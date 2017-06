TransCanada établit un programme d'équité sur le marché

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 27 juin 2017) - Communiqué de presse - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (TransCanada ou la Société) a annoncé aujourd'hui avoir établi un programme d'équité sur le marché (programme ATM) permettant à l'entreprise d'émettre, de temps à autre, des actions ordinaires (Actions ordinaires) à destination du public, dont le prix de vente brut global pourra s'élever jusqu'à 1 milliard de dollars ou somme équivalente en dollars américain, à la seule discrétion de la société et au prix courant des actions échangées à la bourse de Toronto (TSX), sur le New York Stock Exchange (NYSE) ou sur tout autre marché d'actions ordinaires existant au Canada ou aux États-Unis. Le programme ATM, qui entre en vigueur pour une période de 25 mois, sera activé à la discrétion de la Société, selon ses besoins et sur la base du profil de dépenses du programme d'immobilisations de TransCanada et du coût relatif des autres options de financement.

La vente d'actions ordinaires à travers le programme ATM s'effectuera conformément aux modalités d'une entente de distribution d'équité en date du 26 juin 2017 (Entente de distribution d'équité) avec TD Securities Inc, TD Securities (USA) LLC, BMO Nesbitt Burns Inc., BMO Capital Markets Corp., J.P. Morgan Securities Canada Inc. et J.P. Morgan Securities LLC (collectivement, les Agents).

Les ventes d'actions ordinaires s'effectueront par le biais de « répartition sur le marché », tel que défini dans la norme canadienne 44-102 - Prospectus préalable sur le TSX, le NYSE ou sur tout autre marché commercial existant pour les actions ordinaires au Canada ou aux États-Unis. Les actions ordinaires seront distribuées au prix de marché prévalant au moment de la vente et, par conséquent, leur prix peut varier entre acquéreurs et au cours de la période de distribution. L'offre ATM est réalisée aux termes d'un supplément daté du 26 juin 2017 au prospectus simplifié préalable de base et à la déclaration d'enregistrement préalable sur le formulaire F-10, tous deux datés du 23 juin 2017. Le supplément de prospectus canadien et le prospectus de base sont tous deux disponibles sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Le supplément de prospectus pour les États-Unis ainsi que le prospectus de base et la déclaration d'inscription seront disponibles sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Par ailleurs, les Agents communiqueront le supplément aux prospectus canadien ou américain (conjointement avec le prospectus de base s'il y a lieu) sur demande en communiquant avec (i) au Canada, TD Securities Inc, adresse de messagerie : sdcconfirms@td.com, téléphone : 289 360-2009, ou (ii) aux États-Unis, avec TD Securities (USA) LLC, téléphone : 212 827-7392 et avec BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2,, téléphone : 905 791-3151 poste 4312, et par courriel : torbramwarehouse@datagroup.ca et avec J.P. Morgan, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 866 803-9204, courriel : prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue, en aucune circonstance, une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat, et les titres ne doivent en aucun cas être vendus dans une province ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les valeurs ne soient inscrites ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables de la province ou du territoire en question.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs sujets à des incertitudes et à des risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de mots comme « anticipe », « s'attend à », « croit », « pourrait », « aura », « devrait », « estime », « prévoit » ou d'autres termes similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir, aux porteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs éventuels, des informations relatives à TransCanada et à ses filiales, y compris l'évaluation, par la direction, des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, par conséquent, ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, fournis à la date de leur mention dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que leur but. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez vous reporter au rapport trimestriel aux actionnaires en date du 4 mai 2017 et au rapport annuel 2016 de TransCanada, tous deux déposés sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, à www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à www.sec.gov.