraux non remboursables pour la R-D d'années antérieures, lesquelles ont réduit d'autant les dépenses brutes en R-D. Ceci découle de la probabilité accrue que ces crédits servent éventuellement à réduire des impôts payables », ajoute Berty Ho, chef de la direction financière sortant de TECSYS inc.

Faits saillants du quatrième trimestre

Le chiffre d'affaires totalise 18,4 millions de dollars, soit 13 % de moins que les 21,1 millions du T4 2016.

Les revenus tirés des produits exclusifs se sont chiffrés à 3,9 millions, comparativement à 5,9 millions au T4 2016.Les revenus tirés des services se sont chiffrés à 11,2 millions, comparativement à 11,5 millions au T4 2016.La marge brute totale s'établit à 51 %, comparativement à 55 % au T4 2016.

Les charges d'exploitation ont reculées à 3,3 millions, comparativement à 8,5 millions pour le même trimestre l'an dernier. Si on exclut l'écriture des 4,6 millions de crédits d'impôt mentionnée précédemment, les charges d'exploitation sont de 7,9 millions comparativement à 8,5 millions.

Le bénéfice d'exploitation du T4 2017 s'établit à 6,0 millions, comparativement à 3,2 millions pour la même période de l'exercice 2016. Si on exclut l'écriture des crédits d'impôt mentionnée précédemment, le bénéfice d'exploitation se chiffre à 1,4 million.

Le BAIIA s'établit à 6,7 millions, comparativement à 3,8 millions pour le quatrième trimestre 2016. Si on exclut l'écriture des crédits d'impôt mentionnée précédemment et 460 000 $ de frais exceptionnels comportant des indemnités de départ et les frais juridiques y afférents, le BAIIA se chiffre à 2,5 millions.

Les bénéfices se chiffrent à 4,8 millions, ou 0,39 $ par action, comparativement à 3,8 millions, ou 0,31 $ par action, pour le T4 2016.

Les contrats signés ont totalisé 11,1 millions, comparativement à 13,1 millions au T4 2016.

« Nous avons eu le plaisir d'acquérir comme clients deux grands réseaux hospitaliers au quatrième trimestre et de voir la valeur moyenne de nos nouveaux contrats avec des hôpitaux grimper d'environ 50 % pour l'ensemble de l'exercice 2017 comparativement à l'exercice précédent. Bien que l'acquisition de nouveaux clients ait ralenti dans le secteur de la santé aux États-Unis en raison de l'incertitude entourant la législation de l'assurance maladie, nous avons continué de développer nos solutions de logistique clinique et augmenté notre taux de pénétration chez nos clients actuels, précise M. Brereton. Nous avons effectués certaines restructuration au sein de notre équipe de gestion et de notre secteur des ventes au quatrième trimestre, afin de préparé la société pour sa prochaine phase de croissance, occasionnant des coûts exceptionnels qui ont réduit le BAIIA de 460 000 $. »



Résultats d'exploitation

Période de trois mois

close le 30 avril 2017

Période de trois mois

close le 30 avril 2016

Période de 12 mois

close le 30 avril 2017

Période de 12 mois

close le 30 avril 2016

En milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action (BPA). Revenus totaux 18447 $ 21 144 $ 68 447 $ 67 466 $ Marge brute 9 384 $ 11 696 $ 34 196 $ 34 825 $ Marge brute (%) 51 % 55 % 50 % 52 % Charges d'exploitation 3 334 $ 8 459 $ 26 245 $ 30 276 $ Charges d'exploitation en pourcentage des revenus totaux 18 % 40 % 38 % 45 % Bénéfice d'exploitation 6 050 $ 3 237 $ 7 951 $ 4 549 $ BAIIA 6 674 $ 3 837 $ 10 364 $ 7 164 $ BPA 0,39 $ 0,31 $ 0,49 $ 0,39 $ Contrats signés 11102 $ 13 064 $ 42628 $ 42 195 $

Faits saillants de l'exercice 2017

Le chiffre d'affaires de 2017 totalise 68,4 millions de dollars, une augmentation de 1 % par rapport aux 67,5 millions de l'exercice précédent.

