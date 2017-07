TomaGold annonce la publication par son partenaire IAMGOLD de résultats supplémentaires à teneur élevée sur Monster Lake

Résultats comprennent 80,28 g/t Au sur 5,0 mètres et 67,42 g/t Au sur 3,5 mètres

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 juillet 2017) - CORPORATION TOMAGOLD (TSX CROISSANCE:LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») a publié aujourd'hui les derniers résultats de son programme de forage réalisé durant l'hiver 2017 sur son projet en coentreprise Monster Lake (IAMGOLD: 50%; TomaGold: 45%), situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada. IAMGOLD a présenté les résultats d'analyse des quatorze derniers trous de forage, totalisant un peu plus de 5 400 mètres provenant de 25 forages au diamant totalisant 10 657 mètres, réalisés l'hiver dernier.

Les résultats d'analyse sont fournis au tableau 1 et comprennent les principaux résultats suivants : (une carte en plan et une coupe longitudinale des trous de forage sont jointes à ce communiqué de presse).

Zone de cisaillement de Monster Lake, zone Mégane et zone de cisaillement Annie :

Trou de forage ML17-197 : 3,5 mètres d'une teneur de 67,42 g Au/t Comprend : 1,2 mètre d'une teneur de 203,31 g Au/t





Trou de forage ML17-198B : 5,0 mètres d'une teneur de 80,28 g Au/t Comprend : 1,8 mètre d'une teneur de 208,41 g Au/t







Zone de cisaillement inférieure :

Trou de forage ML17-199 : 1,6 mètre d'une teneur de 39,48 g Au/t Comprend : 0,9 mètre d'une teneur de 66,50 g Au/t







Le programme de forage d'hiver 2017 ciblait des zones à potentiel élevé sur 3 kilomètres le long du corridor structural de Monster Lake (« CSML ») et les zones de cisaillement associées afin d'améliorer le degré de confiance et d'agrandir les zones minéralisées connues, de même que de mieux définir les récentes découvertes telles que la nouvelle zone située 200 à 400 mètres au nord de la zone Mégane, ainsi qu'une minéralisation découverte dans une structure parallèle, la zone de cisaillement inférieure, qui a obtenu des résultats initiaux encourageants. L'interprétation structurale semble indiquer qu'il existe un potentiel favorable pour la mise en place de lentilles minéralisées supplémentaires le long de ce corridor structural principal.

Les résultats de ce programme de forage ont démontré la continuité des teneurs élevées de la minéralisation associée à la zone Mégane aux endroits où elle a été testée par des trous de définition au diamant. En outre, la minéralisation a été étendue dans la partie nord de la lentille minéralisée grâce aux résultats positifs obtenus dans les forages ML17-197 et ML17-201B. De même, de nouvelles zones de minéralisations situées au nord de la zone Mégane et qui semblent associées à de multiples cisaillements minéralisés nécessiteront du forage additionnel pour évaluer le potentiel de ce secteur. Les plus récents résultats d'analyse provenant des forages ayant recoupées la zone de cisaillement inférieure de Monster Lake sont aussi encourageants et comprennent 85,27 g/t Au sur une épaisseur de 1,8 mètres dans le forage ML17-191 (voir le communiqué de presse en date du 11 mai 2017) et 39,48 g/t Au sur une épaisseur de over 1,6 mètres dans le forage ML17-199.

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD, a indiqué : « Maintenant que nous avons reçu tous les résultats d'analyse de notre programme de forage d'hiver, nous travaillons à réviser le modèle de gisement pour mieux comprendre le potentiel de ressource de la zone Mégane. Il est important de noter que ce programme de forage a continué d'identifier de nouvelles zones de minéralisation le long de la structure hôte principale et des zones de cisaillement parallèles, renforçant notre vision qu'il existe un potentiel favorable de découvrir des lentilles minéralisées supplémentaires. »

« Cette campagne de forage d'hiver fut un véritable succès. Elle a confirmé la présence de plusieurs nouvelles intersections à haute teneur et, par le fait même, considérablement augmenté le potentiel aurifère du projet Monster Lake, a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. Nous avons hâte que les forages reprennent sur la propriété et nous croyons fortement que IAMGOLD sera en mesure de mettre à jour la pleine valeur de ce projet. »

Prochaines étapes

Dans les prochaines semaines, un programme de forage de 1 600 mètres est planifié pour vérifier les structures aurifères dans les secteurs accessibles en été. Le programme ciblera spécifiquement la zone de cisaillement inférieure et réalisera du forage de définition supplémentaire dans la zone Mégane. Ces résultats seront incorporés au modèle de gisement et pourraient mener à une première estimation des ressources minérales d'ici la fin de l'année. Des forages supplémentaires devront être réalisés pour évaluer le potentiel des nouvelles zones minéralisées et sont prévus pour l'hiver prochain.

À propos du projet Monster Lake

Les roches sous-jacentes du projet Monster Lake sont constituées de roches volcaniques archéennes de la formation Obatogamau et sont traversées d'un important corridor de déformation et de structures minéralisées contenant de l'or. Les forages historiques et l'exploration de TomaGold ont permis d'identifier un corridor minéralisé d'une longueur de quatre kilomètres le long duquel la majorité des indices aurifères associés ont été découverts jusqu'à maintenant, y compris la zone Mégane.

