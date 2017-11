Transcontinental inc. acquiert Les Industries Flexipak inc. basée au Québec, développant ainsi sa présence dans l'est du Canada

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 nov. 2017) - Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Les Industries Flexipak inc., un fournisseur d'emballages souples situé à Montréal, au Québec, qui emploie 55 personnes. Cette entreprise de transformation se spécialise dans l'impression flexographique, le laminage ainsi que la fabrication de sacs et sachets, et possède d'autres capacités à valeur ajoutée. Les Industries Flexipak inc. offre une vaste gamme de produits d'emballage souple desservant les compagnies de biens de consommation, les manufacturiers de produits alimentaires et les détaillants dans différents marchés, incluant les fruits et légumes surgelés, les fruits de mer, les collations, les grains, les noix et les boissons (films thermorétractables). Elle est la première entreprise d'emballage souple au Québec à avoir obtenu la certification BRC Packaging reconnue par le groupe Global Food Safety Initiative (GFSI) avec une note AA.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'annonce cette cinquième acquisition en emballage souple en Amérique du Nord - notre première au Québec - qui marque une autre étape dans le développement de notre réseau nord-américain, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Cette transaction nous permet d'établir notre présence dans l'est du Canada grâce à une usine équipée d'une plateforme à la fine pointe de la technologie, située à Montréal. De plus, elle nous donne l'occasion de développer davantage nos relations d'affaires existantes avec les détaillants au pays. Ayant toujours cru en l'importance d'un service à la clientèle exceptionnel et de l'innovation, Flexipak a une solide culture d'entreprise familiale qui s'intégrera naturellement à la nôtre. Nous sommes absolument ravis d'accueillir les employés de Flexipak dans la famille de TC Transcontinental et nous sommes impatients de faire croître nos activités d'emballage souple avec eux. »

Les Industries Flexipak inc. a été fondée en 1998 par son président et chef de la direction Charles Boustany. Dans le cadre de cette transaction, tous les gestionnaires et les employés demeurent avec l'entreprise, incluant Karl Boustany, vice-président et directeur général. Les clients continueront donc d'être servis par l'équipe actuelle.

Pour sa part, Charles Boustany a ajouté : « Flexipak est une entreprise familiale depuis près de 20 ans et aujourd'hui, je suis très fier qu'elle s'intègre à une solide entreprise sous contrôle familial dont le siège social est situé à Montréal. Le fait que nous avons été choisis par TC Transcontinental est la preuve irréfutable de la réussite de notre modèle d'affaires. TC Transcontinental est dirigée par des leaders chevronnés qui ont une vision à long terme pour faire croître sa division de l'emballage souple. Je suis convaincu que l'équipe de talent de Flexipak, dirigée par mon fils Karl, poursuivra son essor au sein du réseau nord-américain de TC Emballages Transcontinental en continuant de miser sur la qualité et l'excellence du service à la clientèle. Nos deux entreprises s'arriment naturellement ensemble. L'esprit entrepreneurial, les valeurs fondamentales et la culture forte de TC Transcontinental vont sans aucun doute trouver écho chez les employés de Flexipak alors qu'ils amorcent ce nouveau chapitre. »

Rappelons que c'est en 2014 que TC Transcontinental a fait sa première acquisition stratégique dans l'industrie de l'emballage souple en acquérant Capri Packaging, située au Missouri. En 2015, la Société doublait ses revenus dans ce créneau avec l'acquisition de Ultra Flex Packaging Corp., basée à New York. TC Transcontinental a réalisé deux autres acquisitions en 2016, soit Robbie Manufacturing, au Kansas, et Flexstar Packaging inc., en Colombie-Britannique, sa première acquisition en emballage souple au Canada.

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 7000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, la conjoncture économique dans le monde, notamment au Canada et aux États-Unis, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, le taux de change, la disponibilité des capitaux, les coûts de l'énergie, la concurrence, la capacité de la Société à procéder à des transactions stratégiques et à intégrer les acquisitions à ses activités, l'environnement réglementaire, la sécurité de ses produits d'emballage utilisés dans l'industrie alimentaire, l'innovation dans son offre et la concentration de ses ventes dans certains segments. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2016 ainsi que dans la dernière Notice annuelle et ont été mis à jour dans le Rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 30 juillet 2017.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de regroupements d'entreprises ou de fusions ou acquisitions qui pourraient être annoncés après la date du 1er novembre 2017.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières en matière d'exonération.

Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 1er novembre 2017. De tels énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l'exigent.