La marge brute totale a atteint 50 %, comparativement à 52 % en 2016.

Les charges d'exploitation ont reculées à 26,2 millions, comparativement à 30,3 millions pour l'exercice précédent, notamment en raison d'une augmentation des crédits d'impôt. Si on exclut l'écriture des 4,6 millions mentionnée précédemment, les charges d'exploitation sont de 30,8 millions.

Le BAIIA de l'exercice s'établit à 10,4 millions, comparativement à 7,2 millions pour 2016. Si on exclut l'écriture des crédits d'impôt mentionnée précédemment, le BAIIA se chiffre à 5,8 millions.

Le bénéfice d'exploitation de 2017 s'établit à 8,0 millions, comparativement à 4,5 millions en 2016. Si on exclut l'écriture des crédits d'impôt mentionnée précédemment, le bénéfice d'exploitation se chiffre à 3,4 millions.

Le bénéfice net se chiffre à 6,0 millions pour 2017, ou 0,49 $ par action, comparativement à 4,8 millions, ou 0,39 $ par action, pour 2016.

Les contrats signés ont totalisé 42,6 millions en 2017, comparativement à 42,2 millions en 2016.

Les revenus récurrents, à la fin de l'exercice 2017, se chiffraient à 26,9 millions, soit 39 % du chiffre d'affaires, en hausse par rapport à 25,0 millions, soit 37 %, en 2016.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 13,5 millions à la clôture de l'exercice 2017, comparativement à 9,7 millions à la fin de l'exercice 2016.

Le conseil d'administration a nommé Brian Cosgrove au poste de chef de la direction financière, avec entrée en fonction immédiate, en remplacement de Berty Ho, qui remplira d'autres fonctions au sein de la société.

La société a déclaré un dividende de 0,045 $ par action, payable le 4 août 2017 aux actionnaires inscrits au 21 juillet 2017 à la fermeture des marchés.

Les dividendes payés par la société à des résidents du Canada sont considérés comme « déterminés » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Après la clôture de l'exercice, la société a annoncé la clôture d'un placement de 1 000 000 d'actions ordinaires de la société ainsi que de 100 050 actions ordinaires supplémentaires résultant du fait que les preneurs fermes ont exercé entièrement leur option de surallocation au prix de 15,00 $ l'action, pour un produit brut de 16 500 750 $. L'offre de 2017 comprend un placement de nouveaux titres de 767 050 actions placées par la société pour un produit brut de 11 505 750 $.

Conférence téléphonique sur le quatrième trimestre et l'exercice 2017 Date : 7 juillet 2017 Heure : 8 h 30 (HE) Téléphone : 416 981-9091 ou 800 694-7044 Il sera possible de réécouter la conférence jusqu'au 14 juillet 2017 en composant le 416 626-4100 ou le 800 558-5253 (code d'accès : 21853999).

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omni-canal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2016. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

TECSYS Inc. États consolidés de la situation financière Aux 30 avril 2017 et 30 avril 2016 (en milliers de dollars canadiens) 30 avril 30 avril 2017 2016 Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 476 $ 9 704 $ Créances 14 218 18 239 Travaux en cours 612 513 Autres créances 370 1 393 Crédits d'impôt 3 126 4 893 Stocks 914 744 Charges payées d'avance 1 899 1 622 Total des actifs courants 34 615 37 108 Actifs non courants Crédits d'impôt 5 407 1 483 Immobilisations corporelles 2 444 2 633 Frais de développement différés 2 751 3 817 Autres immobilisations incorporelles 1 523 1 831 Goodwill 3 596 3 596 Actifs d'impôt différé 2 201 2 222 Total des actifs non courants 17 922 15 582 Total des actifs 52 537 $ 52 690 $ Passifs Passifs courants Créditeurs et charges à payer 9 265 $ 10 399 $ Partie courante de la dette à long terme 69 1 455 Produits différés 12 094 11 205 Total des passifs courants 21 428 23 059 Passifs non courants Dette à long-terme 121 1 889 Autres passifs non courants 277 296 Total des passifs non courants 398 2 185 Total des passifs 21 826 25 244 Capitaux propres Capital social 8 349 8 349 Surplus d'apport 9 577 9 577 Résultats non distribués 13 064 8 913 Cumul des autres éléments du résultat global (279 ) 607 Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 30 711 27 446 Total des passifs et des capitaux propres 52 537 $ 52 690 $

