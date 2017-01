Tourbière Ouellet et fils agrandit et modernise son usine pour poursuivre sa croissance

L'appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'entreprise de L'Isle-Verte d'acquérir de l'équipement de pointe

L'ISLE-VERTE, QUÉBEC--(Marketwired - 31 jan. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités canadiennes.

Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, qu'une aide financière de 486 400 $ a été accordée à Tourbière Ouellet et fils, opérant sous la marque de commerce Litière Ouellet, pour accroître sa productivité et atteindre une gestion optimale de ses opérations.

Au moment de sa fondation, en 1963, Tourbière Ouellet et fils concentre ses activités sur l'extraction et la vente de tourbe. Au fil des générations, l'entreprise familiale a su se renouveler et élargir ses pratiques d'affaires. Elle ajoute d'abord le transport en vrac à son offre, puis elle développe et fabrique des litières agricoles, des suppléments alimentaires et des paillis horticoles pour l'aménagement paysager des routes, ainsi que pour lutter contre l'érosion des sols. Vendus en sacs ou en vrac au Canada et aux États-Unis, ses produits sont destinés aux fermes laitières, bovines, porcines, aux domaines équestres, aux coopératives agricoles, ainsi qu'aux entreprises d'aménagement paysager.

Pour poursuivre sa croissance, l'entreprise doit moderniser son usine et robotiser ses opérations. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC permettront à Tourbière Ouellet et fils de faire l'achat d'équipement, tel qu'un dépoussiéreur, un chariot élévateur et des robots d'ensachage et de palettisation.

« Le gouvernement du Canada est résolu à faire valoir le rôle de l'innovation en tant qu'important moyen d'encourager la croissance des entreprises. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir le développement de Tourbière Ouellet et fils qui pourra, du coup, rehausser son niveau de compétitivité, continuer à offrir des produits de qualité et maintenir de bons emplois dans la région. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

« En investissant dans l'innovation manufacturière, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits, afin d'assurer ainsi la croissance de l'économie canadienne et de renforcer la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière nous permet de poursuivre notre croissance, afin de consolider des emplois de meilleure qualité. Grâce à ces investissements, nous pourrons nous concentrer sur le développement de nos nouveaux produits et l'amélioration de la qualité de ces produits. »

Stéphane Ouellet, président, Tourbière Ouellet

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

