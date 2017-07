Theratechnologies annoncera ses résultats du deuxième trimestre de 2017

Theratechnologies inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 juillet 2017) - Theratechnologies Inc. (TSX:TH) (Theratechnologies) a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2017 terminé le 31 mai 2017, mercredi le 12 juillet prochain, avant l'ouverture des marchés.

Une conférence téléphonique aura lieu à compter de 8 h 30 (heure de l'Est) la même journée pour discuter des résultats. L'appel sera animé par Luc Tanguay, président et chef de la direction. Les analystes financiers seront invités à poser des questions lors de la conférence téléphonique. Les membres des médias et autres personnes intéressées sont invités à la conférence à titre d'auditeurs uniquement.

Pour accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-877-223-4471 (sans frais) ou 1-647-788-4922 (international). L'appel sera également accessible via une webdiffusion au : http://www.gowebcasting.com/8534. L'enregistrement audio de cette conférence sera disponible deux heures après la fin de la conférence et jusqu'au 26 juillet 2017 au 1-800-585-8367 (sans frais) ou 1-416-621-4642 (international), code d'accès : 37967002.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX:TH) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement de besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un mode de vie sain et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com.