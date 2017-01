TFI International acquiert Cavalier Transportation Services

Une transaction qui viendra renforcer les services de transport transfrontaliers de lots brisés et complets

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 30 jan. 2017) - TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF), anciennement connue sous la raison sociale de TransForce Inc. (TSX:TFI)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'une filiale en propriété exclusive de TFI International a fait l'acquisition de Cavalier Transportation Services Inc. (« Cavalier »), une entreprise qui offre des services de transport de lots brisés et complets, de courtage et d'entreposage. Située à Bolton, en Ontario, Cavalier assure principalement des liaisons entre les provinces de l'Ontario et du Québec et les états de New York et de l'Illinois.

Fondée en 1979, Cavalier sera une unité d'affaires indépendante au sein de TFI. Cavalier offre à ses clients des services de transport transfrontaliers de lots brisés et complets par remorque fermée et camion à température contrôlée, ainsi que des services de logistique fiables.

« L'acquisition de Cavalier nous permettra de renforcer notre réseau de transport de lots brisés et d'offrir une valeur ajoutée grâce à des services de courtage et d'entreposage. Nous sommes ravis de pouvoir saisir cette occasion de diversifier notre offre à l'intention des clients qui ont recours aux services de transport de lots brisés et complets », a fait remarquer Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International.

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site http://www.tfiintl.com.

