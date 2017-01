TransCanada reçoit l'autorisation de la FERC de construire les projets Leach XPress et Rayne XPress

HOUSTON, TEXAS--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Communiqué de presse - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (« TransCanada ») a annoncé aujourd'hui que la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a rendu une ordonnance approuvant la construction des projets de Leach XPress et Rayne XPress. Les investissements combinés de 1,8 milliard de dollars qu'ils représentent fourniront des débouchés supplémentaires pour le transport du gaz naturel domestique, un combustible qui brûle proprement, des zones de production de Marcellus et d'Utica vers les marchés à forte valeur ajoutée du Midwest et de la côte du Golfe.

La délivrance des certificats de commodité et de nécessité publique fait suite à la publication, en septembre, de la version finale de l'énoncé des incidences environnementales de la FERC pour ces projets. Une fois que les approbations réglementaires restantes auront été obtenues, TransCanada prévoit entreprendre, en février, les travaux de préparation et de construction de l'emprise pour les deux projets. L'entreprise révise actuellement le calendrier global des projets dans le but de maintenir la date de mise en service prévue pour le 1er novembre 2017.

« L'approbation de Leach XPress et de Rayne XPress fait suite à un examen approfondi de la part de la FERC, a déclaré Stan Chapman, vice-président principal et directeur général des gazoducs américains de TransCanada. Ces projets vont créer une connectivité essentielle entre les zones de production de schistes de Marcellus et d'Utica, aires prolifiques mais entravées, et les marchés à forte valeur ajoutée. Ils vont également générer un très grand nombre d'emplois et des revenus fiscaux importants pour les collectivités situées le long des trajets des projets. »

L'investissement d'environ 1,4 milliard de dollars dans Leach XPress permettra le transport en toute sécurité de 1,5 milliard de pieds cubes par jour (Gpi3/j ) de gaz naturel provenant du bassin d'approvisionnement de Marcellus et d'Utica vers les maisons, les entreprises et les industries. Ce projet sur un site vierge, d'une longueur de 257,5 km (160 miles), traversera le nord de la Virginie-Occidentale, puis le sud-est de l'Ohio.

Rayne XPress, quant à lui, consiste en la construction de deux nouvelles stations de compression le long du réseau du Golfe de Columbia, appartenant à TransCanada, et vise à créer une capacité supplémentaire de 1 Gpi3/j, permettant ainsi le transport efficace des zones de production de Marcellus et d'Utica vers les marchés de la région de la côte du Golfe et au-delà.

Ces deux projets sont soutenus par des ententes fermes de services de transport à long terme et à prix fixe. Leur conception, leur construction et leur exploitation s'articuleront autour de la sécurité et de la minimisation de l'impact environnemental.

Forte de plus de 65 ans d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, y compris des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'électricité et de stockage de gaz. TransCanada exploite un réseau de gazoducs qui s'étend sur plus de 90 300 kilomètres (56 100 miles), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, grâce à une capacité de stockage de gaz de 18,8 milliards de mètres cubes (664 milliards de pieds cubes). Grande productrice d'électricité indépendante, la société TransCanada possède plus de 10 700 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de pipelines transportant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur de 4 300 kilomètres (2 700 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement en pétrole et liquides du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs sujets à des incertitudes et à des risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de mots comme « anticipe », « s'attend à », « croit », « pourrait », « aura », « devrait », « estime », « prévoit » ou d'autres termes similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir, aux porteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs éventuels, des informations relatives à TransCanada et à ses filiales, y compris l'évaluation, par la direction, des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, par conséquent, ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, fournis à la date de leur mention dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que leur but. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses formulées, ainsi que sur les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent substantiellement de ceux anticipés, veuillez vous reporter au rapport du troisième trimestre s'adressant aux actionnaires daté du 1er novembre 2016, ainsi qu'au rapport annuel 2015 de TransCanada publié sur le site de la société à l'adresse www.transcanada.com, ou déposé sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à l'adresse www.sec.gov.