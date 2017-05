TomaGold annonce que IAMGOLD a recoupé 121,67 g/t Au sur 3,1 mètres sur Monster Lake

IAMGOLD accroît le potentiel aurifère de Monster Lake

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - CORPORATION TOMAGOLD (TSX CROISSANCE:LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») a publié aujourd'hui une mise à jour de son programme d'exploration en cours à son projet en coentreprise Monster Lake (IAMGOLD: 50%; TomaGold: 45%), situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Chibougamau (Québec), au Canada. La Société rapporte les résultats d'analyse des onze premiers trous de forage totalisant un peu plus de 5 100 mètres provenant de 24 forages au diamant totalisant 10 657 mètres, réalisés l'hiver dernier.

Les résultats d'analyse sont fournis au tableau 1 et comprennent les principaux résultats suivants : (une carte en plan et une coupe longitudinale des trous de forage sont jointes à ce communiqué de presse)

Zone de cisaillement de Monster Lake, zone Mégane et zone de cisaillement Annie: • Trou de forage ML17-190 : 4,4 mètres d'une teneur de 5,21 g Au/t • Comprend : 1,3 mètre d'une teneur de 15,99 g Au/t et 1,9 mètre d'une teneur de 9,82 g Au/t • Comprend : 0,6 mètre d'une teneur de 25,10 g Au/t et 0,6 mètre d'une teneur de 36,90 g Au/t • Trou de forage ML17-194 : 3,1 mètres d'une teneur de 121,67 g Au/t • Comprend : 1,1 mètre d'une teneur de 316,89 g Au/t Zone de cisaillement inférieure: • Trou de forage ML17-191 : 1,8 mètre d'une teneur de 85,27 g Au/t

Le programme de forage d'hiver 2017 ciblait des zones à potentiel élevé sur 3 kilomètres le long du corridor structural de Monster Lake (« CSML ») et les zones de cisaillement associées afin d'améliorer le degré de confiance et d'agrandir les zones minéralisées connues, incluant la deuxième zone, récemment découverte, située 200 à 400 mètres au nord de la zone Mégane, ainsi qu'une minéralisation dans la zone de cisaillement inférieure parallèle. Les configurations structurales semblent indiquer qu'il existe un potentiel de lentilles minéralisées supplémentaires le long de ce corridor principal.

Les résultats du trou ML17-190 foré dans la nouvelle zone au nord de la zone Mégane confirment les résultats précédents provenant du trou ML15-147 recoupant de multiples cisaillements minéralisés et pourraient indiquer une extension de la zone. Deux zones de minéralisation ont aussi été recoupées dans la zone de cisaillement inférieure de Monster Lake dans les trous de forage ML17-184 et 191, et nécessiteront d'autres tests. Le forage de définition dans la zone Mégane a démontré la continuité des teneurs très élevées de la lentille aux endroits évalués. D'autres résultats de ce programme de forage sont en attente et seront évalués une fois reçus, validés et compilés.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle série de résultats, car elle accroît le potentiel aurifère à haute teneur de Monster Lake, a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. L'approche stratégique d'IAMGOLD quant au développement de Monster Lake continue d'afficher d'excellents résultats. Nous croyons fortement que leur équipe technique sera en mesure de mettre à jour la pleine valeur de ce projet, d'autant plus que de nombreuses intersections et cibles à haute teneur ont été identifiées depuis qu'ils ont débuté leurs travaux sur Monster Lake. »

Prochaines étapes

Dès que les résultats d'analyse seront obtenus par IAMGOLD, ils seront évalués et pourraient mener à une première estimation des ressources minérales d'ici la fin de l'année. Des forages supplémentaires devront être réalisés pour évaluer le potentiel des nouvelles zones minéralisées. La date de réalisation de ces forages dépendra des conditions de terrain afin de permettre à l'équipement de forage d'y accéder.

À propos du projet Monster Lake

Les roches sous-jacentes du projet Monster Lake sont constituées de roches volcaniques archéennes de la formation Obatogamau et sont traversées d'un important corridor de déformation et de structures minéralisées contenant de l'or. Les forages historiques et l'exploration de TomaGold ont permis d'identifier un corridor minéralisé d'une longueur de quatre kilomètres le long duquel la majorité des indices aurifères associés ont été découverts jusqu'à maintenant, y compris la zone Mégane.

