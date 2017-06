Transaction d'entreprise par GROUPE SYNERGIE PME Inc.

Vente de COMPRESSEUR FUTURAIR INC.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2017) - Le GROUPE SYNERGIE PME INC., une entreprise spécialisée en transactions d'entreprises, est fière d'annoncer qu'elle a conclu la vente de COMPRESSEUR FUTURAIR INC. au groupe Service Air Compresseur Inc. Cette dernière est active dans le secteur du service et de l'entretien de compresseurs de tous genres au Québec.

COMPRESSEUR FUTURAIR INC., qui possède des bureaux à Terrebonne, a su se démarquer dans son marché par un service après-vente personnalisé, soutenu par des employés très professionnels. L'entreprise distribue et installe aussi des pièces de qualité pour toutes les marques de compresseurs et produits connexes. Le défi pour GROUPE SYNERGIE PME était donc de trouver le repreneur idéal pour cette entreprise spécialisée; un travail de recherche qui a duré plusieurs mois.

À PROPOS DE GROUPE SYNERGIE PME INC. (www.synergiePME.com)

Les spécialistes de la vente d'entreprises du Groupe Synergie PME Inc. représentent plus de vingt ans d'expérience auprès des gens d'affaires qui désirent vendre ou acquérir une entreprise. Leurs expérience, vision et flair sont des atouts indispensables pour assister adéquatement les dirigeants d'entreprises à chaque étape du processus de transfert d'une PME.