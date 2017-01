TransCanada dépose une demande de permis présidentiel pour la construction de l'oléoduc Keystone XL

HOUSTON, TEXAS--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Communiqué de presse - TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (TransCanada) a annoncé aujourd'hui avoir déposé une demande de permis présidentiel auprès du Département d'État américain en vue d'obtenir l'approbation de l'oléoduc Keystone XL (KXL).

« Ce projet d'infrastructure privé aidera à répondre aux besoins énergétiques croissants des États-Unis, créera également des dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés et générera des avantages économiques substantiels partout aux États-Unis et au Canada, » a déclaré Russ Girling, président et chef de la direction de TransCanada.

« KXL renforcera la sécurité énergétique des États-Unis et continue à être d'intérêt national. Le projet est un élément important dans la création de nouvelles infrastructures modernes aux États-Unis, qui sécuriseront l'accès à une source d'énergie abondante et produite par un voisin partageant son engagement envers un environnement propre et sain. De nombreuses études ont démontré que les oléoducs constituent un moyen plus sûr et plus écologique que les trains pour transporter du pétrole vers les marchés de consommation, et KXL hausse la barre sur ces deux fronts, » a conclu Girling.

Des normes améliorées et l'utilisation de technologies plus avancées contribueront à veiller à ce que le KXL soit construit et exploité dans le respect de notre engagement fondamental envers la sécurité des communautés que nous desservons.

Des prévisions indépendantes effectuées par le Département d'État américain estiment que le KXL soutiendra des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects et les revenus associés à sa construction et apporteront une contribution d'environ 3,4 milliards de dollars au PIB des États-Unis..

Des employés de TransCanada résident dans les 38 États américains où la société opère. La société s'engage à travailler de façon productive avec toutes les parties prenantes et les chefs tribaux au fur et à mesure que le projet ira de l'avant. Le KXL bénéficiera aux travailleurs américains, à leurs familles, aux communautés où ils vivent ainsi qu'à l'économie américaine. Au cours de sa construction, rien que dans le Nebraska, le Dakota du Sud et le Montana, le KXL générera des centaines de millions de dollars en rémunération pour les employés, ainsi que des dizaines de millions de dollars par année en recettes fiscales pour les collectivités locales, leur fournissant les fonds nécessaires pour opérer leurs écoles communautaires, leurs hôpitaux, les services de premiers intervenants et les services de voirie.

Forte de plus de 65 années d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s'étend sur plus de 90 300 kilomètres (56 100 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz de 18,8 milliards de mètres cubes (664 milliards de pieds cubes). Grande productrice d'électricité indépendante, la société TransCanada possède plus de 10 700 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de pipelines transportant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur de 4 300 kilomètres (2 700 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement en pétrole et liquides du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com et notre blogue pour en savoir davantage, ou suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur 3BL Media.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs sujets à des incertitudes et à des risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de mots comme « anticipe », « s'attend à », « croit », « pourrait », « aura », « devrait », « estime », « prévoit » ou d'autres termes similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir, aux porteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs éventuels, des informations relatives à TransCanada et à ses filiales, y compris l'évaluation, par la direction, des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, par conséquent, ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, fournis à la date de leur mention dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que leur but. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire concernant les hypothèses formulées, ainsi que concernant les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés, veuillez vous reporter au rapport du troisième trimestre s'adressant aux actionnaires daté du 1er novembre 2016, ainsi qu'au rapport annuel 2015 de TransCanada publié sur le site de la société à l'adresse www.transcanada.com, ou déposé sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov.