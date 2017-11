TransCanada souligne la croissance durable à long terme lors de la Journée des investisseurs; réaffirme les prévisions de croissance des dividendes jusqu'en 2020 et fournit un aperçu pour 2021

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 29 nov. 2017) - Communiqué de presse - TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (TransCanada) tiendra, aujourd'hui à Toronto, sa Journée annuelle des investisseurs au cours de laquelle elle présentera une mise à jour financière et une revue des plans stratégiques pour ses gazoducs, ses pipelines de transport de liquides et ses activités dans le domaine de l'énergie.

« Aujourd'hui, notre portefeuille de 86 $ milliards d'actifs d'infrastructure énergétique de haute qualité se porte très bien », a déclaré Russ Girling, président et directeur général de TransCanada. « Pour l'avenir, nous avançons 24 $ milliards pour des projets à court terme commercialement garantis qui développeront et étendront notre empreinte d'actifs en Amérique du Nord. »

Au fur et à mesure que ces projets entrent en service, TransCanada s'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA), sur une base comparable, croisse à un taux annuel moyen d'approximativement 10 pour cent entre 2015 et 2020. De manière significative, il est prévu que plus de 95 pour cent du BAIIA de la société proviendra d'activités réglementées ou d'actifs contractés à long terme.

Parallèlement, la société continue de faire avancer une série d'autres possibilités qui devraient résulter en une poursuite de la croissance du BAIIA au delà de 2020. Le portefeuille est constitué de plus de 20 $ milliards de projets en développement incluant Keystone XL, le programme de prolongement de la durée de Bruce Power et le projet de pipeline Coastal GasLink de même que de nombreux autres projets de croissance organique qui devraient émaner des gazoducs, des pipelines de transport de liquides et des activités dans le domaine de l'énergie de TransCanada au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

« Compte tenu de la confiance que nous avons en nos plans d'affaires, aujourd'hui nous réaffirmons que nous nous attendons à une croissance de notre dividende sur actions ordinaires d'un taux annuel moyen se situant dans la plage supérieure de huit à 10 pour cent jusqu'à 2020 », a ajouté M. Girling. « Nous prolongeons aussi notre perspective jusqu'à 2021 où nous nous attendons à ce que le dividende sur actions ordinaires croisse de huit à 10 pour cent de plus. Notamment, notre prévision de dividende s'appuie sur une croissance prévue du bénéfice et du flux de trésorerie avec de forts ratios de couverture des dividendes, ce qui nous procure la marge de manœuvre financière nécessaire au financement prudent de notre important programme d'immobilisations. »

Le 9 novembre 2017, TransCanada a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,625 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2017. Le montant trimestriel correspond à 2,50 $ sur une base annuelle et représente une augmentation de 10 pour cent sur le montant déclaré en 2016. Le conseil d'administration de TransCanada a augmenté le dividende sur actions ordinaires au cours de chacune des dix sept dernières années, de 0,80 $ par action ordinaire en 2000 à 2,50 $ par action ordinaire en 2017.

L'événement des investisseurs d'aujourd'hui sera diffusé en direct sur le Web à partir de 8 h (HNE) (6 h HNR). Les parties intéressées peuvent assister à cette diffusion sur le site Web de TransCanada, rubrique Centre des investisseurs, à l'adresse https://www.transcanada.com/en/investors/events/. Une copie de la présentation et de la webémission, qui sera archivée et accessible pour relecture, sera également disponible sur le site Web.

Forte de plus de 65 années d'expérience, la société TransCanada est l'un des chefs de file dans les secteurs du développement responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, incluant des gazoducs et des oléoducs, ainsi que des installations de production d'énergie électrique et de stockage de gaz. TransCanada exploite l'un des plus grands réseaux de transport de gaz naturel qui s'étend sur plus de 91 500 kilomètres (56 900 mi), exploitant presque tous les grands bassins d'approvisionnement gazier d'Amérique du Nord. TransCanada est le plus important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent avec une capacité de stockage de gaz de 18,4 milliards de mètres cubes (653 milliards de pieds cubes). Grande productrice d'électricité indépendante, la société TransCanada possède environ 6 200 mégawatts de production d'énergie au Canada et aux États-Unis, ou en détient une participation. TransCanada est également le promoteur et l'exploitant de l'un des principaux réseaux de transport par pipeline acheminant des liquides en Amérique du Nord, d'une longueur d'environ 4 800 kilomètres (3 000 miles), reliant les sources croissantes d'approvisionnement pétrolier à l'échelle du continent aux marchés et raffineries clés. Les actions ordinaires de TransCanada se négocient sous le symbole TRP aux bourses de Toronto et de New York. Consultez le site TransCanada.com pour en apprendre davantage ou suivez-nous sur les réseaux sociaux et 3BL Media.

Le présent communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs sujets à des incertitudes et à des risques importants (ces énoncés sont généralement accompagnés de mots comme « anticipe », « s'attend à », « croit », « pourrait », « aura », « devrait », « estime », « prévoit » ou d'autres termes similaires). Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document visent à fournir, aux porteurs de titres de TransCanada et aux investisseurs éventuels, des renseignements relatifs à TransCanada et à ses filiales, y compris l'évaluation par la direction des plans et des perspectives financières et opérationnelles futures de TransCanada et de ses filiales. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et les hypothèses de TransCanada reposant sur les renseignements accessibles au moment de la formulation de ces énoncés et, par conséquent, ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés prospectifs, fournis à la date de leur mention dans le présent communiqué de presse, et de ne pas utiliser les renseignements prospectifs ou les perspectives financières à d'autres fins que leur but. La société TransCanada n'est aucunement tenue d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, sauf si la loi l'exige. Pour tout renseignement complémentaire sur les hypothèses présentées ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant causer une différence entre les résultats réels et ceux prévus, veuillez vous reporter au rapport trimestriel aux actionnaires en date du 8 novembre 2017 et au rapport annuel aux actionnaires 2016 de TransCanada, tous deux déposés sous le profil de TransCanada sur le site de SEDAR, à www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, à www.sec.gov.

Ce communiqué de presse fait référence au BAIIA, une mesure financière qui n'a pas de signification normalisée conformément aux PCGR des États-Unis et pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA est calculé sur une base constante d'une période à l'autre et est ajusté sur des points spécifiques dans chaque période, le cas échéant. Pour plus de renseignements au sujet des mesures non conformes aux PCGR, y compris le rapprochement avec les mesures PCGR les plus étroitement reliées, veuillez vous reporter au rapport trimestriel aux actionnaires en date du 8 novembre 2017.