TECSYS annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2017

Hausse des contrats signés et double le bénéfice d'exploitation

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 mars 2017) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2017, qui se terminait le 31 janvier 2017. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.

Faits saillants du troisième trimestre

Les revenus totaux sont passés à 17,4 M$ pour le T3 2017, soit une augmentation de 1,8 M$, ou 11 %, par rapport aux 15,6 M$ enregistrés au T3 2016.

Les revenus récurrents annualisés ont atteint 26,1 M$ au T3 2017, ce qui représente une hausse de 3 % par rapport au T3 2016 (25,3 M$).

La marge brute totale s'est chiffrée à 51 %, le même résultat qu'au T3 2016.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 262 000 $ (4 %), s'établissant à 7,6 M$ au T3 2017, contre 7,3 M$ pour le même trimestre à l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,3 M$ au T3 2017, contre 604 000 $ au T3 2016, une hausse de 122 %.

Le BAIIA a atteint 1,9 M$ au T3 2017, contre 1,3 M$ au T3 2016, une hausse de 45 %.

Le bénéfice net s'est établi à 888 000 $ (0,07 $ par action) au T3 2017, contre 543 000 $ (0,04 $ par action) au T3 2016.

Les contrats signés ont totalisé 14,6 M$ au T3 2017, comparativement à 9,0 M$ au T3 2016.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 10,8 M$ à la clôture du T3 2017, contre 9,7 M$ à la fin de l'exercice 2016.

« Au troisième trimestre de 2017, nous avons enregistré une forte progression des ventes du côté de nos clients existants du secteur des soins de santé. De plus, notre équipe de la distribution complexe a conclu deux nouveaux contrats, rapporte M. Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. Cette lancée s'est traduite par une hausse de 11 % des revenus, qui, vu notre gestion disciplinée des charges d'exploitation, nous a permis d'afficher une croissance des bénéfices et une hausse de 45 % du BAIIA. Bien que les incertitudes entourant l'Affordable Care Act pèsent encore légèrement sur nos résultats, nous nous réjouissons de la poursuite des investissements de nos hôpitaux clients, qui augmentent leur utilisation de notre gamme de produits. Nous avons aussi remporté un autre projet gouvernemental, au Royaume-Uni cette fois. »

« Nous avons observé les mêmes tendances positives sur douze mois, notamment une hausse de 15 % et de 76 % des revenus et du BAIIA, respectivement, a ajouté Berty Ho-Wo-Cheong, vice-président des finances et de l'administration et chef de la direction financière. Nous nous attendons à ce que les résultats continuent de progresser à mesure que nous augmentons notre pénétration auprès de nos clients actuels et que nous profitons de l'effet de levier d'exploitation. »

TECSYS INC.

Résultats d'exploitation Période de trois mois close le 31 janv. 2017 Période de trois mois close le 31 janv. 2016 Période de neuf mois close le 31 janv. 2017 Période de neuf mois close le 31 janv. 2016 Période de douze mois close le 31 janv. 2017 Période de douze mois close le 31 janv. 2016

En milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action (BPA). Revenus totaux

17 385 $

15 629 $

50 000 $

46 322 $

71 144 $

62 088 $ Marge brute

8 915 $

7 919 $

24 812 $

23 129 $

36 508 $

30 928 $ Marge brute (%)

51 %

51 %

50 %

50 %

51 %

50 % Charges d'exploitation

7 577 $

7 315 $

22 911 $

21 817 $

31 370 $

29 305 $ Charges d'exploitation en pourcentage des revenus totaux

44 %

47 %

46 %

47 %

44 %

47 % Bénéfice d'exploitation

1 338 $

604 $

1 901 $

1 312 $

5 138 $

1 623 $ BAIIA

1 941 $

1 343 $

3 690 $

3 327 $

7 527 $

4 282 $ BPA

0,07 $

0,04 $

0,10 $

0,08 $

0,41 $

0,10 $ Contrats signés

14 590 $

9 029 $

31 526 $

29 131 $

44 590 $

45 170 $

Faits saillants des neuf premiers mois de l'exercice 2017

Les revenus ont augmenté de 8 % pour atteindre 50,0 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 46,3 M$ pour la même période à l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 1,9 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 1,3 M$ pour la même période à l'exercice 2016.

Le BAIIA a atteint 3,7 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, contre 3,3 M$ pour la même période à l'exercice 2016.

Le bénéfice net s'est chiffré à 1,2 M$ (0,10 $ par action) au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, contre 979 000 $ (0,08 $ par action) pour la même période à l'exercice 2016.

Les contrats signés ont totalisé 31,5 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2017, comparativement à 29,1 M$ pour la même période à l'exercice 2016.

La Société a déclaré un dividende de 0,045 $ par action, payable le 11 avril 2017 aux actionnaires inscrits au 21 mars 2017 à la fermeture des marchés.

Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « admissible » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

À propos de TECSYS

Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d'approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omnicanal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d'entrepôt, de la distribution et des transports, ainsi que des fonctions complètes de gestion et d'analyse financières. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu'ils pourront s'adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu'ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l'exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d'entreprise de tout carcan afin qu'ils puissent accomplir leur travail d'encadrement mieux que jamais.

TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

Les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2016. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

TECSYS Inc. États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière (non audité) Aux 31 janvier 2017 et 30 avril 2016 (en milliers de dollars canadiens)

31 janvier 30 avril 2017 2016 Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 754 $ 9 704 $ Créances 14 532 18 239 Travaux en cours 903 513 Autres créances 652 1 393 Crédits d'impôt 4 968 4 893 Stocks 766 744 Charges payées d'avance 1 810 1 622 Total des actifs courants 34 385 37 108 Actifs non courants Crédits d'impôt 1 588 1 483 Immobilisations corporelles 2 284 2 633 Frais de développement différés 3 064 3 817 Autres immobilisations incorporelles 1 595 1 831 Goodwill 3 596 3 596 Actifs d'impôt différé 2 226 2 222 Total des actifs non courants 14 353 15 582 Total des actifs 48 738 $ 52 690 $ Passifs Passifs courants Créditeurs et charges à payer 8 272 $ 10 399 $ Partie courante de la dette à long terme 1 225 1 455 Produits différés 11 034 11 205 Total des passifs courants 20 531 23 059 Passifs non courants Dette à long-terme 1 035 1 889 Autres passifs non courants 285 296 Total des passifs non courants 1 320 2 185 Total des passifs 21 851 25 244 Capitaux propres Capital social 8 349 8 349 Surplus d'apport 9 577 9 577 Résultats non distribués 8 842 8 913 Cumul des autres éléments du résultat global 119 607 Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 26 887 27 446 Total des passifs et des capitaux propres 48 738 $ 52 690 $

TECSYS Inc. États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global (non audité) Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)







Trimestre

clos

le 31 janvier

2017





Trimestre

clos

le 31 janvier

2016











Neuf mois

clos

le 31 janvier

2017











Neuf mois

clos

le 31 janvier

2016











Produits Produits exclusifs 2 728 $ 2 534 $ 8 006 $ 7 682 $ Matériel et logiciels de tiers 2 192 2 173 6 193 6 329 Services 11 812 10 502 34 012 30 990 Frais remboursables 653 420 1 789 1 321 Total des produits 17 385 15 629 50 000 46 322 Coût des ventes Produits 1 866 1 492 5 142 5 014 Services 5 951 5 798 18 257 16 858 Frais remboursables 653 420 1 789 1 321 Total du coût des ventes 8 470 7 710 25 188 23 193 Marge brute 8 915 7 919 24 812 23 129 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 3 672 3 601 11 027 10 696 Frais généraux et charges administratives 1 454 1 387 4 513 4 147 Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 2 451 2 327 7 371 6 974 Total des charges d'exploitation 7 577 7 315 22 911 21 817 Bénéfice d'exploitation 1 338 604 1 901 1 312 Charges (produits) financières nettes 45 (49 ) 196 23 Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 293 653 1 705 1 289 Impôt sur le résultat 405 110 483 310 Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société 888 $ 543 $ 1 222 $ 979 $ Autres éléments du résultat global Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits 373 (247 ) (488 ) (474 ) Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société 1 261 $ 296 $ 734 $ 505 $ Bénéfice de base et dilué par action ordinaire 0,07 $ 0,04 $ 0,10 $ 0,08 $

TECSYS Inc. Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie (non audité) Neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016 (en milliers de dollars canadiens)







Neuf mois

clos

le 31 janvier

2017











Neuf mois

clos

le 31 janvier

2016











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Bénéfice pour la période 1 222 $ 979 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des immobilisations corporelles 616 559 Amortissement des frais de développement différés 1 007 1 054 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 368 371 Gain sur la cession d'immobilisations corporelles - (12 ) Charges financières nettes 196 23 Différences de change non réalisées et autres 142 532 Crédits d'impôts non remboursables (685 ) (225 ) Impôt sur le résultat 361 225 Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 3 227 3 506 Créances 3 707 (968 ) Travaux en cours (390 ) 5 Autres créances (75 ) (440 ) Crédits d'impôt 144 1 055 Stocks (22 ) 180 Charges payées d'avance (188 ) (387 ) Créditeurs et charges à payer (2 158 ) (1 148 ) Produits différés (171 ) (383 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 847 (2 086 ) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 074 1 420 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Remboursement de la dette à long terme (1 084 ) (1 086 ) Rachat d'options sur actions pour annulation - (6 ) Paiement de dividendes (1 293 ) (924 ) Intérêts payés (69 ) (106 ) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (2 446 ) (2 122 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Intérêts reçus 75 52 Acquisitions d'immobilisations corporelles (267 ) (506 ) Produits de cessions d'immobilisations corporelles - 12 Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles (132 ) (74 ) Frais de développement différés (254 ) (819 ) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (578 ) (1 335 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 1 050 (2 037 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode 9 704 10 815 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 10 754 $ 8 778 $

TECSYS Inc. États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres (non audité) Neuf mois clos les 31 janvier 2017 et 2016 (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)