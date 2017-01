Tetra Bio-Pharma Inc. annonce une nouvelle nomination à son conseil consultatif scientifique et clinique

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 11 jan. 2017) - PhytoPain Pharma Inc. (« PhytoPain Pharma » ou « PPP »), une filiale de Tetra Bio-Pharma Inc. (« Tetra » ou la « Société ») (CSE:TBP)(CSE:TBP.CN)(OTC PINK:GROPF), a le plaisir d'annoncer la nomination du Dr Gilles Chamberland, M. D., FRCPC, à son conseil consultatif scientifique et clinique. Le conseil est formé d'experts en recherche clinique, en gestion de la douleur et en conception de médicaments contre le cancer et les affections neurologiques. La nomination du Dr Gilles Chamberland, M. D., au conseil consultatif de PPP conférera à cette dernière l'orientation critique nécessaire à son programme de développement clinique en ce qui concerne l'innocuité des médicaments à base de cannabis et les risques éventuels pour la santé mentale qui sont associés à la consommation de marijuana.

Le Dr Guy Chamberland, chef des affaires scientifiques et réglementaires, a indiqué que la « sécurité des patients est, depuis la création de PPP, une grande priorité pour elle. La consommation de cannabis a été associée à plusieurs problèmes de innocuité importants, notamment de possibles affections de nature psychiatrique. En tant que société centrée sur la création de données scientifiques, ces risques, ainsi que d'autres, doivent être évalués convenablement et quantifiés dans un environnement clinique. L'ajout du Dr Gilles Chamberland, M. D., FRCPC, à notre équipe d'experts scientifiques et cliniques accomplis, nous permettra d'évaluer de manière adéquate les effets négatifs éventuels de la consommation du cannabis dans le cadre de notre programme de développement clinique et de faire en sorte que ces risques éventuels soient communiqués aux médecins et aux patients d'une manière appropriée ».

À propos du Dr Gilles Chamberland

Dr Gilles Chamberland, MD, FRCPC - Directeur des services professionnels, médecin psychiatre, professeur adjoint de clinique, Département de psychiatrie, Institut Philippe-Pinel de Montréal, Université de Montréal

Le Dr Chamberland a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke, un doctorat en médecine de l'Université de Montréal, un diplôme d'études spécialisées en psychiatrie de l'Université de Montréal et un diplôme d'études avancées en éthique biologique et médicale de l'Université René Descartes à Paris. En 2012, il a obtenu la distinction de Distinguished Fellow de l'Association canadienne de psychiatrie et en 2015, l'American Psychiatric Association lui accordait la même reconnaissance. Il détient depuis 2013, un diplôme de surspécialité en psychiatrie légale décerné par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Le Dr Chamberland possède une vaste expérience de la gestion clinique de patients atteints de diverses affections psychiatriques, dont les psychoses induites par la marijuana. Il est aussi un auteur bien connu et agit comme témoin expert dans le domaine de la psychiatrie.

