Tigre Géant ouvrira un nouveau magasin à Greenfield Park, Québec

Tigre Géant est fier d'annoncer l'ouverture de son premier magasin à Greenfield Park, au Québec, prévue le 4 novembre 2017.

Le nouveau magasin Tigre Géant sera situé au 3344, boulevard Taschereau et aura une aire de vente d'une superficie d'environ 19 775 pi2. Tigre Géant, le magasin fièrement canadien reconnu pour son excellent rapport qualité-prix, offrira aux clients de la région de Greenfield Park une toute nouvelle expérience de magasinage.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'ouvrir un magasin Tigre Géant à Greenfield Park », affirme Thomas Haig, Président et directeur de l'exploitation chez Giant Tiger Stores Limited. « Nous sommes heureux de pouvoir répondre à la demande de la communauté et nous croyons que l'expérience de magasinage unique ainsi que le personnel amical feront de ce magasin l'endroit idéal où les clients pourront se procurer tout ce dont ils ont besoin ».

Nous organiserons plusieurs événements et activités communautaires afin de célébrer l'ouverture officielle. Pour connaître le progrès des travaux du nouveau magasin, suivez-nous sur Facebook au facebook.com/TGGreenfieldPark/.

À propos de Tigre Géant

Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix et nous offrons à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments et des produits pour les besoins quotidiens. L'entreprise privée Tigre Géant, le secret le mieux gardé au Canada, compte aujourd'hui plus de 220 magasins aux quatre coins du Canada et emploie plus de 8 000 employés. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo représentant le tigre jaune est bien plus qu'un magasin offrant de bas prix et une expérience de magasinage agréable; il contribue à rapprocher les communautés. #Pourvousàmeilleurprix