TECSYS Inc. États consolidés du résultat net et du résultat global Trimestres et exercices clos les 30 avril 2017 et 2016 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)







Trimestre

clos

le 30 avril

2017

(non audité)















Trimestre

clos

le 30 avril

2016

(non audité)















Exercice

clos

le 30 avril

2017















Exercice

clos

le 30 avril

2016















Produits Produits exclusifs 3 908 $ 5 941 $ 11 914 $ 13 623 $ Matériel et logiciels de tiers 2 659 3 092 8 852 9 421 Services 11 195 11 489 45 207 42 479 Frais remboursables 685 622 2 474 1 943 Total des produits 18 447 21 144 68 447 67 466 Coût des ventes Produits 1 986 3 184 7 128 8 198 Services 6 392 5 642 24 649 22 500 Frais remboursables 685 622 2 474 1 943 Total du coût des ventes 9 063 9 448 34 251 32 641 Marge brute 9 384 11 696 34 196 34 825 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 4 104 4 256 15 131 14 952 Frais généraux et charges administratives 1 350 1 839 5 863 5 986 Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt (2 120 ) 2 364 5 251 9 338 Total des charges d'exploitation 3 334 8 459 26 245 30 276 Bénéfice d'exploitation 6 050 3 237 7 951 4 549 (Produits) charges financières nettes (7 ) 123 189 146 Bénéfice avant impôt sur le résultat 6 057 3 114 7 762 4 403 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 1 281 (711 ) 1 764 (401 ) Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société 4 776 $ 3 825 $ 5 998 $ 4 804 $ Autres éléments du résultat global Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits (398 ) 986 (886 ) 512 Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société 4 378 $ 4 811 $ 5 112 $ 5 316 $ Bénéfice de base et dilué par action ordinaire 0,39 $ 0,31 $ 0,49 $ 0,39 $

TECSYS Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie Exercices clos les 30 avril 2017 et 2016 (en milliers de dollars canadiens) Exercice Exercice clos clos le 30 avril le 30 avril 2017 2016 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Bénéfice pour l'exercice 5 998 $ 4 804 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des immobilisations corporelles 819 794 Amortissement des frais de développement différés 1 319 1 418 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 486 478 Charges financières nettes 189 146 Différences de change non réalisées et autres 649 (690 ) Crédits d'impôts non remboursables (5 551 ) (868 ) Impôt sur le résultat 1 332 (508 ) Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 5 241 5 574 Créances 4 021 (5 669 ) Travaux en cours (99 ) 191 Autres créances (35 ) (118 ) Crédits d'impôt 2 091 531 Stocks (170 ) 315 Charges payées d'avance (277 ) (228 ) Créditeurs et charges à payer (1 852 ) 1 917 Produits différés 889 1 107 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation

4 568





(1 954

)

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 9 809 3 620 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Remboursement de la dette à long terme (3 154 ) (1 445 ) Rachat d'options sur actions pour annulation - (6 ) Paiement de dividendes (1 847 ) (1 232 ) Intérêts payés (81 ) (136 ) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (5 082 ) (2 819 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Intérêts reçus 103 65 Acquisitions d'immobilisations corporelles (630 ) (988 ) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 3 23 Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles (178 ) (125 ) Frais de développement différés (253 ) (887 ) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (955 ) (1 912 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice 3 772 (1 111 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 9 704 10 815 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 13 476 $ 9 704 $