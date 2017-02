TouchBistro et Thinking Capital s'unissent pour offrir aux restaurants un accès plus rapide au financement pour développer leurs activités

Thinking Capital propose du financement aux propriétaires de restaurants en fonction de leur flux de trésorerie plutôt que de leur situation financière personnelle ou leur dossier de crédit

TORONTO, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) - TouchBistro et Thinking Capital annoncent aujourd'hui leur partenariat afin d'offrir aux restaurants une manière facile et pratique d'obtenir du financement pouvant être utilisé comme capital d'exploitation ou pour la croissance de leurs activités commerciales. Les restaurateurs canadiens qui se servent du système de point de vente de TouchBistro peuvent maintenant présenter facilement une demande de financement à Thinking Capital par l'entremise du portail de TouchBistro.

Thinking Capital est un chef de file du secteur des technologies financières (fintech). L'entreprise propose des solutions de financement non traditionnelles aux petites et moyennes entreprises, incluant les restaurants. Elle se sert de données et d'algorithmes privés pour prendre ses décisions de prêts en se fondant sur la bonne gestion d'une entreprise et sur le flux de trésorerie qui en découle. Cette approche non conventionnelle, qui est axée sur la technologie, permet aux propriétaires de restaurants d'avoir beaucoup plus de chances d'obtenir un prêt auprès de Thinking Capital, puisque les décisions s'appuient sur une vue globale de la façon dont ils gèrent leurs activités commerciales - plutôt que sur leur situation financière personnelle ou leur dossier de crédit. Thinking Capital, qui a financé des milliers de restaurants partout au Canada au cours des dix dernières années, peut évaluer une entreprise et ses activités en aussi peu que 24 heures pour lui permettre d'accéder rapidement aux fonds dont elle a besoin.

« Grâce à ce partenariat avec TouchBistro, encore plus de restaurateurs canadiens sauront qu'il y a maintenant une source de financement novatrice et différente à leur portée pour faire progresser leur entreprise, » déclare Anthony Lipschitz, chef de la stratégie d'entreprise chez Thinking Capital. « En plus de représenter la norme d'excellence en matière de systèmes de point de vente pour les restaurants, TouchBistro privilégie la même approche centrée sur la technologie que nous, ce qui en fait un collaborateur idéal. »

TouchBistro présentera Thinking Capital à ses clients comme un partenaire avec lequel il leur sera plus facile et rapide d'obtenir du financement. Ainsi, les entreprises qui sont susceptibles d'être admissibles à recevoir des fonds seront mises en contact avec la société financière. À long terme, l'objectif de cette collaboration est de relier les deux solutions technologiques pour rendre la prise de décision de financement encore plus rapide et précise. Ce partenariat entre deux sociétés canadiennes novatrices, chefs de file de leurs secteurs respectifs, permettra aux restaurateurs d'accéder aux outils et ressources essentiels pour amener leurs activités commerciales à des niveaux sans précédent de croissance et de succès. Il renforcera également la position de TouchBistro en tant que solution tout-en-un pour les restaurants.

« Thinking Capital est une source de financement fiable, rapide et facile pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises canadiennes qui souhaitent poursuivre ou accroître leurs activités d'exploitation, » explique Alex Barrotti, PDG et fondateur de TouchBistro. « En permettant aux restaurants de faire une demande en ligne et de recevoir une réponse aussi rapidement, la société financière Thinking Capital donne un avantage important à nos clients qui cherchent à investir dans leur croissance commerciale. Elle s'inscrit comme un complément stratégique de notre réseau de partenaires. Nous savons que nos clients apprécieront grandement le fait qu'elle leur propose du financement fondé sur la façon dont ils gèrent leur commerce, non pas sur leurs actifs personnels ou sur la cote de crédit du propriétaire du restaurant. Cette approche reconnaît véritablement la valeur et le travail acharné des restaurateurs. »

La version iPad du système de point de vente de TouchBistro est conçue spécialement pour aider les restaurants à augmenter leurs ventes, à améliorer l'expérience client et à prendre de meilleures décisions d'affaires. L'application domine le classement dans sa catégorie dans 37 pays sur l'App Store d'Apple; elle est également utilisée par plus d'un tiers des restaurants privés anglophones au Canada. En créant un système de point de vente mobile, TouchBistro a révolutionné la gestion et l'exploitation des restaurants. Il suffit d'appuyer sur l'écran de l'iPad pour prendre les commandes aux tables et les envoyer à la cuisine, sans avoir à faire constamment des allers-retours. Les images des plats, les renseignements sur les allergies, des modificateurs incitant à faire des ventes additionnelles ainsi que les variations de recettes possibles sont tous à la portée des serveurs sur la tablette électronique, afin qu'il n'y ait aucune occasion manquée et que tout soit clair et précis. Les paiements peuvent aussi être acceptés aux tables par l'entremise d'une technologie à puce intégrée et sécuritaire. Grâce au concept breveté de TouchBistro, même les actions les plus complexes telles que le partage ou le regroupement de factures peuvent être effectuées en un seul geste sur la tablette. En simplifiant les tâches et en accélérant le service dans les restaurants, le système de TouchBistro a réussi à améliorer considérablement le taux de rotation des tables et les ventes.

À propos de TouchBistro

TouchBistro, qui possède des bureaux à New York et Toronto, propose un système de point de vente qui aide les restaurateurs à augmenter leurs ventes, à améliorer l'expérience client et à prendre de meilleures décisions d'affaires. Partout dans le monde, des milliers d'entreprises utilisent et adorent ce produit, qui est idéal pour le secteur de la restauration, c'est-à-dire les restaurants traditionnels, les bars, les cafés, les brasseries, les camions de cuisine de rue et les restaurants rapides. En 2017, pour la troisième année consécutive, le système de TouchBistro a été désigné comme meilleur logiciel de point de vente pour les restaurants par le Business Daily News. Il est également en tête du classement des applications de restauration générant le plus de revenus dans 37 pays sur l'App Store d'Apple. TouchBistro propose une version d'essai gratuite de 30 jours de son système, qui peut ensuite être convertie en abonnement sans contrat. Pour plus de détails, rendez-vous au www.touchbistro.com.

À propos de Thinking Capital

Thinking Capital, un chef de file des technologies financières au Canada dont les bureaux sont situés à Montréal et Toronto, a réinventé la façon dont les petites entreprises accèdent au crédit. En réunissant des experts de l'industrie avec les meilleurs systèmes, Thinking Capital permet aux propriétaires d'entreprises d'obtenir des fonds rapidement, efficacement et en toute sécurité pour développer leurs activités. Depuis 2006, plus de 10 000 PME canadiennes ont eu recours à ses services pour leurs besoins de financement. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.thinkingcapital.ca.