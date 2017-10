TFI International annonce ses résultats du troisième trimestre de 2017

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 oct. 2017) - TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF)

Hausse de 17 % des revenus liés aux activités poursuivies avant la surcharge de carburant, pour un total de 1,05 G$

Hausse de 13 % du BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies* qui s'établit à 128,2 M$

Profit sur la vente de propriété de 70,1 M$

Bénéfice net lié aux activités poursuivies qui s'établit à 98,8 M$ ou 1,07 $ par action diluée

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies* de 48,8 M$, ou 0,53 $ par action diluée

Génération de solides flux de trésorerie utilisés pour rembourser une somme de 175 M$ sur la dette à long terme

* Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci- après pour obtenir un rapprochement.

TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2017.

« TFI International s'applique constamment à créer et à libérer de la valeur pour les actionnaires. Au cours du troisième trimestre, nous sommes restés concentrés sur l'efficacité opérationnelle, nous avons conclu une transaction de vente et cession-bail visant certains actifs immobiliers et avons généré de solides flux de trésorerie, » a commenté Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Nous sommes encouragés des améliorations qui prennent place sur le marché du transport de lots complets aux États-Unis, ce qui devrait nous permettre d'augmenter les tarifs des contrats qui seront renouvelés au cours de 2018. »

« Dans le secteur de la livraison de colis et courrier, nos efforts pour améliorer la composition des services et réduire les coûts ont permis de dégager une marge légèrement plus élevée malgré la baisse de volume. Nos activités de logistique ont produit une croissance de revenus positive, tandis que les marges demeuraient stables. Même si les activités dans le secteur du transport de lots brisés dans l'est du Canada ont essuyé des pertes de volume en provenance des États-Unis, nous adaptons de manière proactive, l'offre à la demande, » a ajouté M. Bédard. « En utilisant une partie de nos excellents flux de trésorerie pour réduire la dette, nous avons amélioré davantage notre situation financière, ce qui nous permet d'investir dans des activités à rendement élevé, tandis que le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités nous permet de verser les capitaux excédentaires aux actionnaires. »

Faits saillants financiers Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre (en millions de dollars, sauf les données par action) 2017 2016 2017 2016 Revenus totaux liés aux activités poursuivies 1 154,4 975,5 3 558,5 2 887,5 Revenus liés aux activités poursuivies avant la surcharge de carburant 1 048,2 897,4 3 222,8 2 668,0 BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies1 128,2 113,8 383,5 314,4 Bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies 60,5 69,3 177,0 179,5 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles des activités poursuivies 128,9 88,3 256,5 228,1 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies1 48,8 53,5 137,9 136,8 Par action - dilué1 ($) 0,53 0,57 1,50 1,42 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 98,8 51,1 37,8 110,7 Par action - dilué ($) 1,07 0,54 0,41 1,15 Bénéfice net2 98,8 51,5 37,8 594,2 Par action - dilué ($) 1,07 0,55 0,41 6,18 Moyenne pondérée du nombre d'actions (en milliers) 89 876 92 218 90 830 94 470

1 Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement. 2 Comprend le bénéfice net lié aux activités abandonnées, incluant un profit après impôt de 490,8 M$sur la vente du secteur de la gestion des matières résiduelles qui a été comptabilisé au premier trimestre de 2016.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus liés aux activités poursuivies a atteint 1,15 G$, en hausse de 18 % par rapport à l'exercice précédent. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus liés aux activités poursuivies se sont élevés à 1,05 G$, en hausse de 17 %. Cette augmentation est attribuable à la contribution des acquisitions d'entreprises, principalement CFI qui a été acquise le 27 octobre 2016, en partie neutralisée par une baisse légère des volumes des activités existantes et l'incidence négative du taux de change.

Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies s'est établi à 60,5 M$ ou 5,8 % des revenus avant la surcharge de carburant, contre 69,3 M$ à l'exercice précédent, ou 7,7 % des revenus. Cette baisse est principalement imputable aux conditions difficiles sur le marché domestique du transport de lots complets américain, en partie neutralisée par les gains d'efficience réalisés dans d'autres secteurs. TFI International a également engagé des coûts non récurrents de 3,2 M$ liés à l'intégration de CFI, surtout pour renouveler la flotte et repositionner la marque.

En tenant compte du profit sur la vente de propriété de 70,1 M$ (59,7 M$, après impôt) annoncé précédemment, le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 98,8 M$ ou 1,07 $ par action diluée, contre 51,1 M$ ou 0,54 $ par action diluée au dernier exercice. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies, qui ne tient pas compte de l'incidence après impôt de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises, des variations nettes de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du profit ou de la perte de change, du profit ou de la perte sur la vente de propriété et de la dépréciation des immobilisations incorporelles, a atteint 48,8 M$, ou 0,53 $ par action diluée, par rapport à 53,5 M$, ou 0,57 $ par action diluée, au dernier exercice. Le bénéfice net s'est établi à 98,8 M$, ou 1,07 $ par action diluée, comparativement à 51,5 M$, ou 0,55 $ par action diluée, il y a un an.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Pour les neuf premiers mois de 2017, le total des revenus liés aux activités poursuivies s'est situé à 3,6 G$, par rapport à 2,9 G$ pour la même période en 2016. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus liés aux activités poursuivies se sont élevés à 3,2 G$, en hausse par rapport à 2,7 G$ l'an dernier. Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies a totalisé 177,0 M$, ou 5,5 % des revenus avant la surcharge de carburant, comparativement à 179,5 M$ et 6,7 % l'an dernier.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est élevé à 37,8 M$, ou 0,41 $ par action diluée, par rapport à 110,7 M$, ou 1,15 $ par action diluée, il y a un an. En plus du profit sur la vente de propriété susmentionné, le bénéfice net de l'exercice en cours comprend également des charges de dépréciation de 143,0 M$ (138,4 M$, après impôt), constatées au cours du premier semestre de l'exercice. Le bénéfice net ajusté des activités poursuivies a été de 137,9 M$, ou 1,50 $ par action diluée, en hausse comparativement à 136,8 M$, ou 1,42 $ par action diluée, en 2016. Le bénéfice net s'est établi à 37,8 M$ ou 0,41 $ par action diluée, contre un bénéfice net de 594,2 M$ il y a un an, ou 6,18 $ par action diluée. Le bénéfice net de l'an dernier comprenait un profit après impôt de 490,8 M$ sur la vente du secteur de la gestion des matières résiduelles.

RÉSULTATS SECTORIELS LIÉS AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES

(en millions de dollars) Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre 2017 2016 2017 2016 $ $ $ $ Revenus1 Livraison de colis et courrier 305,5 321,2 950,0 949,3 Transport de lots brisés 198,7 185,4 604,4 550,8 Transport de lots complets 483,2 346,3 1 485,3 1 039,9 Logistique 72,9 58,1 220,5 171,0 Éliminations (12,1 ) (13,5 ) (37,4 ) (42,9 ) Total 1 048,2 897,4 3 222,8 2 668,0

$ % des

revenus

1 $ % des

revenus

1 $ % des

revenus

1 $ % des

revenus

1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 31,4 10,3 % 32,8 10,2 % 88,6 9,3 % 80,8 8,5 % Transport de lots brisés 13,4 6,8 % 14,7 8,0 % 38,1 6,3 % 34,6 6,3 % Transport de lots complets 16,6 3,4 % 24,7 7,1 % 54,7 3,7 % 73,5 7,1 % Logistique 6,3 8,7 % 5,0 8,7 % 19,3 8,8 % 14,6 8,6 % Siège social (7,2 ) (8,0 ) (23,7 ) (23,9 ) Total 60,5 5,8 % 69,3 7,7 % 177,0 5,5 % 179,5 6,7 %

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme. 1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

Au troisième trimestre, TFI International a généré des flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles des activités poursuivies de 128,9 M$ contre 88,3 M$ l'an dernier. La Société a utilisé ces flux de trésorerie, ainsi qu'une partie du produit de la vente de biens immobiliers, pour rembourser un montant de 175,4 M$ sur sa dette à long terme, tout en versant une partie des fonds supplémentaires aux actionnaires par l'intermédiaire du paiement du dividende, qui s'est élevé à 17,1 M$ et du rachat d'actions ordinaires en contrepartie de 8,5 M$.

