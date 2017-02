TFI International communique ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 16 fév. 2017) - TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF)

Revenus avant la surcharge de carburant liés aux activités poursuivies de 1,04 G$, en hausse de 10 %, pour le quatrième trimestre

Bénéfice opérationnel de 72,1 M$, ou 7,0 %, des revenus avant la surcharge de carburant pour le quatrième trimestre; amélioration sur douze mois dans la plupart des secteurs d'activité

Augmentation de 22 % du bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies* pour le quatrième trimestre, qui s'établit à 52,2 M$, ou 0,56 $ par action diluée*

Solides flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies* de 288,3 M$, ou 3,08 $ par action*, pour l'ensemble de l'exercice; cette somme a en grande partie été remise aux actionnaires sous forme de rachat d'actions ordinaires (151,2 M$) et de dividendes (64,1 M$)

Environ 50 % des revenus annualisés dorénavant générés aux États-Unis

Revenus liés au commerce électronique en hausse de 38 % dans le secteur de la livraison de colis et courrier pour s'établir à 96,2 M$ et de 15 % dans celui du transport de lots complets pour atteindre 34,7 M$ au quatrième trimestre

* Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

TFI International Inc. (TSX:TFII)(OTCQX:TFIFF), anciennement connue sous la raison sociale de TransForce Inc. (TSX:TFI)(OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2016. TFI International a mis fin à ses activités de déplacement d'appareils de forage aux États-Unis en 2015 et a conclu la vente de son secteur de la gestion des matières résiduelles le 1er février 2016. Par conséquent, les résultats liés à ces activités sont présentés comme des activités abandonnées dans les états financiers de la Société.

« La Société a vécu de très grands changements en 2016. Nous avons réalisé une acquisition importante pour renforcer notre présence sur le marché du transport de lots complets en Amérique du Nord, notamment dans le corridor transfrontalier en croissance entre les États-Unis et le Mexique. Nous avons conclu l'année en adoptant la nouvelle raison sociale de TFI International Inc. pour refléter nos nouvelles capacités. Dorénavant, près de la moitié de nos revenus totaux sera générée aux États-Unis. Par ailleurs, nous avons tenu notre engagement de créer de la valeur pour les actionnaires. En plus d'une appréciation du cours de l'action de 48 % en 2016, nous avons augmenté notre dividende trimestriel au quatrième trimestre et utilisé les flux de trésorerie disponibles avec rigueur en rachetant des actions et en remboursant des dettes tout au long de l'exercice », a déclaré Alain Bédard, président du conseil et président et chef de la direction de TFI International.

Faits saillants financiers Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars, sauf les données par action) 2016 2015 2016 2015 Total des revenus liés aux activités poursuivies 1 137,7 1 026,8 4 025,2 4 029,9 Revenus liés aux activités poursuivies avant la surcharge de carburant 1 036,4 938,7 3 704,5 3 630,9 Bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies1 72,1 66,5 258,2 276,5 Flux de trésorerie nets des activités opérationnelles liés aux activités poursuivies 109,8 136,8 337,9 358,8 Flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies2, 3 98,0 125,8 288,3 291,5 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies2, 4 52,2 42,9 195,0 185,6 Par action - dilué5 ($) 0,56 0,43 2,04 1,82 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 46,4 40,6 157,1 145,7 Par action - dilué ($) 0,49 0,41 1,64 1,43 Bénéfice net6 45,3 43,6 639,6 163,4 Par action - dilué ($) 0,48 0,44 6,70 1,60 Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation (en milliers) 91 441 97 777 93 709 100 206

1 Bénéfice net lié aux activités poursuivies avant produits financiers et charges financières et charge d'impôt sur le résultat. 2 Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement. 3 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles pour les activités poursuivies, moins les additions d'immobilisations corporelles, plus les produits tirés de la vente d'immobilisations corporelles et d'actifs détenus en vue de la vente. 4 Bénéfice net, exception faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, des variations nettes de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du profit ou de la perte de change, du montant net du bénéfice ou de la perte en lien avec les activités abandonnées et des éléments ne s'inscrivant pas dans le cours normal des activités de la Société, après impôt. 5 Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies, divisé par le nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation. 6 Comprend le bénéfice net (la perte nette) lié(e) aux activités abandonnées, incluant un profit après impôt de 490,8 M$sur la vente du secteur de la gestion des matières résiduelles qui a été comptabilisé au premier trimestre de 2016.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus liés aux activités poursuivies a atteint 1,14 G$, en hausse de 11 % par rapport à l'exercice précédent. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus liés aux activités poursuivies se sont élevés à 1,04 G$, en hausse de 10 %. Cette hausse est attribuable à des acquisitions d'entreprises, et notamment celle des activités nord-américaines de transport de lots complets de XPO Logistics, rebaptisée CFI, conclue le 27 octobre 2016. Elle a été en partie réduite par la baisse du volume d'activité dans le secteur du transport régional de lots brisés et dans celui du transport de lots complets, en raison surtout de la décision de la Société de quitter les activités générant de faibles marges.

Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies a totalisé 72,1 M$, par rapport à 66,5 M$ l'an dernier. Exprimé en pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant, le bénéfice opérationnel s'est élevé à 7,0 % des revenus au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 7,1 % il y a un an. La stabilité du bénéfice opérationnel en pourcentage des revenus est le reflet des efforts constants de maîtrise des coûts, qui ont engendré des marges plus élevées dans la plupart des secteurs d'activité, à l'exception du secteur du transport de lots complets dans lequel les marges restent freinées par la conjoncture difficile du marché.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies a atteint 46,4 M$, ou 0,49 $ par action diluée, comparativement à 40,6 M$, ou 0,41 $ par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net ajusté des activités poursuivies, qui ne tient pas compte de l'incidence après impôt de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises, des variations nettes de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du profit ou de la perte de change et des éléments ne s'inscrivant pas dans le cours normal des activités de la Société, a atteint 52,2 M$, ou 0,56 $ par action diluée, en hausse de 22 % par rapport à 42,9 M$, ou 0,43 $ par action diluée, au dernier exercice. En tenant compte du bénéfice net (de la perte nette) lié(e) aux activités abandonnées, le bénéfice net s'est chiffré à 45,3 M$, ou 0,48 $ par action diluée, par rapport à 43,6 M$, ou 0,44 $ par action diluée, il y a un an.

RÉSULTATS DE FIN D'EXERCICE

Pour 2016, le total des revenus liés aux activités poursuivies est demeuré stable à 4,0 G$. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus liés aux activités poursuivies se sont élevés à 3,7 G$, en hausse de 2 %. Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies s'est établi à 258,2 M$, ou 7,0 % des revenus avant la surcharge de carburant, comparativement à 276,5 M$, ou 7,6 % des revenus avant la surcharge de carburant, pour l'exercice précédent.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est élevé à 157,1 M$, ou 1,64 $ par action diluée, par rapport à 145,7 M$, ou 1,43 $ par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies a atteint 195,0 M$, ou 2,04 $ par action diluée, en hausse comparativement à 185,6 M$, ou 1,82 $ par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net, qui inclut également le profit après impôt de 490,8 M$ sur la vente du secteur de la gestion des matières résiduelles qui a été comptabilisé au premier trimestre, a atteint 639,6 M$, ou 6,70 $ par action diluée, par rapport à 163,4 M$, ou 1,60 $ par action diluée, au dernier exercice.

RÉSULTATS SECTORIELS LIÉS AUX ACTIVITÉS POURSUIVIES

(en millions de dollars) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2016 2015 2016 2015 $ $ $ $ Revenus* Livraison de colis et courrier 349,8 340,1 1 320,9 1 249,8 Transport de lots brisés 177,1 188,6 714,6 762,1 Transport de lots complets 457,9 368,7 1 489,2 1 439,2 Logistique 65,6 59,0 236,6 249,0 Éliminations (13,9 ) (17,7 ) (56,8 ) (69,3 ) Total 1 036,4 938,7 3 704,5 3 630,9

* Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 33,5 9,6 % 26,5 7,8 % 116,8 8,8 % 90,2 7,2 % Transport de lots brisés 15,1 8,5 % 10,8 5,7 % 48,3 6,8 % 45,8 6,0 % Transport de lots complets 28,4 6,2 % 30,1 8,2 % 105,7 7,1 % 134,1 9,3 % Logistique 7,1 10,8 % 5,3 9,0 % 23,4 9,9 % 27,9 11,2 % Siège social (12,0 ) (6,1 ) (35,9 ) (21,4 ) Total 72,1 7,0 % 66,5 7,1 % 258,2 7,0 % 276,5 7,6 %

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme. * Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES ET SITUATION FINANCIÈRE

Grâce aux flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles et à la cession en cours d'actifs excédentaires, TFI International a généré des flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies de 288,3 M$, ou 3,08 $ par action, en 2016. La Société a principalement utilisé ces flux de trésorerie disponibles pour remettre des fonds aux actionnaires par le rachat de 6,4 millions d'actions ordinaires, pour une contrepartie de 151,2 M$, et par le versement de dividendes totalisant 64,1 M$. Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, TFI International peut encore racheter plus de 5,9 millions d'actions ordinaires d'ici le 29 septembre 2017.

