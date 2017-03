TELUS clôture l'émission de nouveaux titres de créance américains et canadiens

TELUS abaisse encore davantage encore le coût moyen de sa dette à long terme, la portant à 4,16 pour cent L'échéance moyenne de sa dette à long terme passe à 11,4 années

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 6 mars 2017) - (TSX:T)(NYSE:TU) - TELUS a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès son émission, annoncée antérieurement, de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 500 millions de dollars américains, lesquels portent intérêt à 3,7 pour cent par année sur 10 ans et arriveront à échéance le 15 septembre 2027 (les « Titres américains »). L'entreprise a également annoncé l'émission de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 325 millions de dollars canadiens, à 4,7 pour cent sur 31 années, qui arriveront à échéance le 6 mars 2048 (les « Titres canadiens »).

« Grâce à cette offre de titres de créance en deux devises, pro forma à l'échéance du 15 mars, TELUS va baisser son coût moyen pondéré d'emprunts à long terme, le faisant passer de 4,23 pour cent à la fin de 2016 à 4,16 pour cent, a déclaré le vice-président à la direction et chef des services financiers de TELUS, Doug French. En outre, au cours des trois dernières années, où les investissements en capital et les achats de spectre se sont optimisés, notre coût moyen pondéré des créances à long terme a diminué d'environ 5 pour cent. Parallèlement, avec l'émission des billets pour 2048, nous avons réussi à augmenter la durée moyenne de notre dette à long terme d'une année complète, la faisant passer à 11,4 années, soit un meilleur résultat comparativement à 9,4 années depuis la fin de 2013. »

Les Titres américains ont été émis par un syndicat de souscripteurs conduit par Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, RBC Marchés des Capitaux, LLC, BMO Marchés des capitaux Corp. et Marchés Mondiaux CIBC Corp. Les Titres canadiens ont été émis par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Marchés des capitaux CIBC, BMO Nesbitt Burns et RBC Marchés des Capitaux.

Le produit net des deux offres servira à financer le remboursement, à échéance, d'une partie des 700 millions de dollars canadiens du montant en capital en circulation des billets de la Série CD de TELUS arrivant à échéance le 15 mars 2017, en vue de rembourser une partie de l'encours du programme de billets de trésorerie et faire face aux besoins généraux de l'entreprise.

TELUS a entièrement couvert les obligations de capital et d'intérêt des Titres américains contre les fluctuations du taux de change du dollar canadien pendant toute la durée des titres.

Les deux émissions ont été effectuées conformément aux termes de deux suppléments de prospectus, datés du 1er mars 2017, au prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour de TELUS, en date du 30 août 2016, déposé auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat des Titres américains ou canadiens, dans aucune juridiction. Les titres émis n'ont été ni approuvés ni désapprouvés par une autorité de réglementation des valeurs mobilières aux États-Unis ou au Canada, et aucune autorité ne s'est prononcée quant à l'exactitude ou la pertinence du prospectus préalable de base simplifié modifié et mis à jour ou des suppléments de prospectus.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunications nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 12,8 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions abonnés, dont 8,6 millions d'abonnés à des services sans fil, 1,7 million d'abonnés à l'accès Internet à haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès au réseau résidentielles et plus d'un million d'abonnés au service télévision. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services sans fil, de transmission de données, de protocole Internet (IP), des services vocaux, de télévision, de divertissement et vidéo, et est le fournisseur informatique le plus important au Canada dans le domaine des soins de santé.

Pour en savoir plus sur TELUS, veuillez consulter le site www.telus.com.