Le ratio dette à long terme-capitaux propres de TFI International s'établissait à 1,11 au 30 septembre 2017, en baisse par rapport à 1,29 trois mois plus tôt.

Au cours des neuf premiers mois de 2017, les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles des activités poursuivies se sont élevés à 256,5 M$, contre 228,1 M$ l'an dernier.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

TFI International tiendra une conférence téléphonique le vendredi 27 octobre 2017 à 9 h (HE) pour parler de ces résultats. Les représentants des médias d'affaires sont également invités à écouter la conférence. Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 877 223-4471. Il sera également possible d'écouter un enregistrement de la conférence jusqu'à minuit, le 10 novembre 2017, en composant le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 et en entrant le code d'accès 94510353.

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le http://tfiintl.com/fr.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies

Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est

alculé comme le bénéfice net ou la perte nette lié(e) aux activités poursuivies avant produits financiers et charges financières, charge d'impôt sur le résultat, amortissement, profit ou perte sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente et dépréciation des immobilisations incorporelles. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies est présenté afin d'aider à déterminer la capacité de la Société à dégager des flux de trésorerie de son exploitation.

BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre (non audité, en milliers de dollars) 2017 2016 2017 2016 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 98 774 51 069 37 796 110 672 Charges financières, montant net 16 626 6 681 47 578 43 616 Charge d'impôt sur le résultat 15 245 14 674 26 971 31 826 Amortissement des immobilisations corporelles 52 079 31 862 161 259 96 446 Amortissement des immobilisations incorporelles 15 567 12 672 45 251 38 414 (Profit) perte sur la vente de terrains et de bâtiments 17 (3 167 ) 162 (6 566 ) Profit sur la vente d'actifs détenus en vue de la vente (70 115 ) - (78 534 ) - Dépréciation des immobilisations incorporelles - - 142 981 - BAIIA ajusté lié aux activités poursuivies 128 193 113 791 383 464 314 408

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies et bénéfice par action ajusté lié aux activités poursuivies, de base ou dilué

Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies est calculé comme le bénéfice net ou la perte nette, exclusion faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, des variations nettes de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, de la dépréciation des immobilisations incorporelles et du bénéfice ou de la perte liée aux activités abandonnées, après impôt. Le bénéfice par action ajusté lié aux activités poursuivies, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies et un bénéfice par action ajusté lié aux activités poursuivies pour mesurer son rendement d'une période à l'autre, sans les variations liées aux éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies Trimestres clos les 30 septembre Neuf mois clos les 30 septembre (non audité, en milliers de dollars, sauf les données par action) 2017 2016 2017 2016 Bénéfice net 98 774 51 503 37 796 594 240 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, après impôt 9 870 7 701 28 224 23 510 Variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, après impôt (494 ) (2 790 ) (1 231 ) 5 614 Perte de change, montant net, après impôt 428 230 1 833 2 430 Profit sur la vente de terrains et de bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt (59 735 ) (2 727 ) (67 134 ) (5 444 ) Dépréciation des immobilisations incorporelles, après impôt - - 138 438 - Bénéfice net lié aux activités abandonnées - (434 ) - (483 568 ) Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 48 843 53 483 137 926 136 782 Bénéfice ajusté par action lié aux activités poursuivies - de base 0,54 0,58 1,52 1,45 Bénéfice ajusté par action lié aux activités poursuivies - dilué 0,53 0,57 1,50 1,42

Note à l'intention du lecteur : Vous trouverez les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités ainsi que le rapport de gestion sur le site Web de TFI International à http://tfiintl.com/fr.