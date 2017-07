TELUS et RingCentral élargissent leur gamme de solutions de communication en nuage à l'intention des entreprises canadiennes

La nouvelle solution de traitement des appels pour téléphones intelligents et tablettes permet de consacrer plus de temps à la gestion de l'entreprise plutôt qu'à celle des appels

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 13 juillet 2017) - TELUS (TSX:T)(NYSE:TU), la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, et RingCentral, Inc. (NYSE:RNG), le chef de file des solutions de communication et de collaboration en nuage pour entreprises, ont annoncé aujourd'hui l'ajout d'un volet à leur gamme de solutions de communication en nuage pour entreprises en présentant Connexion Affaires mobile de TELUS. Cette nouvelle solution mobile permet d'utiliser les fonctions d'un système téléphonique PBX d'entreprise sur un téléphone intelligent ou une tablette, éliminant la nécessité d'investir des sommes importantes dans un système de téléphonie filaire ou de bureau.

Cette solution est conçue pour améliorer la productivité et générer des économies pour les entreprises de toutes tailles qui ont des effectifs mobiles ou éloignés. Elle comprend :

un processus de configuration simple et un outil web d'administration en libre-service;

un service de réponse automatisé avec message d'accueil personnalisé;

des fonctions d'acheminement et de renvoi d'appel pour que chaque appelant se rende toujours à la bonne personne;

un numéro de téléphone d'affaires distinct et un numéro sans frais;

un service offert en anglais et en français.

« La solution Connexion Affaires mobile de TELUS exploite la puissance des services mobiles et de l'infonuagique pour offrir aux entreprises canadiennes de toutes tailles un système de traitement des appels professionnel et abordable, explique Craig Thornton, vice-président, Solutions mobiles d'affaires, TELUS. Notre partenariat avec RingCentral nous permet d'aider les entreprises à équiper leurs effectifs mobiles tout en favorisant l'agilité et en générant des économies. »

Cette solution d'entrée de gamme s'ajoute à l'éventail des solutions Connexion Affaires de TELUS, propulsées par RingCentral. Les versions standard et avancée de Connexion Affaires de bureau offrent des fonctions complètes d'appels et de conférences audio et vidéo sur divers appareils, comme les téléphones de bureau, les ordinateurs, les tablettes et les téléphones intelligents.

« La prolifération des services mobiles pousse les entreprises à offrir à leurs employés la possibilité de travailler à distance et d'utiliser leurs appareils mobiles pour leurs communications professionnelles, affirme Marty Piombo, vice-président des partenariats stratégiques de RingCentral. Nous sommes heureux de renforcer notre lien avec TELUS et d'être l'un de ses partenaires privilégiés pour les solutions de communication en nuage. Ensemble, nous aidons les entreprises à rester facilement en contact avec leurs clients, leurs partenaires et leurs pairs. »

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 12,9 milliards de dollars et à plus de 12,7 millions de connexions clients, dont 8,6 millions d'abonnés des services sans fil, 1,7 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,4 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement. Dans le domaine de la santé, TELUS est le plus important fournisseur de systèmes informatiques au Canada et à l'échelle mondiale, et TELUS International fournit des solutions de processus d'affaires.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 7,7 millions d'heures de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les douze comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars en appui à 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable au monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

À propos de RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE:RNG) est un chef de file des solutions complètes de communication et de collaboration en nuage pour entreprises. Plus souples et plus économiques que les anciens systèmes installés chez le client, les solutions de RingCentral permettent aux effectifs mobiles et dispersés d'aujourd'hui de communiquer, de collaborer et de rester en contact, peu importe où ils se trouvent et à partir de n'importe quel appareil. RingCentral regroupe des solutions audio, vidéo, de messagerie d'équipe et de collaboration, de conférences, de réunions en ligne et de centres de contact intégrés. La plateforme ouverte de RingCentral s'intègre aux principales applications d'affaires et aide les clients à personnaliser leurs processus de travail. Le siège social de RingCentral se trouve à Belmont, en Californie, mais l'entreprise compte des bureaux aux quatre coins du monde.