IAMGOLD détient une participation de 50% dans l'ensemble du projet, alors que TomaGold détient une participation de 45%. Conformément à une convention de participation conditionnelle conclue avec TomaGold et modifiée le 30 octobre 2015, IAMGOLD peut acquérir un intérêt indivis additionnel de 25%, pour un intérêt indivis total de 75% dans le projet, si la Société investit 10 millions $ CA supplémentaires dans le projet à l'intérieur d'une période de 7 ans débutant le 1er janvier 2015. Advenant une décision de la coentreprise de développer le projet ou si la coentreprise décide de déclarer la production commerciale, TomaGold aurait droit à un paiement supplémentaire de 1 million $ CA. IAMGOLD s'est acquittée de ses obligations de la première année selon les modalités de la convention de participation conditionnelle.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité

Les résultats de forage contenus dans ce communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NI 43-101 »).

La « personne qualifiée » responsable de la supervision de la préparation et de la révision de cette information est Marie-France Bugnon, géologue professionnelle, directrice générale, Exploration. Cette personne est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation rapportée ici. L'information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut. Cette personne qualifiée a vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans le présent communiqué.

L'échantillonnage et les données de titrages des carottes de sondages sont contrôlés par l'entremise du programme d'assurance qualité (AQ-CQ) mis en œuvre et conçu pour observer les meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. La moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les échantillons sont transportés dans des sacs scellés au laboratoire de préparation d'échantillons au laboratoire ALS Minerals à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1000 grammes est ensuite pulvérisée à 95%, passant une maille de -150. ALS Minerals traite les pulpes analytiques directement à ses installations situées à Val-d'Or, certifiées ISO / IEC 17025 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 5,0 grammes par tonne (g/t), une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui comprennent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont réanalysés par une analyse métallique de la pulpe. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne dont la mission première est l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères au Canada et à l'étranger.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les évènements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

Tableau 1

Résultats finaux du projet Monster Lake - Programme de forage de l'hiver 2017

Trou No.

UTM NAD83 Zone18

AZ

Pendage

Profondeur

De

À

Intervalle Épaisseur

vraie (2) Au (1)



NOTE Coord. Est Coord. Nord Élévation (°) (°) (m) (m) (m) (m) (m) (g/t) ML-17-184 5488649 520146 371 288 -60 408 319,40 322,25 2,85 2,18 3,20 Zone de cisaillement

inférieure ML-17-186 5488702 520396 372 295 -53 684 409,05 409,54 0,49 0,42 3,71 Zone de cisaillement

principale 423,80 425,30 1,50 1,30 4,66 579,00 581,50 2,50 2,17 0,93 Zone de cisaillement inférieure ML-17-187 5488011 520001 372 289 -50 429 Résultats négligeables ML-17-188 5488058 520002 369 289 -50 399 253,50 254,00 0,50 0,43 1,76 Zone de cisaillement principale 256,10 256,70 0,60 0,32 1,56 ML-17-189 5488928 520307 373 315 -55 336 264,20 265,10 0,90 0,87 3,08 Zone de cisaillement

Annie ML-17-190 5489005 520343 373 315 -55 348 253,60 258,30 4,70 3,32 2,92 Zone de cisaillement

principale Incluant (3) 253,60 254,50 0,90 0,64 7,25 283,30 291,00 7,70 4,42 5,21 Incluant (3) 283,80 286,00 2,20 1,26 15,99 308,60 311,60 3,00 1,93 9,82 Incluant (3) 309,60 310,60 1,00 0,64 25,10 344,10 345,00 0,90 0,64 36,90 ML-17-191 5488111 520137 370 290 -55 552 383,80 386,20 2,40 2,32 0,72 Zone de cisaillement

principale 509,90 512,45 2,55 1,80 85,27 Zone de cisaillement inférieure ML-17-192 5488777 520278 373 300 -60 493,5 271,00 273,00 2,00 1,29 1,83 Zone de cisaillement

principale 274,60 277,60 3,00 1,93 0,98 ML-17-193 5488784 520331 372 305 -60 603,8 379,90 380,50 0,60 0,46 1,29 Zone de cisaillement

principale 575,90 577,00 1,10 0,84 1,47 Zone de cisaillement

inférieure ML-17-194 5488306 520134 371 293 -58 381 333,50 334,60 1,10 0,71 3,45 Zone de cisaillement

principale 339,00 343,85 4,85 3,12 121,67 Incluant (3) 340,40 342,10 1,70 1,09 316,89 ML-17-196 5488813 520417 372 300 -55 468 387,50 388,50 1,00 0,71 2,37 Zone de cisaillement

principale 417,80 418,70 0,90 0,64 1,14

Notes : 1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une teneur de coupure de 0,50 g Au/t. 2. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 75 à 90% de l'intervalle de carotte. 3. Les résultats d'analyse ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.

Pour voir les cartes associés à ce communiqué de presse, veuillez visiter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/TomaGold_F_MAP.pdf