Bien que les acquisitions d'entreprises aient été principalement financées par des emprunts supplémentaires, TFI International a maintenu son engagement ferme d'appliquer les fonds excédentaires au remboursement de la dette. La situation financière de la Société demeure donc solide, avec un ratio dette/capitaux propres de 1,09 au 31 décembre 2016, en baisse par rapport au ratio de 1,58 l'an dernier.

PERSPECTIVES

« Nous sommes prudemment optimistes en ce qui concerne l'économie nord-américaine. Le taux de chômage est faible et les dépenses de consommation demeurent vigoureuses. De plus, la hausse des prix du pétrole a permis une légère reprise des investissements dans ce secteur. Ces facteurs devraient entraîner un redressement graduel du volume et des tarifs du fret. De plus, nos activités de livraison de colis et de courrier sont bien placées pour profiter des activités de commerce électronique en plein essor pour nos clients toujours plus nombreux. La croissance de TFI International résultera également de l'exécution de sa stratégie d'acquisition sélective. Nous demeurons attachés à notre approche hautement disciplinée consistant à faire l'acquisition de sociétés rentables et bien gérées. Nos cibles principales comprennent des activités « allégées en actifs » qui créent des synergies, consolident nos activités existantes et élargissent encore notre présence géographique. Nous recherchons également des entreprises spécialisées dont les activités génèrent des rendements plus élevés et élargissent notre gamme de services. Nos orientations stratégiques sont dictées par notre engagement inébranlable à créer de la valeur pour les actionnaires. Ce principe fondamental guide également nos actions quotidiennes visant à maximiser les flux de trésorerie. À cet égard, nous allons continuer à utiliser avec rigueur nos fonds excédentaires pour racheter nos actions et rembourser notre dette », a conclu M. Bédard.

TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies, le bénéfice par action ajusté lié aux activités poursuivies, les flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies et les flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies par action ne sont pas des mesures financières définies selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), et il n'est donc pas probable qu'elles soient comparables aux mesures analogues présentées par d'autres sociétés émettrices. La direction estime que ces mesures offrent des renseignements utiles pour aider les investisseurs à évaluer la rentabilité et les liquidités de la Société, ainsi que sa capacité à générer des fonds pour financer ses activités. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures.

Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (non audité, en milliers de dollars, sauf les données par action) 2016 2015 2016 2015 Résultat net 45 339 43 646 639 579 163 437 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, après impôt 9 234 7 651 32 744 28 785 Variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, après impôt (2 068 ) (3 943 ) 3 546 9 483 Perte (gain) de change, montant net, après impôt (884 ) (1 568 ) 1 546 (993 ) Impôt sur les distributions multinationales (501 ) 140 83 2 575 Perte nette (bénéfice net) liée aux activités abandonnées 1 048 (3 041 ) (482 520 ) (17 705 ) Bénéfice net ajusté lié aux activités poursuivies 52 168 42 885 194 978 185 582 BPA ajusté lié aux activités poursuivies - de base 0,57 0,44 2,08 1,85 BPA ajusté lié aux activités poursuivies - dilué 0,56 0,43 2,04 1,82

Flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (non audité, en milliers de dollars, sauf les données par action) 2016 2015 2016 2015 Flux de trésorerie nets des activités opérationnelles pour les activités poursuivies 109 815 136 787 337 908 358 845 Acquisitions d'immobilisations corporelles (31 017 ) (29 117 ) (110 560 ) (157 802 ) Produits de la vente d'immobilisations corporelles 19 240 16 235 60 992 68 065 Produits de la vente d'actifs détenus en vue de la vente - 1 857 - 22 410 Flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies 98 038 125 762 288 340 291 518 Flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies par action1 1,07 1,29 3,08 2,91

1 Flux de trésorerie disponibles liés aux activités poursuivies, divisés par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation.

Note aux lecteurs : Les états financiers consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur le site Web de TFI International, à l'adresse www.tfiintl.com.