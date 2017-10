Toute première collaboration de D-BOX avec Ster-Kinekor Theatres pour l'installation de sièges D-BOX dans 4 nouvelles salles en Afrique du Sud

MONTRÉAL, CANADA--(Marketwired - 11 oct. 2017) - Technologies D-BOX inc. (« D-BOX ») (TSX:DBO), chef de file mondial dans les expériences de divertissement immersif, et Ster-Kinekor Theatres, division de Primedia (Pty) Ltd., le plus grand exploitant de cinémas en Afrique, sont fières d'annoncer leur collaboration pour l'installation de sièges D-BOX haute fidélité dans quatre salles de cinéma.

Situées à Johannesburg (Rosebank Mall et Mall of Africa), au Cap (Cavendish Square) et à Durban (Gateway Shopping Mall), ces salles pourront accueillir les amateurs de cinéma toujours plus nombreux à rechercher un divertissement haut de gamme.

Grâce à cette entente, Ster-Kinekor entend profiter de l'immense succès de D-BOX, dont la technologie a été intégrée à plus de 650 salles de cinéma dans pas moins de 35 pays et dont le nombre d'adeptes ne cesse de croître.

« Pour notre percée dans le marché sud-africain, nous sommes ravis de nous associer à un exploitant innovateur et prestigieux de la trempe de Ster-Kinekor, a déclaré Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. Selon nous, ces nouvelles salles démontrent une fois de plus que les cinéphiles du monde entier sont avides de divertissements inédits. »

« Ster-Kinekor trône au sommet, notamment parce qu'elle sait que le meilleur moyen d'affronter la concurrence dans le marché actuel est de disposer d'une offre exceptionnelle, a ajouté Bob Raposo, vice-président des ventes de D-BOX pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les salles dotées des sièges D-BOX devraient ouvrir leurs portes aux cinéphiles en décembre 2017 pour la sortie du film Les derniers Jedi. Ce prochain épisode de La guerre des étoiles donnera aux amateurs de cinéma un cadre idéal pour apprécier pleinement l'expérience hyperréaliste que seule D-BOX peut leur offrir. »

L'un des grands avantages des solutions de D-BOX réside dans la flexibilité qu'elles offrent pour l'aménagement des salles, lequel peut être modifié pour répondre à la croissance de la demande. Cette configuration modulable convient aux salles de toutes dimensions.

« Nous nous efforçons de présenter à notre clientèle des façons innovantes de visionner les films, et nous avons eu beaucoup de succès jusqu'à maintenant avec les offres IMAX et Cine Prestige, a souligné Wanda Matandela, président et chef de la direction de Ster-Kinekor Theatres. D-BOX représente donc la prochaine étape logique de notre évolution puisque sa technologie et son expertise s'inscrivent parfaitement dans notre vision globale, qui consiste à repousser les limites pour proposer à notre clientèle des divertissements haut de gamme aussi novateurs qu'exceptionnels. »

L'Afrique du Sud représente un marché au formidable potentiel pour D-BOX, qui explore déjà de nouvelles possibilités pour présenter des divertissements immersifs dans d'autres marchés de cette région de la planète.

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Réunissant des visionnaires, des artistes et des innovateurs, Technologies D-BOX crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX est une entreprise canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX : DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine).

STER-KINEKOR

Entreprise en propriété exclusive de Primedia Group, Ster-Kinekor Theatres est le plus grand exploitant de cinémas en Afrique, si bien que, pour la majorité des Sud-Africains, le mot films est synonyme de Ster-Kinekor. L'entreprise exploite 57 complexes de cinémas commerciaux en Afrique du Sud en plus de six sites à l'étranger, à savoir en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe. Ensemble, les cinémas de la chaîne possèdent plus de 480 grands écrans, plus de 87 264 fauteuils et la plus importante empreinte 3D grâce à plus de 140 salles à la fine pointe de la technologie 3D aménagées aux quatre coins du pays.