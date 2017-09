TFI International annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 sept. 2017) - TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF), chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l' « offre »). En vertu de l'offre renouvelée, TFI International est autorisée à racheter, aux fins d'annulation, jusqu'à 6 000 000 d'actions ordinaires, représentant 8,99 % des 66 757 995 actions formant le flottant de TFI International. Les actions pourront être rachetées par l'entremise de la TSX et de systèmes de négociation parallèles au Canada au cours de la période de douze mois allant du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018. Au 18 septembre 2017, TFI International comptait 89 858 039 actions ordinaires émises et en circulation.

En vertu de sa précédente offre, laquelle est entrée en vigueur le 30 septembre 2016 et qui expire le 29 septembre 2017, TFI International était autorisée à racheter jusqu'à 6 000 000 d'actions ordinaires. Au 18 septembre 2017, TFI International avait racheté 1 871 304 actions ordinaires, à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 27,8294 $ par action, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles au Canada. Toutes les actions rachetées par TFI International ont été annulées.

Toutes les actions que TFI International rachètera dans le cadre de l'offre renouvelée seront acquises au cours du marché en vigueur au moment du rachat. TFI International déterminera le nombre réel d'actions qui pourront être rachetées et le moment où ces rachats auront lieu. Tous les rachats effectués par TFI International en vertu de l'offre renouvelée seront réalisés conformément aux règles et aux politiques de la TSX.

Au cours du dernier semestre complet, le volume moyen des transactions quotidiennes visant les actions ordinaires de TFI International à la TSX s'est établi à 204 793. Par conséquent, en vertu des politiques de la TSX, TFI International aura le droit de racheter, au cours de n'importe quel jour de bourse, un maximum de 51 198 actions, représentant 25 % du volume moyen des transactions quotidiennes. En outre, TFI International sera autorisée à effectuer, une fois par semaine civile, un achat de bloc (tel que ce terme est défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions qui ne sont pas détenues directement ou indirectement par des initiés de TFI International, conformément aux politiques de la TSX.

De l'avis du conseil d'administration de TFI International, les actions de TFI International se sont négociées dans une fourchette de prix qui ne représente pas adéquatement leur valeur, compte tenu des activités et de la solide situation financière de TFI International, et le prix par action entraîne un rendement inhabituellement élevé. Par conséquent, TFI International croit que les rachats effectués en temps opportun dans le cadre de l'offre peuvent accroître la valeur pour les actionnaires et représentent une utilisation judicieuse des ressources financières de TFI International.

À la connaissance de TFI International, aucun administrateur ou haut dirigeant, y compris le chef de la direction, ni aucune personne agissant conjointement ou de concert avec TFI International, n'a actuellement l'intention de vendre des actions dans le cadre de l'offre renouvelée. TFI International n'est pas au courant des intentions de deux actionnaires qui détiennent actuellement, à la connaissance de TFI International, 10 % ou plus de ses actions émises et en circulation. Cependant, de telles personnes pourraient réaliser des ventes par l'intermédiaire de la TSX si leur décision n'est pas liée à l'offre. Les avantages que tireraient alors ces personnes du rachat de leurs actions seraient les mêmes que ceux qu'obtiendraient tous les autres actionnaires dont les actions seraient rachetées dans le cadre de l'offre.

En lien avec l'offre renouvelée, TFI International a conclu un plan d'achat d'actions automatique avec Financière Banque Nationale Inc. afin que des rachats puissent avoir lieu en vertu de l'offre pendant les « périodes d'interdiction » de TFI International, comme le permettent le Guide à l'intention des sociétés de la TSX et la Loi sur les valeurs mobilières (Québec).

TFI International, un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent leurs activités dans les secteurs suivants :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.tfiintl.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.