IAMGOLD détient une participation de 50 % dans l'ensemble du projet. Conformément à une convention de participation conditionnelle conclue avec TomaGold et modifiée le 30 octobre 2015, IAMGOLD peut acquérir un intérêt indivis additionnel de 25 %, pour un intérêt indivis total de 75 % dans le projet, si la Société investit 10 millions $ CA supplémentaires dans le projet à l'intérieur d'une période de 7 ans débutant le 1er janvier 2015. Advenant une décision de la coentreprise de développer le projet ou si la coentreprise décide de déclarer la production commerciale, TomaGold aurait droit à un paiement supplémentaire de 1 million $ CA. IAMGOLD s'est acquittée de ses obligations de la première année selon les modalités de la convention de participation conditionnelle.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans ce communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

La « personne qualifiée » responsable de la supervision de la préparation et de la révision de cette information est Marie-France Bugnon, géologue professionnelle, directrice générale, Exploration. Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation rapportée ici. L'information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans le présent communiqué.

L'échantillonnage et les données de titrages des carottes de sondages sont contrôlés par l'entremise du programme d'assurance qualité (AQ-CQ) mis en œuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. La moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les échantillons sont transportés dans des sacs scellés au laboratoire de préparation d'échantillons au laboratoire ALS Minerals à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. ALS Minerals traite les pulpes analytiques directement à ses installations situées à Val-d'Or, certifiées ISO / IEC 17025 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 5,0 grammes par tonne (g/t), une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne dont la mission première est l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères au Canada et à l'étranger.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les évènements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

Tableau 1 Résultats finaux du projet Monster Lake - Programme de forage de l'hiver 2017 Trou No. UTM NAD83 Zone18 AZ Pendage Profondeur De À Intervalle Épaisseur vraie(2) Au(1) NOTE Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (m) (g/t) ML-14-116-EXT 5488116.462 520000.5312 369.2114 139 -45 423 (rallongé de 119m) 399.90 405.70 5.80 5.02 RN Zone de cisaillement inférieure ML-17-185 5488702.083 520143.7609 371.3154 290 -60 354 165.00 165.90 0.90 0.64 6.48 Zone de cisaillement principale 172.50 174.35 1.85 1.31 2.14 272.60 273.00 0.40 0.28 6.60 Zone de cisaillement inférieure ML-17-195B 5488372.421 520165.2167 370.9754 285 -59 393 328.80 331.60 2.80 1.80 2.48 Zone de cisaillement principale ML-17-197 5488373.881 520165.3391 370.9558 310 -55 390 335.30 336.30 1.00 0.77 10.05 Zone de cisaillement principale 338.70 339.50 0.80 0.61 1.90 342.00 344.30 2.30 1.76 2.28 347.30 351.90 4.60 3.52 67.42 Incluant(3) 349.80 351.30 1.50 1.15 203.31 ML-17-198B 5488322.811 520314.0703 373.1009 290 -50 519 96.00 97.00 1.00 0.77 12.35 467.00 473.50 6.50 4.98 80.28 Zone de cisaillement principale Incluant(3) 470.30 472.70 2.40 1.84 208.41 478.80 479.85 1.05 0.80 1.34 ML-17-199 5488116.656 520142.9305 370.1113 301 -57 585 402.90 406.50 3.60 3.26 RN Zone de cisaillement principale 539.40 541.20 1.80 1.56 39.48 Zone de cisaillement inférieure Incluant(3) 539.40 540.45 1.05 0.91 66.50 ML-17-200 5488670.966 520292.3765 371.6393 293 -53 498 322.80 328.00 5.20 3.98 RN Zone de cisaillement principale 422.30 423.60 1.30 1.13 1.47 Zone de cisaillement inférieure ML-17-201B 5488565.183 520126.1316 370.7377 280 -75 342 271.00 272.60 1.60 1.23 1.01 Zone de cisaillement principale 278.40 282.40 4.00 3.06 3.66 286.60 288.00 1.40 1.07 1.24 ML-17-202 5489267.93 520623.8164 375.9692 315 -50 392 245.40 246.70 1.30 1.22 1.08 Zone de cisaillement Annie 280.20 281.40 1.20 1.13 3.91 ML-17-203 5488565.822 520125.5885 370.7421 290 -47 327 194.20 195.50 1.30 1.13 1.27 209.00 209.90 0.90 0.78 3.73 Zone de cisaillement principale 303.80 308.10 4.30 3.72 RN Zone de cisaillement inférieure ML-17-204 5489826.572 520939.6488 373.7997 315 -55 315 203.40 208.40 5.00 3.83 2.74 Zone de cisaillement Annie ML-17-205 5489729.821 520973.2074 375.2069 315 -55 351 Résultats négligeables Zone de cisaillement Annie ML-17-206 5488998.666 520344.4845 372.6063 335 -60 417 347.70 348.70 1.00 0.64 1.50 Zone de cisaillement de Monster Lake 357.50 358.90 1.40 0.90 1.27 Zone de cisaillement principale ML-17-207 5488998.32 520344.143 372.5386 325 -65 405 360.80 361.80 1.00 0.77 1.42 Zone de cisaillement principale

Notes :

Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une teneur de coupure de 0,50 g Au/t. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 60 à 90 % de l'intervalle de carotte. Les résultats d'analyse ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.





Pour voir les cartes associées à ce communiqué de presse, veuillez visiter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/CorporationTomaGold_MonsterLake.pdf