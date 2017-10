TELUS International fera l'acquisition de Xavient Information Systems

L'acquisition permettra à TELUS International d'améliorer ses capacités de prestation de services-conseils et d'exécution de projets dans le domaine des TI de prochaine génération

LAS VEGAS, NEVADA ET SIMI VALLEY, CALIFORNIE--(Marketwired - 30 oct. 2017) - TELUS International (TSX:T)(NYSE:TU), un chef de file mondial en processus d'affaires et en services de technologie de l'information, a le plaisir d'annoncer qu'elle prévoit acquérir Xavient Information Systems (Xavient), une entreprise mondiale de services-conseils en TI et de services logiciels de prochaine génération comptant environ 1 800 employés. Ayant son siège social à Simi Valley, en Californie, Xavient mène ses activités aux États-Unis et en Inde. Elle sert principalement des clients dans les secteurs des télécommunications, des médias, du divertissement, de la santé ainsi que des services bancaires et financiers.

L'acquisition de Xavient permettra à TELUS International d'élargir son offre de service mondiale par l'ajout de services-conseils en TI de prochaine génération et de mise en œuvre de projets connexes. Elle pourra offrir une gamme de services plus exhaustive à ses clients actuels et potentiels, notamment des solutions d'interfaces utilisateurs et des services améliorant l'expérience utilisateur, des services sur plateforme logicielle libre, des services infonuagiques, des solutions de contournement ainsi que des services Internet des objets (IdO), de mégadonnées, de développement et d'exploitation, d'automatisation et de numérisation. Par ailleurs, l'entente permettra à TELUS International de respecter son engagement à augmenter ses capacités aux États-Unis et de pénétrer d'autres régions géographiques en élargissant ses activités au marché indien. TELUS International mènera pour la première fois des activités en Inde.

La transaction sera principalement financée par les facilités de crédit et les actions de TELUS International. En vertu de l'entente, TELUS International détiendra initialement une participation majoritaire de 65 % dans Xavient et elle aura le droit d'acquérir les parts restantes au plus tard le 31 décembre 2020. En tenant compte de plusieurs indicateurs de rendement, on estime la valeur totale de l'entreprise (avec les parts restantes) à 250 millions de dollars américains. Les conditions de clôture habituelles s'appliquent à l'acquisition, qui devra être officialisée dans le cadre d'un processus de ratification d'entente réglementaire aux États-Unis et en Inde. L'entente devrait être conclue avant la fin de 2017.

À propos de TELUS International

TELUS International figure parmi les plus importants fournisseurs de services de processus d'affaires et de technologies de l'information au monde. Son équipe compte près de 28 000 employés dans diverses régions du monde, dont le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Amérique centrale, les Philippines et le Royaume-Uni. Gérant chaque année plus de 200 millions de communications avec les clients (appels, courriels, clavardage et médias sociaux) dans les secteurs en pleine croissance des technologies, des services financiers, des jeux, du voyage, du tourisme d'accueil et de la santé, TELUS International innove en matière d'expérience client grâce au travail d'équipe inspiré, à un mode de pensée dynamique et à une culture soucieuse du client. L'entreprise propose des services dans plus de 35 langues. TELUS détient 65 % des parts de TELUS International tandis que Baring Private Equity Asia détient les 35 % restantes. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com.

À propos de TELUS

TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la plus rapide au Canada, grâce à des produits d'exploitation annuels de 13 milliards de dollars canadiens et à plus de 12,8 millions de connexions clients, dont 8,7 millions d'abonnés des services sans fil, 1,7 million d'abonnés des services Internet haute vitesse, 1,3 million de lignes d'accès au réseau résidentiel et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 482 millions de dollars canadiens à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 7,7 millions d'heures de bénévolat au service des communautés locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les douze comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 60 millions de dollars canadiens en appui à plus de 5 595 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise philanthropique la plus remarquable du monde en 2010 par l'Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

À propos de Baring Private Equity Asia

Baring Private Equity Asia est une des sociétés indépendantes de gestion d'actifs les plus importantes et les mieux cotées en Asie, avec des investissements totalisant plus de 11 milliards de dollars américains. Elle a mis en œuvre un programme d'investissement panasiatique qui favorise le rachat d'entreprises et fournit du capital de croissance aux entreprises aux fins d'expansion ou d'acquisition. Elle gère aussi un programme panasiatique d'investissement en capital dans le domaine de l'immobilier. L'entreprise investit en Asie depuis sa création en 1997. Ses 140 employés travaillent dans des bureaux situés à Hong Kong, en Chine, en Inde, au Japon et à Singapour. Baring Asia possède plus de 41 entreprises financées par capital-risque en Asie, comptant au total 178 000 employés. En 2016, ses ventes se sont chiffrées à environ 35 milliards de dollars américains. Pour en savoir plus, visitez bpeasia.com.

À propos de Xavient Information Systems

Xavient Information Systems Inc. est un fournisseur de solutions de TI numériques et de services logiciels établi aux États-Unis. Cette société dont le siège social se situe en Californie possède des bureaux aux États-Unis ainsi qu'un réseau international de centres de distribution. Elle profite de sa présence mondiale pour offrir à ses clients les meilleurs délais et les moyens les plus efficaces de réduire leurs coûts en misant sur les employés les plus compétents. Xavient est spécialisée en transformation numérique et en services de gestion complète du cycle de vie des TI dans les marchés verticaux des télécommunications, des médias, des services bancaires et financiers, des soins de santé et des technologies destinées aux consommateurs. Pour en savoir plus, visitez xavient.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements futurs prévus, notamment les énoncés sur la proposition d'acquisition de Xavient Information Systems par TELUS International. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu'elle émette des hypothèses et des prévisions qui sont soumises à des risques et à des incertitudes. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la conclusion de la transaction, aux avantages qu'elle procurera aux actionnaires et clients de TELUS ni à la réalisation des plans de croissance pour TELUS International. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. Les lecteurs sont par conséquent informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux prévus. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et est publié sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2017, dans le rapport annuel de 2016 et dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et aux États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.