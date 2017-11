TransCanada nomme un nouvel administrateur indépendant

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 7 nov. 2017) - Communiqué de presse - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (« TransCanada ») a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouvel administrateur indépendant, Thierry Vandal.

M. Vandal possède plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'industrie électrique nord-américaine et dans les services publics. Il occupe actuellement les postes de président d'Axium Infrastructure US, Inc. et d'administrateur de Axium infrastructure Inc. Il siège également au conseil d'administration de la Banque Royale du Canada et au Conseil consultatif international de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Montréal.

M. Vandal a précédemment occupé le poste de président et directeur général d'Hydro-Québec de 2005 à 2015, de président de BioFuelNet Canada de 2013 à 2015 et d'administrateur de Veresen Inc. de 2015 à 2017 ainsi que, plus récemment, celui d'administrateur à HEC Montréal.

M. Vandal détient un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique de Montréal et une maîtrise en administration des affaires avec option finance de HEC Montréal. En 2012, il est nommé « Personnalité canadienne de l'année » par le Conseil canadien de l'énergie. Il a également reçu un doctorat honorifique pour sa contribution professionnelle exceptionnelle dans le secteur de l'énergie, décerné par l'Université de Montréal en 2007.

« Au nom du conseil d'administration, je suis heureux d'accueillir M. Vandal en qualité de nouvel administrateur. Nous sommes impatients de voir à l'œuvre les contributions qu'il apportera à TransCanada, a déclaré Siim A. Vanaselja, président du conseil d'administration de TransCanada. M. Vandal est reconnu au sein de l'industrie de l'énergie pour son leadership, son sens aigu des affaires et ses exceptionnelles contributions. Sa vaste expérience sera un atout pour le conseil d'administration de TransCanada. »

Forte de plus de 65 années d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite l'un des plus grands réseaux de transport de gaz naturel qui s'étend sur plus de 91 500 kilomètres (56 900 mi), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent avec une capacité de stockage de gaz de 18,4 milliards de mètres cubes (653 milliards de pieds cubes). Grande productrice d'électricité indépendante, la société TransCanada possède environ 6 200 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur d'environ 4 300 kilomètres (2 700 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement pétrolier à l'échelle du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-nous sur les réseaux sociaux et 3BL Media.