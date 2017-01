TomaGold annonce le programme de forage de IAMGOLD pour Monster Lake

Le programme de forage débutera cette semaine et consistera d'environ 8 000 mètres

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) - CORPORATION TOMAGOLD (TSX CROISSANCE:LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse de faire une mise à jour sur le programme de forage planifié par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») pour le projet Monster Lake en 2017. Le projet Monster Lake (IAMGOLD 50%/TomaGold 45%) est situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada.

Le programme de forage débutera cette semaine et consistera d'environ 8 000 mètres . Ce programme de forage ciblera des secteurs à fort potentiel le long d'un segment d'environ 3 kilomètres du corridor de la zone de cisaillement de Monster Lake ("ZCML") et de ses structures associées, pour vérifier quelques zones de minéralisation aurifère intersectées dans des secteurs spécifiques, incluant une possible seconde zone localisée le long du corridor de la ZCML et située entre 200 et 400 mètres au nord de la zone 325-Mégane. Les patrons structuraux indiquent la possibilité de nouvelles lentilles minéralisées le long de ce corridor majeur. Le forage sera concentré sur les cinq secteurs suivants :

Les zones principale et inférieure au SO de la zone 325- Mégane .

zones et au SO de la zone 325- . Les zones principale et inférieure au NE de la zone 325- Mégane .

zones et au NE de la zone 325- . La structure E-O Big Mama.

Forages de définition dans le système de veines aurifères 325- Mégane .

de 325- . Forages autour de résultats de forage anomaux près de l'indice Annie.

« Nous sommes heureux et avons hâte de commencer cette prochaine phase de forage, car elle ciblera des secteurs à fort potentiel sur Monster Lake, a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. Nous sommes toujours convaincus que Monster Lake recèle un potentiel de découverte important et qu'IAMGOLD est le partenaire idéal pour mettre en valeur ce projet. »

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par André Jean, ing., une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne dont la mission première est l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères au Canada et à l'étranger.

