TELUS annonce 1 million de dollars en financement communautaire au Manitoba

Le Comité d'investissement communautaire de TELUS au Manitoba versera annuellement 350 000 $ pour aider les jeunes grâce à la technologie

WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 28 fév. 2017) - (TSX:T)(NYSE:TU) - TELUS a annoncé aujourd'hui la création officielle du Comité d'investissement communautaire de TELUS au Manitoba. La présidence du comité sera assurée par Dave Johnston, président et chef de l'exploitation à la retraite de la division canadienne de la Great-West. Chaque année, le Comité d'investissement communautaire de TELUS au Manitoba remettra 350 000 $ à des organismes caritatifs enregistrés de la province pour aider les jeunes par le biais de la technologie. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement de TELUS à verser la somme totale de 1 million de dollars en 2017 en investissement communautaire.

TELUS est présente au Manitoba depuis que l'entreprise y a lancé ses services mobiles nationaux en 2000. TELUS a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'elle s'apprêtait à accueillir de nouveaux clients et à investir dans la technologie et les infrastructures de services mobiles au Manitoba afin d'accroître la fiabilité, la vitesse, la fonctionnalité et la portée de son réseau 4G LTE de calibre mondial. En mettant sur pied le Comité d'investissement communautaire de TELUS au Manitoba.

Le Comité d'investissement communautaire de TELUS au Manitoba est composé d'éminents leaders communautaires de la province :

Dave Johnston, président du comité, président et chef de l'exploitation à la retraite de la division canadienne de la Great-West

Ida Albo, associée directrice, Fort Garry Hotel et propriétaire de Yoga Public

Gail Asper, présidente, The Asper Foundation

Gervan Fearon, recteur, Université de Brandon

Rick Frost, chef de la direction, The Winnipeg Foundation

Annitta Stenning, présidente et chef de la direction, CancerCare Manitoba Foundation

« Ce n'est pas d'hier que TELUS pose des gestes concrets et durables dans les collectivités que les membres de notre équipe servent et dans lesquelles ils vivent et travaillent, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Grâce aux comités d'investissement communautaire, nous remettons la prise de décisions financières entre les mains de dirigeants locaux. Ce sont eux qui connaissent le mieux les enjeux de leur région et qui savent où notre contribution aura les plus grandes retombées. Nous avons hâte de collaborer avec ces leaders communautaires afin d'exercer une influence positive sur les jeunes et les familles du Manitoba durant de nombreuses années. »

Les organismes caritatifs désireux d'obtenir du financement de la part du Comité d'investissement communautaire de TELUS au Manitoba doivent être enregistrés au Canada et permettre aux jeunes de développer leur plein potentiel. Le comité examinera les demandes trois fois l'an et arrêtera son choix sur celles qui, selon lui, auront les effets les plus positifs sur les jeunes. Collectivement, les 17 comités d'investissement communautaire de TELUS ont versé plus de 54 millions de dollars au profit de 5 000 projets au Canada, aidant plus de deux millions de jeunes chaque année grâce à la technologie.

« C'est un honneur pour moi de faire partie de cette initiative communautaire novatrice qui aidera les jeunes d'ici, a déclaré Dave Johnston, président du comité. Chaque membre du comité présente un bilan fort louable d'actions et de gestes qui ont changé les choses dans la collectivité au fil des ans. En unissant nos efforts, nous pouvons avoir des effets positifs dans la province, et j'en suis fier. Au nom du comité, je tiens à remercier TELUS pour son engagement significatif au Manitoba. »

Pour en savoir plus sur les comités d'investissement communautaire de TELUS, sur la devise « nous donnons où nous vivons » de TELUS partout dans le monde et sur la marche à suivre pour demander du financement, visitez le site community.telus.com/fr/

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 12,8 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions clients, dont 8,6 millions d'abonnés des services sans fil, 1,7 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et plus de 1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement en plus d'être le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert l'équivalent de plus d'un million de jours de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Les douze comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et les cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars en appui à 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable au monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale. Tel qu'indiqué dans notre Rapport de responsabilité sociale, notre engagement envers la durabilité s'inspire de la nature pour assurer un futur plus sain à tous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.