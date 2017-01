TomaGold entreprend une campagne de forage sur sa propriété Obalski

La campagne débutera cette semaine et consistera d'environ 1 700 mètres

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 jan. 2017) - CORPORATION TOMAGOLD (TSX CROISSANCE:LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer le début d'une campagne de forage sur sa propriété Obalski d'une superficie de 345 hectares, incluant une concession minière de 33 hectares, laquelle est localisée à environ 2 km au sud de la ville de Chibougamau. La mine Obalski, dont sa découverte remonte à 1928, a produit 100 273 tonnes de 1964 à 1972 à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A alors que la zone D a produite environ 9 000 tonnes en 1984 à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au. De plus, la minéralisation aurifère montre un fort effet de pépite.

La campagne comprendra environ 1 700 mètres sur 9 forages. Les forages viseront un secteur où les zones minéralisées A et B se rencontrent et se butent aux roches du complexe anorthositique du Lac Doré.

David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold, a déclaré : « Comme nous l'avons mentionné au mois de novembre dernier, TomaGold s'est donné pour objectif de développer ses propriétés en 2017. Après avoir annoncé le début des forages sur Monster Lake la semaine dernière, nous allons démarrer la campagne de forage sur Obalski cette semaine. Dans le cas d'Obalski, cette première campagne de forage sera effectuée sur des cibles que nous jugeons prioritaires suite à la compilation des données recueillies depuis l'acquisition de la propriété. Ces cibles n'ont pas été testées par le passé et viseront également à évaluer le potentiel aurifère de la propriété en profondeur. Bien que la propriété a fait l'objet de plus de 60 000 mètres de forage par le passé, la plupart de ceux-ci consistaient de forages à faible profondeur. »

Les derniers travaux de forage ont été réalisés en 2012, alors que six courts sondages ont été effectués sur la zone C. Le tableau suivant fait état des résultats obtenus.

Sondage De À Longueur Au Ag Cu Zn DM-12-01 37,0 m 37,8 m 0,8 m 9,72 g/t 19,50 g/t 0,82% 0,44% DM-12-02 33,6 m 34,2 m 0,6 m 1,81 g/t 5,40 g/t 0,16% 0,03% DM-12-03 45,5 m 47,4 m 1,9 m faibles valeurs DM-12-04 35,0 m 37,8 m 2,8 m 27,81 g/t 23,74 g/t 1,15% 0,24% DM-12-05 45,0 m 46,7 m 1,7 m 12,30 g/t 16,95 g/t 0,83% 0,03% DM-12-06 42,1 m 43,0 m 0,9 m 2,66 g/t 15,00 g/t 2,00% 0,54%

Après l'observation des sections mises à notre disposition, nous estimons le ratio épaisseur vraie/longueur de la carotte à environ 70%.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par André Jean, ing., une personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne dont la mission première est l'acquisition, l'exploration et le développement de projets aurifères au Canada et à l'étranger.

