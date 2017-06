Tous et toutes célèbrent la journée des dépanneurs le 30 août 2017

La sixième activité annuelle en vue de reconnaître les exploitants de dépanneurs sera célébrée d'un océan à l'autre et appuiera la Fondation Rêves d'enfants

TORONTO, ON--(Marketwired - 26 juin 2017) - Une activité annuelle qui a vu le jour au Canada atlantique pour souligner la contribution des exploitants de dépanneurs aux collectivités qu'ils desservent sera célébrée à l'échelle du Canada tout entier pour une première fois le 30 août 2017.

Selon Satinder Chera, président de l'Association canadienne des dépanneurs en alimentation, la journée des dépanneurs a pris une telle ampleur au Canada atlantique pour les petites entreprises qu'il n'y a pas de meilleur moment que l'année du 150e anniversaire du Canada pour lancer la célébration à l'échelle du pays.

" La journée des dépanneurs est réellement une activité communautaire puisque les dépanneurs font partie intégrante de chacune des communautés où ils sont implantés, " a déclaré Satinder Chera. " Les femmes et les hommes politiques locaux et d'autres chefs de file des communautés consentent à faire de petits postes de travail de 15 minutes chacun à servir la clientèle et à recueillir des fonds pendant que le personnel des dépanneurs s'affairera à des promotions spéciales et à servir hot dogs, hamburgers et petits gâteaux à la clientèle. "

Cette année, le partenaire de cette collecte de fonds sera la Fondation Rêves d'enfants, la plus importante œuvre de bienfaisance canadienne qui réalise les rêves des enfants malades. Parmi les principaux commanditaires, notons les exploitants de dépanneurs Parkwood Fuel, Couche-Tard, Circle K, Needs Convenience, MacEwen et North Atlantic Petroleum.

" Nous avons connu un partenariat très fructueux avec l'Association des exploitants de dépanneurs en alimentation des provinces de l'Atlantique à l'occasion de la journée des dépanneurs ", a souligné Rea Ganesh, directrice nationale de la Fondation Rêves d'enfants du Canada. " Nous sommes enchantés de faire maintenant partie de cette activité nationale et de multiplier ainsi nos possibilités de réaliser plus de rêves pour les enfants atteints de maladies graves. "

La journée des dépanneurs de 2017 sera véritablement une activité qui se déroulera d'un océan à l'autre depuis St. John's à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'est, jusqu'à Victoria en Colombie-Britannique, à l'ouest. Les noms et les localités des exploitants de dépanneurs participants figurent sur le site Web www.cstoreday.ca.

