TransCanada publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2016 et fera le point sur ses perspectives commerciales le 16 février

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 3 fév. 2017) - Communiqué de presse − TransCanada Corporation (TSX:TRP) (NYSE:TRP) (« TransCanada ») tiendra une téléconférence et une webdiffusion le jeudi 16 février 2017, à 13 h (HNR)/15 h (HE), afin de présenter ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2016 et faire le point sur ses perspectives financières et commerciales.

Russ Girling, président et chef de la direction de TransCanada, Don Marchand, premier vice-président et directeur financier, ainsi que plusieurs membres de l'équipe de la haute direction examineront les résultats financiers de TransCanada ainsi que l'évolution de la société.

Les membres de la communauté financière et autres parties intéressées sont invités à participer en composant le 800 377-0758 ou le 416 340-2218 (région de Toronto). Veuillez appeler dix minutes avant le début de la téléconférence. Aucun code d'accès n'est nécessaire. Une diffusion de la téléconférence en direct sur le Web sera disponible sur le site www.transcanada.com. Une rediffusion de la téléconférence sera disponible deux heures après la fin de l'appel jusqu'au 23 février 2017 à minuit (HE). Veuillez composer le 800 408-3053 ou le 905 694-9451 (région de Toronto) et entrer le code d'accès 9119753.

